VIDEO: captan a enfermera golpeando a anciana con Alzheimer

Muchas personas recurren a los asilos o residencias de ancianos para que profesionales cuiden a sus adultos mayores y no esperarían que fueran maltratados en esos lugares, como le sucedió a una anciana con Alzheimer, que fue golpeada por una enfermera.

Un video difundido en redes sociales ha causado enojo y conmoción al mostrar el maltrato que sufre una anciana con Alzheimer por parte de una enfermera de una residencia de ancianos de Kosovo, quien la humilla y golpea mientras otras cuidadoras pasan cerca de ellas sin defenderla.

En el video también se puede escuchar que el personal que pasa cerca e la escena de abuso no solo no interviene, si no que se ríen de la terrible situación.

Cuidadora maltrata a anciana en una residencia en Kosovo



La agresora y el ama de llaves fueron esposadas por no denunciar el incidente a la policía.



Y lo que no vemos en vídeos pic.twitter.com/Dtw7W1uQuR — sigueme y te sigo (@siguemey_tesi) November 3, 2022

Se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación que la enfermera agresora es de origen albanés, mientras que la anciana maltratada es de origen serbio, por lo que se cree que el ataque podría estar vinculado con actos de racismo.

Medios locales aseguran que la agresión es un caso más de odio racial en esta región en donde las tensiones étnicas crearon desde hace tres décadas heridas que no han podido cicatrizar.

El asilo para ancianos se encuentra ubicada en Kosovo, un territorio que para Serbia, país de origen de la mujer agredida, se apropiaron los albanokosovares, situación por la que son frecuentes los enfrentamientos por hechos históricos y políticos.

Agresora detenida

La imágenes de la agresión contra la mujer con Alzheimer llegaron a ojos de la policía, por lo que las autoridades locales ya intervinieron y arrestaron a la enfermera agresora, quien podría enfrentar alrededor de tres años de prisión.

La agresora no fue la única cuidadora detenida, otras dos enfermeras también fueron arrestadas, aunque solo recibirían una multa.

También podría interesarte:

Gwendolyn Graham: la enfermera condenada a cadena perpetua por asesinar a cinco ancianas

Trabajadores de un asilo imitan a abuelitos con demencia usando pañal