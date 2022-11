Zelenski no participará en la cumbre del G20 si asiste Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el jueves que no participará en la próxima cumbre del G20 en Indonesia si asiste el presidente ruso, Vladimir Putin.

En declaraciones citadas por la agencia Ukrinform, Zelenski señaló que discutió los preparativos para la cumbre en una conversación telefónica con el presidente indonesio, Joko Widodo, que ha reiterado su invitación al líder ucraniano.

No obstante, preguntado por los periodistas, dejó en el aire si participará de forma virtual en el encuentro, que se celebrará en Bali los próximos 15 y 16 de noviembre, puesto que según dijo no se guiará por lo que hagan otros jefes de Estado.

🇺🇦🇷🇺 ZELENSKYY🎙:—If Russian leader participates, #Ukraine won't be there – @ZelenskyyUa speaking on his trip to #G20 summit that will take place on Bali on 15-16 November. #Putin has said he will go, we'll see. pic.twitter.com/uhF1S7GCNW

— Intel Mule (@Intel_Mule) November 3, 2022