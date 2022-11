Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de Noviembre de 2022

LEO

Te vienen encamamientos con una amistad. Es momento de terminar con eso que ya dolió mucho, deja de flagelarte y lamentarte, es momento de soltar y de dejar ir. Ya no finjas sentimientos que no sientes por nadie, aprende a ser más directo con las personas que amas y demostrarles lo que sientes, pero ten cuidado con tus palabras pues podrías lastimarlos inconscientemente. Tu carácter y falta de tacto lastimará a persona de tu familia. Extrañaras a persona que ya no está a tu lado, pero en un futuro la vida los volverá a juntar. En la familia hay un ambiente complicado y duro, siempre tratas de querer solucionar la vida de todo mundo, pero al final te olvidas de la tuya, necesitas poner los pies en la tierra y darte cuenta de que tu felicidad está en ti, en hacer tu vida y vivir intensamente, disfruta lo que venga y cuida tu salud pues si tu no lo haces nadie lo va a hacer por ti.

VIRGO

Tristezas durante la noche y muchas dudas, si vives en el pasado no avanzarás más. Cierra ciclos y empieza de cero. Cuida lo que comes y has más ejercicio, tiendes a engordar mucho. Mejoras en relaciones de pareja y eso te hará sentir mucho mejor. Se cancela salida en último momento y será por cuestiones de los dineros. Proyecto de ventas o negocio será la clave para mejorar ingresos solo debes aplicarte. Hay momentos en la vida en que sientes que las cosas no fluyen como tu quisieras no te compliques la existencia, date la oportunidad de esperar, los tiempos de Dios son perfectos y las cosas van a llegar en el mejor momento, ni antes ni después. Empezarás a sentir mucha atracción por una persona que llegará a tu vida, podría haber intimidad y a lo largo de los días siguientes te moverá mucho el tapete, la vida te ha de compensar todo el sufrimiento que pasaste en tu pasado y comenzará a darte a manos llenas la felicidad y los recursos para ser feliz.

LIBRA

Confía más en tu poder de atracción y en la oportunidad de consolidar tus sueños y tus metas, no tengas miedo a lo que viene, enfrenta todo lo que llega a tu vida y disfrútalo pues estas en los tiempos perfectos. No trates de gastar más de la cuenta. Aguas con problemas en tu estomago o viseras. Ten presente que quien te busca es quien de verdad te merece en su vida. Vienen oportunidades y cambios importantes en los cuales vas a salir beneficiado o beneficiada, no confundas tus sentimientos en el amor pues tendrás dudas sobre quienes es la persona correcta en tu vida. Es momento que comiences a cumplir tus sueños y metas antes de cumplir los de las demás personas, muchas veces te olvidas de ti y de lo que quieres por hacer lo que las demás personas quieren, dedícate más a tu vida antes de querer resolverle la vida a las demás personas. La vida te dará nuevas lecciones y en el amor te llenará de felicidad si estas soltero o soltera está por llegar dos personas una de piel blanca y otra morena clara que te van a hacer dudar sobre tus sentimientos, sigue a tu corazón y no a tu economía.

ESCORPIO

Ten presente que es mejor arrepentirse que quedase con las ganas, estas en una etapa muy difícil pues te enfrentas a problemas existenciales y cuestiones del pasado que lejos de beneficiarte te atrasan en tus sueños. Amor de una noche y un cambio de casa o vehículo, se feliz y deja de preocuparte por cuestiones que no tienen ya importancia. No te dejes menospreciar por nadie y recupera la confianza en ti, si te lo propones podrás tener lo que quieras y deseas en tu vida, has perdido tu valor y con él muchos sueños se han quedado en el camino. Muchas oportunidades en los negocios sobre todo en inversiones te van a dejar buenas ganancias si te pones vivo. No dejes de creer en tus sueños y metas pues ahí está la clave para que todo se materialice y se concrete, en muchas ocasiones sientes temor de hacer las cosas pues crees que no van a resultar como crees, la vida es muy simple y de los errores se aprende, disfruta lo que venga, arriésgate y si te equivocas arregla el error y continúa tu camino.

ARIES

Viaje en puerta y cambios que te llevarán a cometer estupideces de las cuales te podrías arrepentir el resto de tus días. Es importante que pongas más atención a tu salud, la has descuidado mucho, necesitas ejercitarte más y poner más empeño en lo que llevas a tu boca pues dentro de poco tiempo podrías sufrir las consecuencias de tu descuido. Si tienes pareja los celos se harán presentes y persona de piel blanca podría poner en duda lo que has construido. Te llegarán chismes de vecindad, dimes y diretes, no hagas caso a nada de eso y solo cree en lo que tus ojos ven en lo demás pon todas tus dudas. Si tienes pareja se aproxima un viaje o salida, eso va a ayudar mucho a reforzar la relación; persona piel blanca dará lata. Es momento de confiar en tus sueños y metas y no perderte en tu andar, cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día y podrían traerte problemas.

TAURO

En lo familiar se solucionarán problemas en un corto plazo, podrías darte cuenta de que las cosas no son como creías en muchos aspectos de tu vida e inclusive te decepcionarás de una persona cerca de ti pues descubrirás que ha vivido con doble cara en tu vida. Cuida mucho el aspecto familiar, algunas veces descuidas mucho a tu familia por tu trabajo o pareja, podrías en un futuro arrepentirte por no aprovechar el tiempo. Es posible que en próximas fechas una amistad del pasado aparezca pidiéndote perdón o la oportunidad de volver a intentar algo; si ya no confías no vale la pena dar segundas oportunidades. Cuida lo que comes pues podrías subir de peso muy rápido en próximas fechas. Ya no finjas sentimientos que no son, si estas saliendo con alguien y tienes dudas si es la persona que quieres en tu vida no tiene caso seguir haciendo más preguntas, cuando hay amor no hay dudas solo ganas de estar con la persona amada.

GÉMINIS

El día que aprendas a vivir de manera simple y sin problemas ese día conocerás la felicidad. Aprende a cuidarte mucho y a no exponer tu tranquilidad por alguien que solo te da dudas y engaños. Si sigues pensando en que no lo lograrás así será, debes confiar más en ti y tu felicidad pues ahí estará la clave de tu éxito y de lo que necesitas. La llegada de nuevas amistades a tu vida te llenará de alegría y te darán la seguridad que necesitas. No temas a nuevas oportunidades y cambios en lo laboral y en el amor, tienes todo para tener el puesto y el sueldo que quieres, pero no lo pides, las cosas no caen del cielo aprende a pedir y se te será dado siempre y cuando muestres que lo mereces con base en tu esfuerzo, trabajo y dedicación. Hay días en que te sientes sin fuerzas o te deprimes mucho, cambia tu perspectiva y se más positivo recuerda que todo tiene solución. Es importante que veas hacia el futuro y no te pierdas en tu camino, tienes muchas virtudes por exponer y mil defectos que debes aceptar pues si tu no lo haces nadie más lo hará.

CÁNCER

Cambios de último momento y cancelación de cita o reunión con amistades o familia. Podrías cometer grandes errores si sigues pensando que el mundo gira a tu alrededor. Tu carácter es lo que te diferencia de lo demás, no eres tonto ni tonta y sabes bien hacia dónde te diriges. Tanto te quejaste de que te fallaron y al final terminarás fallándole a quien tantas amas. Tu carácter tan cambiante, tu orgullo y tus inseguridades traerán muchos problemas en caso de tener una relación. Es momento que no retrocedas en nada, date la oportunidad de ir por lo que quieres y deseas sin dar explicación alguna, la vida te va a llenar de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de la vida entre ellos, amor, fortuna y salud. Tienes que cambiar tu forma de pensar y ver si quieres que el universo conspire en tu contra. Cambios importantes, tu carácter se va calmará mucho en estos días pues una persona te va a dar esa felicidad que tanto has buscado desde hace tiempo.

PISCIS

No caigas en situaciones por las que ya caíste y ya te dañaste, aprende más de tus errores, sueles tropezar mucho con la piedra y encariñarte con ella. Cuídate de caídas pues estarás muy expuesto a sufrir un percance. Cambios importantes en muchos aspectos de tu vida, madurarás mucho y te darás cuenta quien de verdad importa y quien no te sirve ni para una noche. Trata de cuidar más lo que sale de tu boca. Podrías sufrir de nuevo por amor si sigues dando entrada a quien no lo merece, ten cuidado con lo que está llegando a tu vida muchas cosas no son sanas y podrían afectar tu futuro. Es probable que en tú sueños se revelen grandes verdades y respuestas que no tenías. Te enteras de problemas de relación de una amistad e incluso de una separación. Embarazo en la familia o de amistad, te vas a enterar de chisme que tiene que ver con la vida privada y sentimental de una amistad. Viene culminación de ciclo ya sea laboral o sentimental, si tienes una relación determina hacia dónde se dirigen pues podrían estar perdiéndose en el camino, en lo laboral oportunidades de cambios de trabajo u horarios.

ACUARIO

En el amor se ve un panorama muy complicado necesitas tomar decisiones y no esperar tanto para ir por lo que quieres, si esa persona te mueve el tapete da tú el primer paso si hay interés adelante sino next, así no seguirás perdiendo el tiempo con alguien que al final no tiene ninguna intención sentimental contigo. Vienen momentos muy buenos a tu vida en los cuales debes poner atención a todo lo que sucede a tu alrededor pues recibirás ciertas señales sobre decisiones que debes de tomar. Si tienes una relación te esperan días muy buenos pues mejorará mucho la relación en estos días. Ten cuidado con un viaje que ha estado en mente las cosas podrían no resultar como esperas, necesitas organizarte más. Cuida tus apariencias algunas personas no se han llevado un buen concepto de ti, quizás no te importe, pero a la larga eso va a pesar mucho.

CAPRICORNIO

Cuida más lo que comes pues vienen infecciones en el estómago. Éxito en un evento al que irás o realizarás. Dos amores en tu camino aparecerán y podrían darte mejor trato que la persona que tienes a tu lado. Es probable que en próximas fechas recuerdes mucho a una persona de tu pasado que fue muy importante para ti; no vale la pena seguir viviendo de lamentaciones o de cosas que ya fueron, date la oportunidad de soltar y empezar de cero. El pasado y tu presente estarán en este fin de semana en tu vida. Familiar se enfermará pero saldrá adelante poco a poco. Cuídate de chismes que vendrán por parte de amistades y que podrían dañar tu reputación. Una bendición ha de caer en ti en próximas fechas. Cuida tu economía pues en poco tiempo entrarás en una racha algo complicada. Un viaje se aproxima o salida con amistades. Cuida mucho lo que sale de tu boca pues podrías cometer indiscreciones y lastimar a amistades que son muy importantes para ti, el dinero siempre será tu punto débil, eres una persona que busca sus sueños y te encanta la buena vida sin embargo hay días que esperas que el dinero te caiga del cielo, sino te pones las pilas no vas a conseguir nada.

SAGITARIO

Es momento de creer y confiar en tu capacidad de lograr tus sueños y metas, momento de poner los pies en la tierra si quieres crecer y progresar. Amores pasajeros llegarán y cambios en cuestión de negocios. Momentos de incertidumbre y cuestiones que te harán madurar mucho. Ten cuidado con chismes en casa o con familia, podrías meterte en graves problemas por ciertas cosas que saldrán de tu boca, tu avienta todo no te callas nada y te vale quien sale herido, en cierta medida eso es bueno pues te hace ser una persona de fiar y sin pelos en la lengua, pero hay personas muy tontas que se sienten ofendidas por la manera en que te expresas. No te dejes llevar por chismes de personas que solo van a buscar shingarte de mil maneras. En el amor muchos cambios y oportunidades y si tienes pareja es momento de confiar y creer en ella porque la vida tarde o temprano podría ponerte ciertas pruebas que deveras de analizar antes de dar cualquier paso.