El Charro González llega con un mensaje de alegría y positivismo para la humanidad

Sus videos cuentan con millones de visitas y su orgullo mexicano lo lleva literalmente pintado en la piel. José Emiliano González, quien le da vida a su personaje El Charro González, es un influencer que promueve la cultura mexicana y saltó a la popularidad gracias a TikTok.

El sábado llegó a la ciudad de Long Beach para ser parte del séptimo festival anual del Día de Muertos que en esta ocasión contó con su primer desfile.

González, quien es nacido y vive en la ciudad de México, comenzó a vestirse con el tradicional traje de charro mexicano y a pintarse la cara de calavera en el 2017 para participar en el desfile anual del Día de Muertos.

La gente quedaba impactada con el talento y la vestimenta de aquel charro mexicano, alto, delgado y carismático. Según cuenta la leyenda, murió tan enamorado de México que regresó del más allá para continuar celebrando su cultura.

En el 2020, el influencer grabó un video de TikTok intentando cruzar el muy transitado Paseo de la Reforma con unos buenos pasos de cumbia. Como imagen de fondo se aprecia el Ángel de la Independencia y un camino de flores de cempasúchil. El video rebasó las 10 millones de visitas.

“A partir de ahí cobró vida este charro en las redes sociales”, contó el joven.

El Charro González llegó a Long Beach para el festival y desfile de Día de Muertos. (Jacqueline García/La Opinión)

El influencer y empresario dijo que le apasiona promover las tradiciones, gastronomía, artesanía y todos sus lugares, desde los más turísticos hasta los más pequeños y acogedores de México.

“Y a un nivel más profundo me gusta promover a nuestra gente”, dijo González. “Yo creo que el mexicano es una pieza del rompecabezas de la humanidad. Vive su vida muy profundamente, alegremente y como están las cosas ahora creo que esto es muy importante compartirlo con otros”.

La muerte celebrando con los vivos

González estuvo la semana pasada en Nueva York donde se reunió con cientos de mexicanos para celebrar la tradición ancestral del Día de Muertos desde el Centro Rockefeller. El centro contó con una ofrenda celebrando a quienes ya no están en este mundo y con una exposición de piezas de arte huichol así como las esculturas de catrinas del artista César Menchaca.

Indicó que cuando vio la ofrenda a gran escala y las piezas en exhibición en el Rockefeller Center—mismo lugar donde fue llamado Diego Rivera a pintar un mural en 1932—recordó una frase muy bien merecida del creador de la catrina, José Guadalupe Posada.

“La vida es democrática, la muerte es democrática, porque güera o morena, rica o pobre, todos somos calaveras. No importa el color de piel, no importa la nacionalidad, no importa nada. Todos somos calaveras y todos nos vamos al pozo al final del camino”, parafraseó González. “Lo que quiero decir es que la condición humana es la misma. Pero creemos que no, creemos que nos hace diferente nuestra nacionalidad, nuestra clase social y eso es una confusión”.

Sin miedo a vivir

El Charro González dijo que mediante su personaje ha aprendido que si alguien le tiene miedo a la muerte, no es exactamente a la muerte, sino más bien le tiene miedo a la vida.

“Hace poco leí una frase que dice, ‘hay que saber vivir porque morir sabe todo el mundo’ y creo que ahí está la clave, creo que este personaje de muerte trae un mensaje de vida, de humanidad, de alegría, de que sí, se nos va a acabar la vida, pero la vida es un regalo y hay que reconocerlo día a día”, dijo el charro.

Y pese a que el Charro González ha culminado su temporada del Dia de Muertos 2022, ahora se prepara para su próximo proyecto que es viajar al mundial del fútbol en Qatar para seguir promoviendo la cultura mexicana.

Al estar rodeado de multitudes de personas de todo el mundo el charro compartirá su mensaje de humanidad y de lucha social. Dijo que para él, el mundial es un evento que trasciende el fútbol, es una celebración donde las naciones se unen en paz, pero no hay que olvidar que todavía hay mucho sufrimiento alrededor.

“La situación en Ucrania persiste, en mi país también hay un conflicto de violencia muy serio y aunque estemos de fiesta en el mundo del futbol no olvidemos que hay gente que la está pasando difícil y debemos reflexionar y que sirva el mundial como un foro y un músculo para unirnos porque solamente unidos vamos a romper estas diferencias que causan guerras entre países”, afirmó el joven.

El Charro González actualmente cuenta con su tienda de mercancía Charro Store. Puede seguirlo en TikTok como @soyelcharromex y El Charro González en Facebook e Instagram.