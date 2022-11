Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 7 al 13 de noviembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 7 al 13 de noviembre del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Tu sentido de la orientación no será muy bueno esta semana, ten cuidado de dónde dejas las cosas, porque es muy probable que pierdas cosas, citas, que hasta se te olvide por un momento en dónde estacionaste el auto. Esta desorientación es muy probable que provenga de un estrés continuo, necesitas descansar, poner en orden tus asuntos, necesitas estructura mental. Estos días no descartes del todo que haya un nuevo enfrentamiento con algún compañero de trabajo, empleado o jefe, de nuevo tendrás que poner tus molestias y carencias en lo laboral, pero está bien, porque si no tienes las herramientas adecuadas o tu proporcionas lo necesario, claro está, no puedes dar los resultados que esperan de ti o te dan los resultados que tanto exiges. Es una jornada adecuada para el romance, puedes por fin expresar todo lo que sientes y abrirte camino de nuevo al amor, pero si ya tienes pareja son días propicio para hacer crecer y fortalecer esos lazos que hasta hoy los unen. En las finanzas tienes que ser un poco más compartido, cuando das de corazón, se regresa multiplicado, no tengas miedo de quedarte sin nada, que eso no sucederá, todo lo contrario. En la salud has descuidado dolores de espalda, dolores musculares, pona atención ahí y no dejes que sigan creciendo o que estos te detengan para hacer tus cosas.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Tienes que ser consistente con todo lo que dices y haces, la coherencia es importante sobre todo en la educación que das en casa. Se predica con el ejemplo y no lo estás haciendo. Es tiempo de poner límites de voltear a ver realmente lo que sucede en el hogar, dejar de ser tan descuidado, descuidada, en el seno familiar. Es una semana para recomenzar, desde los negocios, el amor, retomar estudios. En las finanzas todo puede ser lento, no desesperes debes tener calma pues nada caminará como lo planeas, como pretendes, así que administra bien lo que tienes ahora para que rinda de la mejor manera posible. Cuida la salud de tus ojos, necesitas desde hace meses un buen chequeo, lo sabes y lo sigues dejando a la desidia.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Trabajar como lo estás haciendo hasta ahora te está funcionando de manera muy adecuada, estas llegando a metas y estas cumpliendo planes, pero está semana llegarán dudas, te las meterán personas que harán algunas críticas a tu desempeño, a tus procedimientos, pero no dudes, que nada te haga salir del buen camino que has tomado hasta ahora. Tienes que seguir confiando en tus estrategias de trabajo, porque seguirás creciendo en éxito, fama y dinero. Por otro lado, el éxito también está asegurado en el amor, si pretendes que te digan sí a una próxima declaración así será, por fin vuelves a sentir plenitud en el ámbito amoroso, por fin sientes que llegó lo que tanto deseabas. Es una semana importante para recuperar viejas amistades, no dudes en hacer llamadas, en reunirte con esas personas que siempre fueron cercanas y de gran nutrición para tu alma y corazón.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Puedes recibir noticias de una oferta de trabajo, es algo inesperado pues ni siquiera mandaste tu CV ni competiste por ella, pero esto debe darte gusto, las personas están mirando desde afuera tu desempeño, tu crecimiento y sobre todo tus grandes capacidades profesionales, valora bien antes de hacer cualquier cambio. En todo lo que se refiere a las finanzas es una semana de ganancias, todo lo ahorrado, lo invertido, lo comprado tiene crecimiento, puedes salir de deudas, puedes por fin ponerte en números negros. La familia necesita de tu consejo, eres él único, la única, que puede ser una guía pues tu experiencia puede hacer que vean la luz al final del túnel.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

La distancia ya te está haciendo mella en el alma, así que acórtala ya, qué esperas para ir en busca de esa persona que se alejó de ti por tus indecisiones, aclara el porqué de tus dudas, aun estas a tiempo de salvar esa relación, aun estas a tiempo de seguir un camino juntos. Esta semana no discutas con nadie en la oficina, mantente alejado, alejada, de conflictos porque solamente te restaran puntos en tu lugar de trabajo, pueden voltear a verte como el que está causando discrepancias ahí. Si estás pensando en hacer viajes cortos, es una semana en donde todo es propicio para moverte de manera tranquila y disfrutar de esas cortas estancias.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Recibirás lo que mereces, estos días todo lo bueno y lo prospero que has sido lo veras tangible en tu cartera, en tu cuenta de banco, en la abundancia que llevas a casa, festeja, agradece, has trabajado tanto y ahora está la recompensa ahí, a la vista y a la mano. Tu familia será un gran bálsamo para aliviar el estrés de tanto trabajo y desgaste energético de días pasados, serán días para disfrutar de su compañía, darles más tiempo y recargarte de amor. Esta jornada es muy buena para que comiences de nuevo una dieta, un buen régimen de ejercicio un nuevo pasatiempo, son días para volver a ocuparte de ti. La salud comenzará a tomar de nuevo su equilibrio perfecto, solamente no pierdas de vista que hay situaciones que no puedes descuidar, como terapias o chequeos necesarios de enfermedades pasadas.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Empezarás la semana con una terrible y profunda apatía, no estás del todo recuperado, recuperado, de días pasados y te costará integrarte al trabajo, retomar el ejercicio, tener la mente clara para ideas nuevas, pero ten paciencia contigo mismo, conforme pasen los días te recuperaras y entonces todo marchará de nuevo a pedir de boca. Pon atención a tus nervios, pueden estar frágiles, en desbalance, encuentra la manera de darte espacios de silencio y soledad para poder recuperar la estabilidad y no sentirte frágil en ninguna situación que se te presente. Necesitas comunicación con la pareja, todo lo que te ha envuelto últimamente ha hecho que la comunicación se pierda un poco, recobra esa parte importante y todo seguirá bien en el romance. Tienes que trabajar en la confianza, no todos son traiciones, no todo son intrigas, también hay personas buenas y confiables a tu alrededor.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Experimentarás cosas que te podrían parecer sobrenaturales, pero no es así, solamente serán tus guías, tus guardianes, tus protectores que quieren decirte cosas, cuidarte, advertirte, sé un poco más abierto, abierta, receptivo vamos, si escuchas con atención te pueden guiar en tus dudas con respecto al amor, al trabajo. Puede ser una semana inquietante, pues tu mente no lo gran asentar los pensamientos, pero la luz que te acompaña esta jornada hará la diferencia, te abrirá la perspectiva y los caminos serán claro. Semana muy buena para reconectar con la divinidad y volver a tener fe en todo eso en lo que crees, sobre todo en ti mismo, en ti misma.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Por fin podrás entender mucho de lo que pasa en la familia, del por qué algunas maneras de actuar o de pensar de años, del por qué no cambiar y seguir aferrado a ideas y maneras, es una semana de grandes revelaciones de familia, te sorprenderá de lo que te puedes enterar, no juzgues, apoya, comprende, al final es tu linaje, es tu sangre. Es una buena semana para comenzar algún negocio familiar, ya antes la idea había surgido, pero se quedó en el aire, cosa que ya no sucederá más, ahora ese nuevo emprendimiento es tangible y será de gran crecimiento para todos en ese hogar. En el dinero es bueno darle una revisaba a la cuenta bancaria, a las inversiones, si tienes que firmar contratos por ningún motivo dejes de leer las letras chiquitas.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

No puedes seguir evadiendo platicas pendientes con la pareja, sí, seguramente tienes miedo de lo que pueda pasar en esa charla, pero no puedes seguir en espera, es mejor tomar al toro por los cuernos y de una vez saber que te espera ahí, y lo que surja tomarlo con calma, entender que siempre y todo pasa por un bien mayor. Hay amigos que están a tu lado incondicionalmente siempre, pero esta vez te tocará a ti estar para ellos a pesar de cómo te sientas de energía y emoción, hay veces que hay que guardase lo que se siente para apoyar a otros que la están pasando peor. La economía luce fantástica, por fin estabilidad, la recuperación que tengas esta semana en las finanzas será vital para que finalices el año de manera tranquila, como hace mucho no te pasaba.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Las tradiciones de tu familia son muy importantes, y esta vez está en ti que no se pierdan, sí, ese peso te lo pondrán esta semana a ti, no reniegues, mejor de fruta lo que suceda, tu familia agradecerá que hayas hecho lo posible por unirlos de nuevo, abra grandes reconciliaciones, grandes platicas, anécdotas y nostalgia de la buena por las enseñanzas de los que ya no están. Es una semana para hacer grandes negocios, se abren infinitas posibilidades de crecimiento laboral, personas que se acercan para invertir en ti, contigo, no dejes pasar estas oportunidades que pueden ser el primer paso para hacer crecer tu empresa. Esta jornada la salud de tu estomago puede estar un poco frágil cuida lo que comes, y no descuides tus horarios de comida, es importante que hay te disciplines lo antes posible.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Escucha, pon atención a todo y a todos, estas demasiado agitado, agitada, y no estas poniendo atención a lo que te dicen y esto solo puede traerte grandes confusiones. Es una semana para concentrarte, de nuevo tener enfoque en cada uno de los asuntos que tienes pendientes. Semana ideal para que todos los tramites que tengan que ver con negocios, permisos, créditos se den de manera adecuada y se liberen rápidamente, semana muy propicia para inversiones grandes, desde compra de casa, auto, hasta viajes de placer que buena falta te hacen ya. Cuídate de envidias y chismes, pueden venir de personas cercanas, de esas a las que les confiaste tus más grandes secretos.