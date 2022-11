La carta de tarot para la semana del 7 al 13 de noviembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Sol

1. El Sol: Será una semana llena de satisfacciones, el brillo con el que te mueves esta semana deslumbrará a todos y todas a tu paso, con esa luz puedes abrir el camino a cualquier posibilidad que se te presente en estos días. Sentirás una gran elocuencia en cada uno de tus pensamientos, y tomarás decisiones tan objetivas que sorprenderás. Tendrás una semana tan creativa, que te puede dar para escribir una carta de amor, para pintar un cuadro, dibujar algo bello, escribir una canción etc. las musas estarán hablándote al oído todos estos días, has buen uso de su energía inspiradora. Si necesitas concretar una negociación, esta semana es perfecta para que la negociación termine de manera perfecta y balanceada. Esta semana todas y cada una de tus buenas capacidades de magnificara llevándote al éxito y a la alegría.

2. Reina de Bastos

2. Reina de Bastos: Esta semana debes poner en marcha ese lado sensible, alegre y hasta tierno que tienes, demostrar tu lado sensible te hará sentir muy bien y hará sentir a las personas a tu alrededor cómodas y estables. No todo el tiempo tienes que ir demostrando lo fuerte que eres, hay momentos que se necesita bajar la guardia y dejar que alguien más haga las cosas por ti. Tener un poco de temor es normal, tú siempre te has caracterizado por ser un guerrero, una guerrera, pero esta vez el miedo te puede paralizar por un momento, así que busca trabajar con tus temores para que puedas seguir dando pasos seguros y agigantados a la meta que esta semana te tiene así. No olvides jamás que tu alma es de un líder, de alguien que no para hasta cumplir sus objetivos. Estos días puedes tener una nueva propuesta de trabajo, antes de decir si, analiza si podrás con una labor más en tu vida.

3. El Mundo