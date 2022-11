Olaf Scholz llama a Rusia a descartar uso de armas atómicas en la guerra que sostiene en contra de Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, apeló a Rusia para que descarte con claridad el uso de armas atómicas en la guerra de Ucrania.

“No está permitido y no es legítimo usar armas nucleares en este conflicto. Apelamos a Rusia a que declare que no lo hará. Se trata de un límite que no puede sobrepasarse“, dijo Scholz en un acto del Partido Socialdemócrata (SPD).

Ya el viernes, durante una visita a China, Scholz había advertido del peligro de una escalada nuclear.

Por otra parte, en el acto del SPD hubo una intervención virtual del jefe del grupo parlamentario, Rolf Mutzenich, que ha causado polémica.

Mutzenich, que ha defendido repetidas veces la búsqueda de una solución diplomática en Ucrania, aseguró que ello había llevado a que el Gobierno ucraniano lo incluyese en una “lista de terroristas”.

“Me ha irritado haber sido incluido en una lista de terroristas del Gobierno ucraniano con la justificación de que defiendo un alto al fuego o treguas regionales para poder hacer avances diplomáticos”, dijo Mutzenich.

El Ministerio de Exteriores ucraniano, entre tanto, negó que exista una lista de ese tipo.

“El Gobierno ucraniano no hace listas de terroristas y hasta donde sé en Ucrania no hay ningún proceso contra el señor Mutzenich”, dijo el portavoz de Exteriores, Oleh Nikolenko, a través de su cuenta de Facebook.

El Centro contra Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania había publicado en verano en internet una lista de 70 personas, entre las que estaba Mutzenich, a quienes se acusaba de difundir “narrativas” que coinciden con la propaganda rusa. Sin embargo, esa lista ya no está en la red. (EFE)