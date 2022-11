Cher recordó que tiene experiencia y que sabe muy bien lo que hace con su novio de 36 años

Hace unos días Cher fue vista de la mano de un atractivo hombre en uno de los restaurantes más populares de Los Ángeles y la identidad de su acompañante no tardó en salir a la luz. Se trata de Alexander Edwards, un ejecutivo musical de 36 años que tiene un hijo con Amber Rose, la ex de Kanye West.

La cantante ha compartido ahora una foto suya en las redes sociales junto a varios emoticonos de corazones rojos y sus fans se han vuelto locos. Han pasado casi cuatro décadas desde que Cher mantuvo un romance con Tom Cruise, cuando ella tenía 38 años y él 23, pero el revuelo que ha generado la diferencia de edad con su nuevo novio ha sido el mismo que causó en aquel momento junto al protagonista de ‘Top Gun’.

Esta vez la reacción de Cher también ha sido idéntica: ella no piensa permitir que una nimiedad como una cifra se interponga en su camino, y tampoco piensa justificarse recurriendo a tópicos como que es un espíritu joven porque lo que hace en su vida privada es solo asunto suyo.

“No estoy defendiéndonos”, ha asegurado en Twitter porque sabe que los críticos siempre tendrán algo malo que decir. “No estamos haciendo daño a nadie”. “¿No tenéis nada mejor que hacer? Voy a dejarlo claro. Me importa una ****** lo que puedan pensar los demás”

Pese a que su intención era no decir nada, no ha podido evitar leer varios tuits sobre su novio y al final ha acabado por responder a alguno que otro para recordar que sabe bien lo que se hace.

“Como bien sabemos todos, no nací ayer. Y si algo tengo claro, es que no hay garantías. Cada vez que tomas una elección, corres un riesgo. Yo siempre me he arriesgado, soy así”, ha respondido a quienes temen que pueda acabar con el corazón roto.