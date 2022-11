Cómo limpiar las tablas de cortar

Cuatro pasos que te ayudarán a eliminar las bacterias y hacer que tus tablas de cortar duren más tiempo

By Consumer Reports

Las tablas de cortar son muy resistentes por su diseño. Ya sean de cristal, acrílico, madera o plástico, tendrás que seguir unas sencillas reglas de uso y cuidado. Lo más importante es que necesitarás al menos dos tablas si piensas preparar carne o aves de corral. La carne cruda puede contener bacterias que pueden provocar enfermedades alimentarias, y no querrás transferir esas bacterias a otros alimentos.

“Para evitar la contaminación cruzada, designa una tabla de cortar para los artículos listos para comer, como el pan y los productos frescos, y una tabla de cortar separada para la carne cruda y las aves de corral”, dice la doctora Sana Mujahid, gerente de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en Consumer Reports. Es posible que quieras etiquetar las tablas de cortar para poder distinguir fácilmente cuál es cada una.

Mujahid dice que cualquier tabla puede ser segura para usar con cualquier alimento, siempre que se siga el procedimiento correcto. Aquí te explicamos cómo limpiar y cuidar tu tabla de cortar.

Paso 1: Lavar la tabla de cortar regularmente

Aunque utilices tu tabla de cortar de madera sólo para cortar el pan, es una buena costumbre lavarla después de cada uso lo más rápido posible. Utiliza una esponja y agua caliente con jabón, luego enjuaga con agua fría y seca con una toalla. Nunca sumerjas una tabla de cortar de madera en agua, ya que se puede deformar. Guarda la tabla de lado. Además de permitir que la madera se seque completamente, el oxígeno es un buen desinfectante. Las tablas de plástico y vidrio pueden ir al lavavajillas.

Paso 2: Desinfectar la tabla de cortar periódicamente

Cada cierto tiempo, desinfecta tu tabla de cortar de madera con una solución de una cucharada de cloro líquido por cada galón de agua.

También recomendamos crear una barrera en la superficie para evitar la absorción de líquidos. Primero, frota la madera con aceite mineral de calidad alimentaria y luego con una crema a base de cera de abejas, utilizando una toalla de papel.

Pruebas anteriores de Consumer Reports han descubierto que el acabado para ensaladeras de Clapham’s Beeswax funciona bien en las encimeras de madera, por lo que también debería servir para una tabla de cortar de madera. Si eliges otro acabado, asegúrate de que la etiqueta indique explícitamente que es seguro para el contacto directo con los alimentos; muchos, si no la mayoría, de los aceites de acabado para madera no están pensados para el contacto con los alimentos. Vuelve a aplicar el aceite mineral y la cera de abejas cada vez que desinfectes, o siempre que la madera empiece a parecer seca o adquiera un color notablemente más claro.

Paso 3: Eliminar los olores

Incluso lavando y desinfectando con diligencia, los olores pueden empezar a pegarse a tu tabla de cortar de madera. Combina el limón y la sal para combatirlos. Corta un limón por la mitad y sumerge la parte cortada en un recipiente con sal gruesa, luego frota enérgicamente la tabla. Enjuaga la tabla con agua fría, sécala y guárdala en posición vertical.

Paso 4: Evitar la deformación

Una tabla de cortar de madera puede empezar a perder su forma con el tiempo, especialmente si cometes el error de dejarla sumergida en agua. Las juntas abiertas en la tabla pueden crear una trampa para las bacterias. Intenta “hinchar” la tabla para que recupere su forma, colocándola en posición horizontal y cubriéndola con un paño húmedo y libros pesados durante unas horas. A continuación, deja que la tabla se seque al aire y límpiala con aceite mineral o vegetal.

¿Es hora de comprar una nueva tabla de cortar?

¿Busca nuevas opciones? Echa un vistazo a nuestra reciente evaluación de las mejores tablas de cortar, o compra nuestras selecciones del editor, a continuación.

Alfombrillas de plástico flexible para tablas de cortar de Carrollar

Desde: $8 por cuatro

Dimensiones: 15×12 pulgadas

Dónde comprar: Amazon, Kmart

Tablas de cortar originales Gorilla Grip

Desde: $25 por tres

Dimensiones: 16×11.2 pulgadas (grande), 13.8×9.6 pulgadas (mediana), 11.8×8 pulgadas (pequeña)

Dónde comprarlas: Amazon, Gorilla Grip, Walmart

Tabla de cortar profesional tradicional de Teakhaus

Desde: $100

Dimensiones: 24x18x1.5 pulgadas

Dónde comprarla: Amazon, Teakhaus

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.