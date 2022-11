Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de noviembre de 2022

LEO

Amistad o persona cercana estará más cerca que nunca de ti pues le contarás ciertos secretos que traes guardados en tu buche. Deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas, tu trabajo espiritual va muy bien, pero debe de haber constancia en todo lo que realizas. No es momento de mendigar amor ni atención a nadie sino de centrarte en lo que en realidad vale la pena que son tus sueños y tus metas. Si la persona que está a tu lado no es lo que tú quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida. Regálate una salida para despejar la mente, diviértete y pásala genial que ha eso vienes a este mundo a ser feliz y disfrutar como Dios manda. Ten cuidado con cambios en tu bolsillo con gastos innecesarios y con inversiones que no te convencen del todo. Abre bien los ojos para que aproveches las oportunidades que pasan frente a ti. Por ser buena persona te han visto la cara ya muchas veces, aprende de tus errores. Deja de querer que tu pareja piense como tú. Amor de una noche y oportunidades en muchas cuestiones que tienen que ver con viajes o cambios de residencia.

VIRGO

Es momento de dejar a un lado tu timidez y de comunicarte con fluidez, la seguridad de tus palabras tendrá mucho peso. Es necesario que trabajes tus miedos e inseguridades si quieres lograr tus metas y proyectos. Te recomiendo que hagas un plan financiero en el que ubiques cuáles son tus metas en el área de las finanzas y así puedas poco a poco ir pagando tus deudas y lograr tus sueños pues un negocio se ve excelente para el mes de diciembre, debes saber usar tu economía para tu bienestar y no gastar en cuestiones que no te dejan nada de provecho. No es momento de martirizarte por lo que no pudo ser, es momento de pensar en lo que en realidad importa y vale la pena. Si te ofrecen algún negocio o sociedad haz un contrato donde se especifique la negociación acordada para que no te vayan a ver la cara de estúpid@, porque eres muy de que como son tus amistades entregas todo y después te dan el golpe sorpresa, recuerda que ya no son tiempos para estar perdiendo el dinero. Te llegarán buenas noticias en el aspecto del trabajo, a lo mejor un dinero extra, pero tienes que trabajar tu puntualidad. Vas bien con los cambios que has hecho para mejorar tu salud, sigue así solo pon mucha atención en descuidos, debes hacerte estudios seguido. Abre tus brazos a las posibilidades que se presentan frente a ti para que puedas enfrentar el destino del cual te sientes con el poder de controlar.

LIBRA

El miércoles será uno de los mejores días deberás de aprovecharlo al máximo si quieres concretar un negocio que has tenido en mente. Aclara tus asuntos sentimentales de frente nada de querer resolverlo por mjes de texto, deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara, ¡valórate! Aun así, no seas tan gorrón, porque te encanta que te inviten y te paguen todo, debes en cuando las personas tienen que ver un poco de tu cosecha. Es momento de aprender de tus errores y más si quieres aprender las lecciones que te ha dejado la vida. Pon de tu parte para que tu relación funcione, tu indiferencia no ayuda en nada, date un buen baño relajante y enciende una vela amarilla y roja para que haya entendimiento entre tú y tu pareja, un baño de fresas con miel en luna creciente podría atraer más a tu pareja. Los cambios y movimientos del universo ayudarán a que termines con una situación que no te convenía para nada y que podría meterte en problemas. Ya pon un alto a esa actitud y retoma el deporte, así no tendrás problemas de salud, recuerda que se te da mucho el subir de peso. Cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja, no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía; recuerda que hay que dividir gastos en caso de tener pareja. Sino tienes perro que te ladre por fin el amor estará entrando a tu vida si no tienes una relación es momento de pensar en una, ya es tiempo de sentar cabeza pues la maduración está por llegar.

ESCORPIO

Deja de cargar con los problemas de los demás, por eso andas con las emociones caída, por pensar en problemas que no son tuyos, no puedes ni resolver tu vida y quieres resolver la vida de los demás. Ten cuidado con chismes y con un gasto que vendrá de repente. Ten cuidado con accidentes y caídas que podrían llevarte al hospital. Cuidado con lo que quieres y deseas o podrías caer en juegos tontos que no te llevarán a ningún sitio. No te confundas en tu manera de ver la vida, se positivo y ve tras tus objetivos. Vienen días de mucha reflexión y sueños que te dirán lo que está por suceder. Si había problemas familiares se van a resolver a la brevedad, no des pie a segundas oportunidades sobre todo en el área de la amistad porque te van a ver la cara varias veces. Vienen días de mucha responsabilidad en los cuales es momento que comiences a ver por tu futuro y por quienes más amas. El amor es algo que has buscado desde hace tiempo, pero algunas veces tu carácter no ayuda mucho. En cuanto al trabajo las cosas van viento en popa solo trata de no malgastar en cuestiones que no necesitas. Es momento de renovarte y llenarte de buena energía para cumplir tus sueños y metas. Nuevos amores y cambios en tu economía, vas a mejorar mucho, pero debes de ponerte bien perro pa que logres cuanto te propongas.

ARIES

Dejarás a una persona que ya no te interesa y comenzarás a foguearte conociendo más personas, eso es excelente pues hace falta que salgas de la situación en la que estabas emocionalmente. Tu relación se está enfriando por la monotonía, haz cambios para que se encienda nuevamente el fuego del amor, un viaje, una salida a cenar, algo nuevo deberán de implementar. Viene un divorcio muy fuerte en la familia o separación de miembros cercanos, sino te pidan consejos no los des porque podrías meterte en problemas. Es momento de comenzar a valorar más a las verdaderas amistades y quitar de tu camino a las que solo te causan problemas y conflictos. Debes aprender a cuidar mucho lo que sale de tu boca porque sin darte cuenta podrías dañar a persona que te rodean. Todo se resolverá felizmente a tu favor en cuestiones familiares solo deberás de tener un poco de paciencia. Combina la distracción con el descanso para que puedas acabar con el agotamiento que sientes; muchas de las veces te sientes cansado y con mucha pesades y no solo es por el trabajo sino también por la energía que te rodea. En el trabajo vienen buenas noticias y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar, así podrás mejorar tu economía. Ten mucho cuidado con noticiar turbias fuera de lugar que vienen de parte de amistades.

TAURO

Proyectos nuevos en los cuales te van a invitar a invertir y vas a tener grandes ganancias que tienes que saber aprovechar. Toma más agua y deja los refrescos para purificar tu cuerpo criminals. Cuidado con comentar tus planes traes muchas envidias de amistades que te podrían ocasionar problemas. Dales la importancia que merecen las personas que te ayudan a crecer y ser mejor persona. En la segunda semana de noviembre te llevarás una sorpresa al enterarte de una situación la cual ya sospechabas sobre cierta persona que te interesa o es importante para ti. Pon atención a tus horas de comida, que por andar trabajando todo el día pasas por alto lo más importante que es mantener en excelente estado tu cuerpo, recuerda que si no comes vas a ponerte bien rechoncha. Una noticia inesperada te hará tu día y alegrará mucho lo que resta de la semana. Si la persona está alejada o ausente es muy probable que regrese. Vienen días de muchos cambios en los cuales debes de desprenderte de todo eso que te hace daño. Mándalos al carajo. Si aún estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de los pulmones. Si te ofrecen un negocio, pero no tienes dinero, de manera responsable pide a tus comadres, o empeña algo que no uses, pues ese negocio dará buenos frutos. En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o tonterías de esas.

GÉMINIS

La confusión por la que estás pasando debes atenderla, organiza tus actividades y haz un tiempo para ti, trata de hacer una conexión contigo mismo para atender situaciones que te tienen incomodo ¡Para bien las antenas para detectar los problemas! Enfócate en darle solución a lo tuyo. Si no estás bien tú, como pretendes ayudar a los demás. Algo que es de reconocerse es tu capacidad para ahorrar, es excelente que tengas el carácter para no gastarte el dinero, el problema es cuando emocionalmente estás fuera de equilibrio porque te da por gastar y te vale tomar todo el dinero que tenías ahorrado y gastar en tonterías que realmente no necesitas. Vienen viajes importantes a tu vida los cuales te van a ayudar a distraerte y hacer crecer tu círculo de amistades. Aprende a despojarte de todo eso que te daña o te quita el sueño, no temas a nuevas oportunidades en el amor y quita de tu vida eso que duele o daña en tu existencia. Traes la intuición bien despierta, sobre todo a la hora de dormir. La cabeza te ha dolido porque piensas de manera muy negativa. Ten mucho cuidado con un amor del pasado el cual se hará presente en cualquier momento y solo te va traer dolores de cabeza.

CÁNCER

Haz una evaluación a tu presupuesto y apégate a él para que no vayas a terminar más con tus ahorros. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas emocionales. Vienen amores de una noche los cuales podrían dañar demasiado tus sentimientos si te expones demasiado. Vienen días en los cuales te sentirás traicionado por personas de tu misma familia. Es necesario que consideres en rehacer tu vida amorosa, dile adiós a tu pasado, date el permiso para abrir tu mente, tu corazón y todo lo bello que te ha dado la vida, medita utilizando y así vendrán las oportunidades que tanto has buscado, pero ponte perra o vendrá alguien más a comerte el mandado y hasta tus sueños. Pon atención porque puedes recibir señales o mensajes en sueños que te indiquen situaciones que están por suceder. Ten mucho cuidado con amores de una noche o amores del pasado que aparecerán en cualquier momento. La segunda semana de este mes de noviembre deberás enfocarte mucho en tu salud pues podría presentarse algún problema el cual podría llevarte al hospital. Entras en un ciclo muy importante y con él a nuevos cambios, sin duda la vida te va a llenar de sorpresas y cosas buenas. No temas a ir por ese sueño que tanto quieres y deseas pues estás a dos pasos de conseguirlos. Bájales a tus gastos porque andas muy perris comprando muchas cosas después te andas tronando los dedos sin saber qué hacer para acompletar lo que falta.

PISCIS

No te dejes llevar por chismes de vecindad de amistades que solo te utilizan para sacar algo de provecho. No es momento de pensar en el pasado sino de centrarte en el ahora y agradecer a la vida lo que tienes. Hay muchos caminos para que las cosas lleguen a ti la cuestión es que no aprovechas las oportunidades que se presentan. La paz que sientes disfrútala porque todo es momentáneo. La suerte está de tu parte, deberás de aprovecharla al máximo, hay probabilidades altas de que te ganes un dinerito y pagues donde debes. Escucha música relajante antes de dormir para abrir tu mente y tus sentidos a los cambios que se van a presentar a lo largo de este mes de noviembre. Sé más prudente al emitir juicios para que no hieras a quienes amas, la vida te va a dar grandes sorpresas en este mes de noviembre solo debes ponerte al tiro en cada una de las señales que vas a recibir. Posibilidades de que llegue a tu vida quien te despeine la panela en esta semana y te van a dar hasta para llevar. Ten cuidado con mendigar amor, atención y cariño de personas que no te aportan nada y que solo te causan dolores de cabeza. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes bien que no te darán ni aportarán nada.

ACUARIO

Hay momentos en los cuales te desesperas y no sabes hacia dónde continuar, pon tu vida en una balanza y medita sobre qué es lo que te conviene más para ser feliz y cumplir esos proyectos. Si tienes pareja, sé más detallista para que las cosas no se enfríen. Hay personas a tu alrededor las cuales no son fieles y buscarán dañar tu entorno no lo permitas, pide lo que por derecho te corresponde, recuerda que estas en una etapa en lo cual decretes al universo se te dará. Amistad te va buscar para pedirte el gran consejo, dáselo porque el día de mañana serás tú quien necesite uno. Si estas pasando por momentos complicados con tu pareja es momento de solucionar todo pues va a funcionar de la mejor manera. Tu economía estaba estancada hasta la Mauser y por fin sientes que las cosas comienzan a moverse, están en puerta oportunidades para que generes más dinero. Con los cambios lunares llegará el momento de ubicarte con respecto a tu pareja, ¡te caerá el veinte de que ya dejaste de ser el segundo plato y pasaras a ocupar el sitio en el que tendrás el valor que mereces, eso perra! No permitas que nadie te quite el lugar que por derecho te pertenece. Recibirás dinero, mismo que deberás utilizar para pagar tus deudas y salir del aprieto económico en el que te encuentras o de lo contrario jamás lograrás mejorar.

CAPRICORNIO

Vienen cambios muy buenos para ti, pero debes de ser muy inteligente o de lo contrario podrías caer en la misma miércoles que caíste en tu pasado, retornan esas personas que te dañaron pero si eres perris no lograrán dañarte una vez más. Es momento de aprender de los errores, lo que ya fue, déjalo ir, céntrate en lo que en realidad importa y vale la pena. Aprende de las caídas y pon en su lugar a quien quiera hacerte daño o se pase de lanza contigo. Te hace falta que te den una buena revolcada, por eso mismo traes el carácter que ni tú te aguantas, dale con todo y que soporten las botijonas. Es momento de cuidar mucho tu alimentación o de lo contrario podrías subir mucho de peso o presentar problemas de gastritis y colitis. Aprende amarte y a desprenderte de todo eso que hace daño, cambios en el área de la familia debido a cierto secreto que sale a la luz y con eso comenzarás a madurar muchísimo. No permitas que cambios de última hora en los dineros te afecte tu economía, debes cuidar mucho tus finanzas. Un viaje y con el conocerás a personas que son muy importantes para tu vida. Recuerda que eres un signo muy fuerte y a la vez vengativo quien te la hace te la paga, has aprendido a controlar tu carácter, pero tampoco abuses porque podrían volver a verte la cara de tonto o tonta. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden y a centrarte en tu vida antes que en la de las demás personas.

SAGITARIO

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que sino aprovechas lo que la vida te está poniendo en estos momentos el día de mañana será complicado. No es momento de vivir del pasado y menos volver a él porque si no jamás lograras avanzar. Cuida mucho tu autoestima y no te dejes llevar por chismes de personas que te rodean que buscarán afectarte o dañarte de muchas maneras. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no te darán ni para tus chicles. Vienen días de grandes cambios en los cuales comenzarás a ver la luz a tu economía y a esas situaciones que te habían tenido detenido. No te dejes menospreciar ni caigas en chismes de vecindad. Cuidado con un amor de tierras lejanas el cual va a aparecer en cualquier momento y te hará ver tu suerte. Es momento de decirle adiós al pasado y de vivir tu presente como si no hubiera un mañana. Muchas oportunidades de realizar un viaje y un cambio de última hora el cual te va benefician mucho. Es momento de que comiences a visualizar u vida y con ello lo que quieres y esperas de ella, ponerte planes a corto plazo y luchar para conseguirlos a la brevedad. Cambio de planes de último momento en un viaje que tenías pensado realizar antes de que termine el año. Es momento de tomar las medidas adecuadas en cuestión de sueños y proyectos, muchos cambios a tu vida que te van a beneficia mucho y ayudar a ver la vida de manera distinta. Mucho cuidado con aparentar algo que no eres, la vida es justa y pondrá en su momento todo en su lugar.