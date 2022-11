¿Cómo le irá a México en el Mundial de Qatar 2022? Luis Figo advierte sobre el potencial de El Tri

Probablemente, el Mundial de Qatar 2022 sea una de las ediciones que ha generado menos expectativas entre los aficionados de la Selección Mexicana. El Tri jugará la Copa del Mundo en un clima lleno de desesperanza, pero desde afuera, leyendas del fútbol como Luis Figo no subestima las capacidades de México en este tipo de torneos.

“Mis recuerdos contra la Selección de México son buenos porque les ganamos en Alemania 2006, pero siempre es muy difícil jugar contra ellos, más en un torneo así; tienen muy buenos jugadores”, recordó el ex futbolista portugués en unas declaraciones recopiladas por el diario As.

La Selección Mexicana quedó enmarcada en el grupo C, junto a los combinados de Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Los rivales de El Tri lucen bastante complicados y los últimos resultados del conjunto azteca no son para nada alentadores de cara al torneo. Bajo estas circunstancias, gran parte de los aficionados mexicanos no apuestan ni un peso por selección. Pero Figo no se olvida de las capacidades de la histórica selección de Concacaf.

“En la Selección hay mucha calidad técnica, los jugadores mexicanos son buenos técnicamente. Hay una gran pasión a donde vaya la Selección, espero que en el Mundial lo puedan hacer bien”, sentenció el ex jugador del Real Madrid y de la selección de Portugal.

GRUPO C 🇦🇷🇸🇦🇲🇽🔥🏆⚽!!



El Mundial 2022 está por comenzar, por lo que las selecciones ya están listas para luchar por el título en Qatar🇶🇦🔥🏆⚽!!!



Quienes pasarán a la siguiente ronda, quien es el favorito de este grupo?#worldcup #fifa #fifaworldcup #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/GkXj4Mw4ky— La Vida Detrás Del Aficionado⚽️🏆 (@lavidadetrasdel) November 7, 2022

Gerardo Martino y sus dirigidos debutarán en el Mundial de Qatar 2022 el martes 22 de noviembre. El primer obstáculo de la Selección Mexicana será Polonia, liderada por Robert Lewandowski.

