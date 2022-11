En México aseguran que la vida de Pablo Lyle corre peligro en la cárcel de Miami | VIDEO

Tras varios meses de estar ingresado en el Centro Correccional de El Doral, en Miami, el actor mexicano Pablo Lyle teme por su vida, ya que han trascendido diversos rumores que apuntan a que podría estar en peligro.

De acuerdo con información difundida en el canal de YouTube Faranduleando, el protagonista de ‘”Mirreyes vs Godínez”, se encuentra sumamente preocupado, pues se dice que le están cobrando a cambio de protección dentro de la cárcel.

De acuerdo con los conductores del programa de YouTube, las extorsiones en los centros penitenciarios no suceden exclusivamente en México, pues surgieron rumores de amenazas contra el ex actor dentro de la cárcel estadounidense, en caso de que sus presuntos agresores no reciban el pago por la seguridad de Lyle.

“Nos está llegando una información de fuentes cercanas a la familia que nos están comentando que, dentro parece que es otro mundo, parece que es otra dimensión, entre ellos mismos deciden qué se hace, y estaban platicando que ya hasta le están cobrando una especie como de piso de protección”, comentó el conductor Fernando Carmona.

El citado programa especuló en que quizá esta sea la causa por la que la familia de Pablo Lyle solicita encarecidamente apoyo al público, pues no solo se trata de solventar los gastos de los abogados en Estados Unidos, sino también pagar protección para el actor.

Cabe destacar que la situación económica de la familia no es muy estable, pues el actor dejó de recibir ingresos por su labor en la pantalla desde hace cuatro años, luego de que fue acusado de homicidio imprudencial.

Hace algunos días, un grupo de amigos del actor lanzaron una iniciativa en redes sociales para recolectar casi dos millones de pesos con el objetivo de pagar a los abogados del actor, quien actualmente se encuentra a la espera de conocer su sentencia. Aunque se especula que parte del dinero se iría para pagar la protección de Lyle.

“Como amigas de la familia Lyle, nos hemos unido para acompañar a Pablo Lyle a transitar esta etapa incierta en su vida. Tú también puedes ayudar”, se puede leer en la introducción del sitio.

