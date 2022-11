Latinos esperanzados con funcionarios progresistas

Al ritmo de música, baile y comida, miembros de CHIRLA ansiosos veían los resultados de las elecciones de medio término.

Emocionados varios dijeron que muchos resultados a nivel local dependían del trabajo de los miembros, quienes por meses estuvieron promoviendo el voto con la comunidad latina.

Los primeros en llegar a la sede de CHIRLA fueron los trabajadores quienes hasta cerca de las 5 de la tarde estuvieron tocando puertas para informar a los votantes indecisos.

Ángeles Rosales y Sonia Salgado fueron parte del grupo de trabajadores que estuvieron tocando puertas por varios meses.

Salgado dijo que ella notó que en muchos hogares había dudas y preguntas. Los votantes no tenían suficiente información de las proposiciones o los candidatos.

Giselle Hernández votó de último minuto.

“Nos preguntaban qué pensamos de los candidatos o nos pedían nuestra opinión”, dijo Salgado, quien en respuesta les daban un volante con recomendaciones de las propuestas que apoya CHIRLA.

“Les recordaba que CHIRLA apoya mucho a nuestra comunidad latina y trata de elegir medidas o personas en el poder para que ayuden a nuestra comunidad”.

Rosales dijo que le emociona ver que su trabajo vale la pena cuando logran motivar a residentes a salir a votar o les proveen más información y aclaran sus dudas.

“Nosotros conectamos con nuestra propia comunidad, con nuestras propias palabras y nuestras propias experiencias”, recalcó Rosales.

No todo es migración

A nivel nacional, estadísticas demostraron que la mayoría de votantes está preocupado por la inflación, a nivel local algunas preocupaciones principales son la indigencia y la falta de vivienda asequible.

Karen Díaz, directora del departamento cívico con CHIRLA, dijo que al contactar a los latinos, dependiendo de cada situación, se dieron cuenta que los intereses son diferentes y pese a que inmigración es importante no es el único.

Organización Chirla estimula el voto a ritmo de Mariachi.

“Los latinos no somos solo un tema. También pensamos en la economía, pensamos en la salud médica, la educación y muchos más”, explicó Díaz.

Se estima que los miembros tocaron más de 200,000 puertas desde agosto y lograron hablar con más de 40,000 personas, dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA.

“Los latinos están participando más en las elecciones y en esta ocasión van a definir el resultado del ganador para alcalde”, dijo Salas.

Agregó que lo más importante es ver el trabajo consistente que la comunidad latina continúa logrando elección tras elección.

Salas recalcó que una vez se den los resultados de los candidatos ganadores el próximo trabajo será asegurarse de que las promesas que hicieron durante su campaña las cumplan.

Voto de último minuto

Eran cerca de las 6 de la tarde cuando Giselle Hernández, de 20 años, notificó a miembros de la organización CHIRLA que aún no había votado. Dijo que no tenía planeado hacerlo debido a que no se había registrado para votar.

Hernández, quien es nacida en Estados Unidos, fue llevada a México de pequeña y regresó a Los Ángeles hace cuatro meses. Su tía le propuso trabajar promoviendo el voto con CHIRLA. Ella aceptó inmediatamente, pero no tuvo urgencia para registrarse para votar debido a que no estaba muy informada del proceso cívico en este país.

“Más que nada porque aunque sé cómo funciona, pues no conozco a las personas y no sabía exactamente por quién votar”, dijo la joven. “No sabía que nos podíamos registrar el mismo día”.

Sin perder tiempo, una de las trabajadoras de CHIRLA la llevó a una urna de votación donde se registró y después de haber esperado por unos 10 minutos pudo sufragar su voto por primera vez.

“Estoy muy emocionada de poder hacerlo”, aseveró la joven ciudadana.

Díaz explicó que todos los ciudadanos americanos elegibles para votar pueden hacerlo el mismo día de las elecciones aunque no estén registrados previamente. Ellos tienen la opción de registrarse en la localidad.

A ritmo de Mariachi

Por la mañana, CHIRLA llegó al Este de Los Ángeles para animar a los votantes a ejercer su poder cívico al ritmo del mariachi Linda Mexicanas.

La agradable serenata recorrió alrededor de 1.5 millas y pasó por el reconstruido y famoso puente de la Calle Sexta, que une a dos de los barrios latinos más importantes de la ciudad.

Decenas de hispanos que alentaron el voto como parte de la campaña “Ponte Trucha” durante las semanas pasadas acompañaron al mariachi en el último esfuerzo para que los latinos participen más en las elecciones.

En medio de la marcha Angélica Salas, directora de Chirla, dijo que el voto de los hispanos es importante para “asegurar” que haya presentación de la comunidad en las decisiones que se toman, y que mejoren las condiciones de los latinos de la ciudad, que representan el 48% de la población.

En 2018, en el condado de Los Ángeles había 1.7 millones de votantes hispanos registrados, según un análisis de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA).

Además de los puestos al Congreso federal y estatal, los electores de Los Ángeles eligen este martes un nuevo alcalde. /con información de EFE