Viuda hispana de Los Ángeles no podía cobrar cheque de reembolso de impuestos porque estaba a nombre de ella y su esposo fallecido

Una viuda hispana de la ciudad de Los Ángeles no podía cobrar su cheque de reembolso por impuestos porque, al depositar el documento, el banco no se lo quería pagar porque estaba a nombre de ella y de su esposo fallecido.

A principios de 2021, la señora Soto sufrió la pérdida de su esposo, don Jorge, víctima de COVID, lo que significó una pérdida tanto emocional como económica para su familia.

Meses después, cuando llegó el cheque por reembolso de impuestos, el cual estaba a nombre de ella y su esposo porque declaraban como pareja, el banco Chase le informó que no podía cobrarlo sin él.

“Que tenía que estar vivo para que firmara y recibiera ese dinero”, declaró la viuda Soto a la cadena Telemundo.

La mujer hispana les explicó que su esposo había fallecido y les presentó el acta de defunción para comprobarlo.

Pese a los intentos por cobrar su cheque por $2,871 dólares, en el banco le dijeron que tendría que acudir a la corte para recuperar el dinero.

“Me dieron un paquete así, diciéndome que tal vez, si yo aplicaba para un abogado gratis, pero que mientras tenía que llenar esa aplicación de un notario. Solamente una persona que supiera”, comentó la viuda.

Sin embargo, esa opción tampoco funcionó.

Gracias a la intervención de la cadena de televisión Telemundo, el banco accedió a pagar el cheque.

“Me hablaron del banco, que les perdonara, que no sabían por qué no me habían podido ayudar ahí”, dijo la viuda hispana, quien por fin pudo recibir su dinero.