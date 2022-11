Biden dijo que las elecciones intermedias fueron un “buen día para la democracia” y para el país

El presidente Joe Biden celebró el éxito del Partido Demócrata en las elecciones y declaró que fue un buen día para la democracia y “un buen día para Estados Unidos” durante un discurso realizado el miércoles.

El presidente Biden se dirigió a los periodistas el miércoles después de parecer haber resistido vientos en contra históricos y políticos en las elecciones de noviembre, evitando contundentes victorias republicanas incluso cuando su presidencia ahora probablemente esté entrando en un nuevo período de gobierno dividido, con un Congreso en el cual aun no se conoce cómo estará dividido entre ambos partidos en su próximo período.

Biden habló sobre los resultados las elecciones de mitad de período, el control de la Cámara y el Senado en 2023 y los logros de la administración.

Los resultados, dijo Biden, son una señal de que la democracia estadounidense está intacta, a pesar de haber estado bajo amenaza en los últimos años.

Sus comentarios se produjeron después de que los candidatos demócratas desafiaron las expectativas de que habría una ola del Partido Republicano en todo el país y superaron sus predicciones más optimistas sobre las elecciones intermedias.

“Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos, el pueblo estadounidense ha hablado y demostrado una vez más que la democracia es lo que somos” y agregó que “mientras la prensa y los expertos predijeron una ola roja gigante , no sucedió.”

“Sé que estaban algo molestos por mi incesante optimismo”, dijo Biden a los periodistas en la sala, “pero me sentí bien durante todo el proceso”.

Pero el presidente admitió que los resultados no son un respaldo rotundo de su enfoque. Los votantes, dijo, “también tenían claro que todavía están frustrados. Lo entiendo. Entiendo que han sido unos años realmente difíciles en este país para tanta gente”.

Intención de buscar la reelección y trabajo con el Congreso

Biden también dijo a los periodistas el miércoles que, como ha dicho antes, tiene la intención de postularse para un segundo mandato, pero que no tiene prisa por anunciar su decisión final, y agregó que su cronograma no estará determinado por un anuncio de su predecesor, Donald Trump.

Biden dijo que invitará a la Casa Blanca a los líderes de ambos partidos en el Congreso para discutir dónde pueden trabajar juntos cuando regrese de su próximo viaje al extranjero, y agregó que está preparado para trabajar con los republicanos electos en una serie de temas. “Creo que el pueblo estadounidense ha dejado en claro que esperan que los republicanos también estén preparados para trabajar conmigo”, agregó.

Aún así, el presidente trazó una línea roja en una serie de propuestas republicanas, diciendo que vetaría la legislación que considera que empeorará la inflación, propondrá recortes a la Seguridad Social y Medicare, así como cualquier intento de prohibir el aborto a nivel nacional.

Biden también dijo que “podría” estar hablando con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien se está postulando para presidente de la Cámara de Representantes, más tarde el miércoles.

Al momento de los comentarios de Biden, The Associated Press, CNN y otros medios que realizan estimados sobre el resultado de las elecciones no ha podido proyectar aun las futuras mayorías de la Cámara o el Senado.