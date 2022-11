El voto latino y joven está interesado pero hace falta más información

Como era de esperarse, las elecciones de medio término contaron con muy baja participación electoral. Estadísticas estiman que solamente una cuarta parte del electorado en California salió a cumplir con su deber cívico.

En Los Ángeles se reportó que el 23% del electorado votó por correo o en persona. En el condado de Orange el número fue un poco más alto con el 33% pero los números fueron extremadamente bajos en los condados de San Bernardino, con el 18%, y Riverside con el 15% del electorado participante.

Karen Díaz, directora del poder cívico con CHIRLA, dijo que durante la campaña encontraron que hay jóvenes de todo tipo, interesados y desinteresados, cuando llega el momento de votar.

“Los resultados en California nos enseñan que solo el 7% de los jóvenes de 18 a 35 años habían enviado su boleta y en todo California solo el 24% regresó su boleta para el martes [día de las elecciones”, explicó Diaz.

Indicó que el problema es común entre las campañas que solamente se preocupan por contactar a los votantes de participación alta que usualmente son los mayores de 65 años y quienes votan en cada elección.

“Muchas veces cuando va el candidato a visitar a los hogares solo dice, ‘sal a votar por mi’, pero no les dice cómo votar, cual es el proceso, con qué color de lapicero se llena la boleta, si se necesita estampilla para enviar el sobre por correo o a donde nos toca ir a votar”, aseveró. “Esto causa confusión hasta para quienes están interesados en votar pero son nuevos en el proceso.

La secretaría del estado de California demostró que en las elecciones generales del 2014, solamente el 52% de los jóvenes elegibles se registraron para votar, más de 20 puntos por debajo de cualquier otro grupo de edad. Del total, solo el 8% de los jóvenes elegibles de 18 a 24 años votó.

Sin embargo, durante las elecciones generales de 2018, el registro de votantes jóvenes en California aumentó al 61,6% y su participación aumentó significativamente al 27,5%.

Aunque ha habido aumentos en el registro de votantes y la participación entre los jóvenes de California, los de 18 a 24 años siguen siendo el grupo de edad con menor representación en el estado.

En abril, el fondo de educación de NALEO reportó que en el condado de Los Ángeles, la cantidad de votantes latinos había crecido dramáticamente, y se esperaba que la participación de medio término fuera casi un 90% más alta que en 2014.

Además, más del 40% de los votantes serán latinos, una clara indicación del impacto potencial de la comunidad latina.

En el condado de Los Ángeles, los votantes latinos registrados del condado de Los Ángeles tienden a ser más jóvenes que los no latinos, con personas de 18 a 24 años que comprenden el 16% de los latinos registrados, en comparación con el 8% de los no latinos. De manera similar, el 25% de los votantes latinos registrados tienen entre 25 y 34 años, en comparación con el 18% de los no latinos.

Hace falta más comunicación

Dorian Caal, director de compromiso cívico con NALEO, dijo que el concepto erróneo más común es decir que los jóvenes son apáticos y desinteresados en las elecciones. Esto está muy lejos de la realidad principalmente con aquellos que acaban de cumplir los 18 años y son elegibles para registrarse para votar.

“Tener la información necesaria para poder votar es realmente crítico, comprender cómo será ese proceso, que necesita para registrarse, cómo registrarse, qué estará en la boleta electoral y asegurarse de que todas sus dudas tengan respuestas”, dijo Caal. “Creo que esa es una de las piezas críticas que a veces mucha gente olvida”.

En una encuesta realizada recientemente a nivel nacional por NALEO, una cuarta parte de las personas dijeron que no sabían cómo solicitar una boleta. Caal dijo que cuando se incluye a las personas latinas, que usualmente tienden a ser más jóvenes, necesitan mucho más ayuda para aprender a navegar el proceso.

“Constantemente escuchamos eso dentro de la comunidad latina, especialmente sobre querer hacerlo bien y no cometer un error, justo cuando estás votando porque es algo importante para ellos”, indicó Caal.

Adicionalmente, Caal concordó con Diaz que el compromiso regular y de cara a cara es muy importante. No solamente se trata de contactar a los votantes durante una elección y después olvidarse de ellos, sino de crear un compromiso significativo y a largo plazo con temas que les interesan.

“Por ejemplo, si a la juventud le importa la perspectiva de un trabajo bien remunerado o de cómo pagar la universidad eso va a querer escuchar de un candidato o un partido. Si no lo hacen lo que sucederá es que realmente no sentirán que están involucrados de una manera honesta”, dijo Caal.

Adicionalmente, una vez que el candidato hace la promesa, con el electorado joven principalmente, es importante que lo cumplan porque si esas promesas se quedan en el camino resultan y el resultado es desilusión que termina jugando un papel importante en la siguiente elección.