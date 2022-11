Usando un enterizo rosa Natti Natasha sube la temperatura al hacer un sensual baile

Foto: Jason Mendez for NYFW: The Shows / Getty Images

Natti Natasha es toda una estrella en TikTok, donde tiene más de 15 millones de seguidores; ahora a todos ellos complació con un video en el que aparece usando un ajustado enterizo de color rosa y bailando sensualmente el tema “Mama wanna mambo” de Meghan Trainor, en el que colabora.

La reguetonera disfrutó mucho el reciente viaje que hizo a Argentina, compartiendo en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece luciendo su figura en un minivestido negro que combinó con botas altas; el mensaje que escribió junto a la imagen fue: “🖤 La dura de las duras 🖤”

Natti también lució espectacular en las fotos tomadas para el más reciente número de la revista GQ México, que la muestran comiendo un helado. Ella dijo en la entrevista que le hicieron que “ya no hay diferencia en las canciones sobre quien tiene el poder, ya sea hombre o mujer”. View this post on Instagram A post shared by GQ México y Latinoamérica (@gqmexico)

