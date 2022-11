Emilio Osorio rompe el silencio y habla sobre Karol Sevilla tras su ruptura

Emilio Osorio está en Perú y ahí fue cuestionado sobre la relación que tenía con Karol Sevilla hasta hace unos días que ambos dieron a conocer su rompimiento.

Al respecto, Emilio comentó, “A la actriz y cantante la admiro, pero a Karol Sevilla mucho más, como persona. Es una gran persona y bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de convivir eso bonito. Fue de poca m*dre. Voy a seguir cantando nuestra canción ‘Coro de amor’”, confesó.

En este tenor, Emilio mencionó que sus canciones no las escribe para su ex, sino más bien “por las experiencias” que ha tenido, “Yo tengo 19 años, estoy aprendiendo a componer y a escribir. La realidad no le escribo a mis exes en sí”, comentó.

El cantante también compartió lo que le inspiró a componer su nuevo sencillo ‘Cupido’, “La verdad es que la escribí en un momento detestable hacia el amor, por eso va a hablar sobre unas cuentas pendientes. Muchos se van a identificar porque todos tienen una cuenta pendiente con cupido. Es personal, soy muy sincero”, expresó.

Recordemos que luego de la ruptura con Karol, Emilio fue captado junto a la conductora de ‘Venga la Alegría Fin de Semana’ y exintegrante de ‘MasterChef Jr’, Alana Lliteras, sin embargo, Alana ha comentado que solo son amigos.

Por su parte, Emilio ha comentado que no es su estilo iniciar una relación terminando uno, “la neta te voy a ser sincero, mis 19 hacerme un drama de cortar y de pronto novia, no es mi estilo. Mi estilo es fue mi compañera de vida que en ese momento decidimos estar juntos, estamos juntos, sino ya no”.

Además, Karol Sevilla fue cuestionada sobre un posible romance entre Emilio y Alana y ella les deseó lo mejor.