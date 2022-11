FTX: la caída del joven multimillonario Sam Bankman-Fried y qué dice la crisis de su empresa sobre el “criptoinvierno”

2022 parecía que iba a ser el mejor año de la corta vida del criptoempresario Sam Bankman-Fried.

Este hijo de catedráticos de Stanford cumplió 30 años y la empresa que fundó en 2019, FTX, una plataforma de compra y venta de monedas digitales, estaba entre los mayores líderes del mercado.

Según la revista Forbes, este año la fortuna de este graduado del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) alcanzó los US$24.000 millones, casi triplicando su fortuna de 2021.

Pero casi de un segundo a otro, todo se vino abajo: su firma está a punto de caer en la bancarrota.

La crisis de FTX ha sido comparada por algunos expertos con el colapso del banco de inversión Lehman Brothers en la gran crisis de 2008 y muchos se preguntan si la caída en picada de la firma puede tener un efecto dominó en toda la industria de las criptomonedas.

Por ahora, el bitcoin, la mayor divisa digital, llegó a su precio más bajo desde 2020 y como ella, otras criptomonedas fueron arrastradas hacia un pozo cuyo fondo sigue siendo incierto.

Como si se tratara de un drama televisivo, en los últimos días surgieron frenéticas negociaciones en las que el mayor rival de FTX, Binance, dijo públicamente que rescataría a su competidor pero, horas más tarde, anunció que no compraría la firma.

En medio del caos, este jueves el propio Bankman-Fried salió a pedir disculpas en Twitter y reconoció que hizo las cosas mal.

“Me equivoqué. Debí haberlo hecho mejor”, escribió.

1) I'm sorry. That's the biggest thing.

I fucked up, and should have done better.

— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022