Jennifer Lopez asegura que todo va bien con su relación y pide ser llamada Sra. Affleck

Jennifer Lopez sigue acaparando los reflectores y esta ocasión volvió a ser noticia luego de protagonizar la portada de una famosa revista, donde luce despampanante con un vestido rojo.

La cantante y actriz ha hecho una poderosa retrospectiva sobre su carrera y su vida personal y también ha compartido la razón por la cual decidió adoptar el apellido de su marido Ben Affleck.

“La gente me va a seguir llamando Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que sea un problema”, aseguró la actriz y cantante.

Ante la pregunta del encargado de la entrevista, Rob Haskell, sobre si una parte de ella no prefería que se llamase a su marido como señor Lopez, ella se ha mostrado firme: “¡No! No sería tradicional ni romántico. Sería más como un movimiento de poder. Yo controlo mi propia vida y mi destino y me siento empoderada como mujer y como persona”, confesó.

En este sentido, otras famosas de la talla de Lopez han decidido hacer lo propio con sus nombres legales y seguir usando su apellido de solteras como nombre artístico, sin embargo, esta práctica ha sido muy criticada en los últimos años por el movimiento feminista que empieza a cuestionar esta costumbre en Estados Unidos.

“Puedo entender que algunas personas tengan sus sentimientos al respecto, y me parece bien, también. Pero si quieres saber lo que me parece a mí, simplemente creo que es algo romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y quizá soy ese tipo de chica”, afirmó Jlo, quien en ese sentido no cree que su empoderamiento pueda verse influenciado por esta tradición.