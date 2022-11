Migrantes mexicanos a favor y en contra de la reforma del INE saldrán a manifestarse

Para este domingo 13 de noviembre, un grupo de migrantes planea manifestarse afuera del Consulado de México en Los Ángeles a favor de la reforma al Instituto Nacional Electoral Mexicano con el lema “El INE sí se toca”; al mismo tiempo otro grupo llevará a cabo una demostración con la consigna de que “El INE no se toca”. Ambos movilizaciones serán fuera del Consulado de México en Los Ángeles.

“¿Por qué no habría de tocarse el INE?… si en las últimas décadas los migrantes hemos experimentado de primera mano que este instituto no ha funcionado”, dijo Maribel Solache, líder migrante del sur de California.

“Lo primero que está incorrecto es que el presidente del INE gane más que el propio presidente de México, pero además que el plan de austeridad no pase por ese instituto y que ellos hayan sido los únicos que no se recortan gastos”.

Añadió que quizá el INE funcionó en otras administraciones, pero ya no más.

“La reforma electoral nos importa a los mexicanos en el exterior porque somos parte de la crisis. Tenemos que esperar 60 días para que nos manden una credencial de elector que no nos sirve en México para abrir una cuenta bancaria porque no tiene una dirección de allá”.

Y cuestionó por qué el INE no viene a los consulados con los plásticos para emitir aquí mismo las credenciales de elector. “Es tiempo de desmantelar y reestructurar una institución que ya no funciona”.

Dijo que cómo era posible que en cada elección tengan que registrarse en la lista nominal. “Son solo gastos. En Estados Unidos te registras para votar, y no te tienes que apuntar en cada elección, solo si te cambias de domicilio”.

Consideró que en realidad el INE es una mafia comandada por Lorenzo Córdova que ha demostrado no ser amigo de los migrantes y de los más desprotegidos.

“Él se mueve en las élites, y ha convertido el INE en una entidad corrupta, vendida y secuestrada por mafiosos como Claudio X González”.

Manuel Castro está a favor de reformar el INE. (Araceli Martínez/La Opinión)

Debe renovarse

Manuel Castro, vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos, dijo que los institutos electorales tienen que renovarse, ya que no son organizaciones estáticas.

“Tienen que mejorar conforme avanzan las democracias en los países. En el caso de los migrantes, el INE en general no ha podido garantizar la participación de nuestra comunidad”.

Agregó que el INE “ha visto siempre el voto migrante con restricciones, ya sea porque los partidos no los aceptan políticamente o porque no hay noción de parte del estado mexicano sobre la importancia de nuestra participación como mexicanos en el exterior”.

Por tanto, concluyó enfatizando: “Por eso decimos, ¡más votos que remesas! También contamos políticamente”.

Francisco Moreno, en lo personal está en contra de la reforma al INE. (Aurelia Ventura/La Opinion)

El INE no se toca

Francisco Moreno, dijo que como líder migrante se unirá a la movilización para que el INE se mantenga tal y cual y no se reforme.

“Sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero es muy importante que el INE se mantenga como el árbitro electoral y vuelva a ser lo que era hace 30 años, el organismo electoral del partido en el poder. Sabemos que al presidente López Obrador le gusta reformar instituciones, pero ésta es totalmente libre y ha garantizado las elecciones por las últimas décadas y le ha dado el gane a tres diferentes partidos, incluyendo a él”.

Dijo que no le gustaría que el INE fuera terminado. “En este momento, yo estoy haciendo esta movilización como líder migrante dentro del llamado binacional de que al INE no se le toca”, dijo Moreno, quien precisó que su participación es a nivel personal no como director del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) ni del Comité Méxicano organizador de las fiestas patrias en Los Ángeles.

Agregó que han luchado tanto tiempo por el voto en el exterior, y no es justo que les cambien la jugada y quieran que las credenciales de elector ya no digan INE.

“Reformen lo que sea, pero el árbitro electoral se mejora, pero no se reforma ni mucho menos se le cambia el nombre ni vamos a permitir que el pueblo elija a los consejeros”.

La movilización “El INE no se toca” se realizará el domingo 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana afuera del Consulado de México en Los Ángeles. Es parte de una movilización que se dará en México por parte de la oposición de la derecha conservadora contra la reforma política-electoral propuesta por el presidente López Obrador.

Moreno negó ser panista y dijo que no tiene ninguna filiación partidista, sino que ha organizado la demostración de “El INE no se toca” porque es un mexicano preocupado por la democracia.

En México, el expresidente panista Felipe Calderón invitó a la ciudadanía a participar en la marcha del domingo 13 de noviembre contra la reforma electoral propuesta por el presidente AMLO.

Juan José Gutiérrez, a favor de la campaña El INE sí se toca. (Cortesía)

El INE sí se toca

La manifestación “El INE sí se toca” será a las 11:00 de la mañana también frente al Consulado de México en Los Ángeles.

Juan José Gutiérrez, coordinador de Morena en Los Ángeles, organizador de la manifestación “El INE sí se toca”, dijo que la llevarán a cabo, pensando en la necesidad de reformar y mejorar este organismo porque hasta ahora a los migrantes les ha dado resultados muy raquíticos.

“Bajo el liderazgo de Córdova ha dejado mucho que desear. Es una pesadilla y una farsa el registro para votar y obtener la credencial de elector desde Estados Unidos”.

Y lamentó que cualquier queja legítima, la traten de minimizar argumentando que los avances del INE son tremendos y que son la envidia de muchos países.

“Llegó el momento de reformar al INE para sanearlo y asegurar que en un futuro sea un órgano que facilite de verdad el voto de los mexicanos en el exterior no uno que le ponga trabas a nuestra participación”.

La reforma electoral que será discutida en la Cámara de Diputados de México la primera semana de diciembre, no contempla eliminar sino modificar el Instituto para que sea un organismo más ciudadano sin sueldos excesivos y grandes privilegios para su personal; además, busca un menor número de legisladores y regidores, así como una reducción del financiamiento a los partidos políticos entre otros puntos.

Una encuesta del propio órgano electoral arrojó que casi 8 de cada 10 mexicanos están a favor de una reforma electoral.