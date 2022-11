Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de noviembre de 2022

LEO

Ya ponte las pilas y déjate de perder el tiempo que la vida es muy corta como para estar esperando cuestiones que no llegarán. Posibilidades de salir de jarra con amistades o de visita de familiares toma tus precauciones por la pandemia. Debes de ser más culeis con esas personas que en cierto grado solo te buscan cuando necesitan algo y después ni la cara dan. Vienen días importantes esta semana en los cuales debes enfocar tus metas en lo que te mueve y te hace feliz. No seas tan exigente en el amor, recuerda que este nace de cosas tan simples, así que si sales con alguien trata de llevarte las cosas más tranquilas para que puedan darse de la mejor forma. Cada que te empeñes en cambiar a una persona podrías resultar cambiado tú, así que aprende aceptarlas como son. Momento de que creas en las oportunidades que se te presentan pues puede que jamás se repitan, la vida es buena así que sácale el jugo, si te gusta andar de putis hazlo mira que no tienes que dar explicaciones a nadie. Pon más atención a lo que se presenta a tu alrededor pues podrías darte cuenta de cómo ciertas personas han estado jugando con tus inches sentimientos y amistades se han burlado de ti y tu situación y hasta de miembros de tu familia.

VIRGO

Ten cuidado con lo que comes pues viene una infección estomacal o gastritis en estos días que te podría hacer pasar un mal día. Aguas con tus proyectos y planes contarlos puede salarlos por las malas energías y envidias de otras personas. Momento de emprender cambios de no confiar en nadie ni en tu sombra porque te vas a meter en problemas por diversas traiciones que sucederán en cualquier momento. Cambia tu forma de mostrarte ante los demás algunas veces abusan de ti, necesitas ser más perro o perra para evitar que te shinguen. Una traición en camino y puede ser hasta de tu pareja en caso de tener o de una amistad muy querida, cuidado con explotar y ocasionar un conflicto fuera de lugar. Muchos sueños premonitorios que aparecerán y una persona cercana pasará por mal momento al perder a un ser querido. Vienen cambios en tu vida que quizás sean los mejores pues aprenderás a valorarte mucho más y darte cuenta de que no cualquiera merece estar en tu vida. No permitas que la monotonía shingue tu relación en caso de tener pareja, algunas veces caes en provocaciones muy fácilmente, pero esas te shingan mucho. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían robarte el corazón y terminar involucrando tus sentimientos. Vienen días en los cuales comenzarás a ver las oportunidades más escasas sobre todo en el amor así que aplícate para que no las pierdas.

LIBRA

No rompas promesas que hiciste o de lo contrario al poco tiempo te arrepentirás. Momento de planear un viaje o inclusive podría haber un cambio de casa o de vehículo. Mucho cuidado con aparatos electrónicos que podrían averiarse. Tu color de esta semana será el blanco, usalo lo más que puedas para atraer cuestiones positivas. Un amor de otras tierras podría surgir en cualquier momento. En caso de no tener una relación es momento de darle vuelo a la caricia, que te valga madres el qué dirán aprovecha tu vida y tu tiempo y que nadie detenga tu felicidad eso si siempre conscientemente y cuidándote en todo momento. Si te han estado engañando y poniendo el cuerno en caso de tener una relación lo vas a descubrir poco a poco, no necesitas hacer una tormenta en un vaso de agua y poner en alerta a la otra persona pues el tiempo dirá si tus dudas fueron o no ciertas, relájate y disfruta y aprovecha lo que vives que cada quien está donde quiere estar. Debes aprender a mandar a la shingada a toda esa gente que te rodea y que te saca de tus casillas pues solo te arruinan tus días. Aprende a no creer en promesas de las personas sino en hechos. Ten mucho cuidado con amores de una noche y con cambios en cuestiones de los dineros que te van a venir afectar y andarás con la madre en rastra.

ESCORPIO

Eres un ser optimista, dinámico y muy amable, eres alguien que llena los días de luz, tienes el poder de aprender las lecciones que te suceden en tu vida y tomarlas como una experiencia, pues sueles llevar un filósofo en tu interior siempre atento para dar los mejores consejos a las personas con las que se rodea sin importar si los toman o no. Date la oportunidad de aprender de tus errores, de no volverte a caer en el mismo pozo. Te hace falta amor propio para no permitir que nadie te pisotee. Posibilidades de recibir visitas inesperadas en estos días. Deja que la vida cada día te sorprenda, eres un ser shingón que puede conseguir lo que le dé su gana el chiste es que te la creas y no bajes la cara ni la mirada por nadie. Debes darte cuenta de que nadie es necesario e indispensable en tu vida y que todos son reemplazables. Trata de caminar por caminos efectivos que te lleven a lograr tus objetivos. Muchos cambios en tu estado de ánimo y no es para menos has pasado por situaciones complicadas, algunas veces no sabes cómo fue que saliste de dichas situaciones. Deja que cada quien tenga lo que merezca, verás a tus enemigos ir cayendo uno en uno. Si tienes una relación no arruines los bellos momentos por reproches p3ndejos que no los van a llevar a ningún lado, que tu objetivo y el de tu pareja estén dirigidos a mejorar cada día su relación y regresar a lo que eran cuando se conocieron. No te empeñes en cambiar la manera de pensar de las personas, empéñate en tratar de comprender y entender el por qué actúan de esa shingada manera, recuerda que ellos no tuvieron las mismas oportunidades que tú.

ARIES

No tires veneno de okis mejor guárdalo para cuando tengas que shingar a quien te shinga. Momento de poner en su lugar a esa gente p3ndeja que se la pasa ladrando y shingando al prójimo, pero sobre todo a ti y miembros de tu familia. Debes de andar con cuidado ante la vida porque podría presentarse un problema en cualquier momento que tiene que ver con amores de una noche. No te martirices ni te culpes de errores que no has cometido, vida solo tienes una, aprende a disfrutarla de la mejor forma. ¡Eres un signo de armas tomar y una guerrera! Levántate y ve por lo que quieres sin tener que dar explicaciones a nadie y menos sino te las han pedido. La vida es tan sencilla, pero te mortificas hasta por si va a amanecer o no, aprende a ver por ti antes que cualquier otra persona, tienes personas que están interesadas en ti, pero por ver a quien ni te masca se te van dichas oportunidades. Quizás estos días te enfrentes a situaciones o conflictos con amistades o exparejas que te pongan de malas, tu problema es que te preocupas por cada p3ndejada y eso a la vez te shinga y te estresa sin que te des cuenta. Cuida mucho tu alimentación pues podrías enfermarte en estos días, bájale al alcohol, picantes, harinas o refrescos pues podrían ser un problema a la larga. Sabes bien que tu pedo es que subes rápido de peso y se te complica bajar. Es momento de dejar las lamentaciones en el pasado y de ver más por ti y por los tuyos.

TAURO

La vida te pondrá en una situación complicada quizás en los dineros, pero vas a salir adelante. Un amor del signo de aries, tauro o géminis podría ser lo que necesitas en tu vida para encontrar estabilidad y mucha paz sin embargo tu inche carácter al mismo tiempo lo va a alejar de ti. Deja de querer armar viajes y planes a futuro que sabes bien que no los llevarás a cabo. Es momento de no aparentar nada ante los demás, de enfocarte más en ti y dejar que las personas ladren y digan lo que quieran decir, recuerda que la vida es corta, aprovéchala de manera positiva. Podrías enterarte de chismes de tu familia que te pondrán muy de malas. El amor en tu vida es incierto y difícil de conseguir pues no has encontrado alguien que te llene en todos los sentidos. Ármate de valor y expresa lo que sientes sin tener que dar explicaciones a nadie que te las pida. Ya deja esa p3ndejez, no permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, sueles ser muy entregado o entregada y al final das más de la cuenta, ten cuidado con la manera de expresarte de amistades pues tu sinceridad podría llegar a herirlos. Aguas con cuestiones que tienen que ver con compras de productos electrónicos hay muchas posibilidades de que fallen.

GÉMINIS

El amor será incierto en tu vida y eso se debe a que no hay buenos prospectos para ti en este tiempo. Es posible que recibas una invitación a salir en estos días, aprovecha y diviértete deja de pensar en shingaderas. Vienen días en esta semana en que te sentirás un poco aturdida por cuestiones del pasado que estarán en tu presente, debes de darle carpetazo a lo que ya fue y comenzar de cero en todos esos aspectos de tu vida que hoy en día importan. No te dejes llevar por chismes en la familia pues van a surgir demasiados en próximas fechas. La verdad no peca, pero incomoda así que tú se sincera y di lo que crees si les molesta es su pedo no el tuyo. Chismes en trabajo podrían hacerte bufar a otras personas o hacer comentarios negativos los cuales repercutirán en ti en un futuro. Tus amistades son pocas sin embargo eres de las personas que no necesita de mucho para ser feliz. Cuidado con cambios de última hora en dineros, no gastes lo que no tienes. Ten mucho cuidado con amistades falsas que, de esas estas hasta la madre, solo te van a traer problemas a tu vida. Estarás en un tono algo confuso, puede que lleguen las depresiones en estos días y sientas que no vales madres, ya déjate de esas shingaderas y cambios de humor algunas veces te da por ser muy bipolar y sueles desquitarte con personas que ni la deben ni la temen.

CÁNCER

Es posible que sientas necesidad de buscar a personas de tu pasado, no temas hacerlo si eso te va a hacer sentir mejor, no creas en promesas ni cambios pues podrías volver a salir lastimado o lastimada. Es momento de cuidar más tu entorno y de no permitir que situaciones y energías negativas te arruinen tus días, viene una semana de muchos cambios, de comenzar a valorar lo que en realidad importa y de darle carpetazo a lo que ya fue y no tiene importancia. Aprende a luchar por tus sueños y a dejar esos estados deprimentes para otro día pues te están shingando demasiado. Ten presente que lo más importante son tus prioridades y sueños, no trates de ayudar a alguien ha ser feliz cuando ni tú puedes serlo. En estos días comprobarás que eso que te negaste a creer de cierta persona fue verdad, te dolerá en el alma, pero te servirá para dejar de creer en quien vive de mentiras. Cuida mucho la parte de la amistad pues hay dos amigos o amigas tuyos que se han sentido reemplazados por personas que han llegado a tu vida en estos últimos días. Viene un cambio inesperado en tu vida en tu economía va a mejorar mucho, si tienes negocios comenzarán a crecer de la mejor forma. Cuidado con infecciones en estomago o molestias en espalda en estos días.

PISCIS

Agradece la vida que llevaste y los amores que conociste pues gracias a ellos eres la persona de hoy en día. Si te lastimaron o te fregaron la existencia ya la vida se encargará de ellos, el aprendizaje que te dejaron es lo más importante. Deja que las personas hagan de su vida un papalote mientras no te salpiquen a ti con sus malas decisiones. Es momento de reflexionar, de tomar el toro por los cuernos y de no permitir que nadie te baje del nivel al que perteneces, no permitas que cambios de última hora cambien el destino de tu vida, ten mucho cuidado con esperar algo que sabes que no va llegar. Vienen momentos extraordinarios con familia, disfrútala. No descuides tanto tus sentimientos, no cierres tu corazón por lo que viviste al contrario muéstralo tal como es pues el amor podría llegar cuando menos te lo imaginas. No permitas que la monotonía en tu relación en caso de tener los shingue demasiado, es momento de darle vuelta a la página y buscar maneras de renovar la relación. Sentirás necesidad de buscar amistades de tu pasado pues habrá días en que te sentirás algo solitario y al recordar lo que viviste con ellos te darán ganas de volver a vivirlo. Deja que el mundo ruede y no te hagas responsable de todos los actos de quienes te rodean pues no vas a ver la luz en tu vida si sigues así. Recuerda quien eres y hacia donde vas para que no te pierdas en tu camino y puedas encontrar tu felicidad.

ACUARIO

Ten cuidado a quien le entregas tu confianza pues podrías estar cometiendo un gran error ya que irá con el chisme y a regar todo lo que le cuentas al punto de meterte en graves problemas. Posibilidades de que te vayas de shopping en estos días o que adquieras algo que querías comprar desde hace algún tiempo. Es momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos. No te dejes influenciar por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Si tienes ya una relación ten cuidado como actúas con las personas pues algunas veces pareciera que estas soltero o soltera y andas en busca de Larry (Larry-ata). En la medida que le shingues cumplirás tus metas. Ten mucho cuidado con amores presentes porque hay infidelidades y engaños de por medio. Sueles confiar mucho en las personas y por eso terminan decepcionándote tanto, ya no permitas que eso pase, necesitas ponerte las pilas para no cometer esos errores que podrían costarte la felicidad. ¡¡Un amor del pasado regresa y quizás hasta con planes de compromiso traz!! Eso m4mona!! No es momento de pensar en lo que ya fue sino de vivir lo que tienes hoy en día. Desgraciadamente ya no eres la misma p3ndeja de antes y será muy difícil que logren convencerte a dar ese paso. Persona de tez morena podría meterte en problemas a ti o a miembros de tu familia, sabrás identificarla en estos días o quizás ya sabes de quien se trata.

CAPRICORNIO

Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías sufrir shingos de daños y tu familia podría resultar lastimada. Aprovecha tu tiempo y días en mejorar esos aspectos que te hacen perder la línea adecuada de tu vida. Saldrás de día de campo, puede ser un río o un rancho en próximas fechas te servirá reencontrarte con la naturaleza. Amistad podría traicionarte en cualquier momento y te vas a sacar mucho de onda por dicha situación. Deja de molestarte por cosas sin sentido, la vida es bella, pero te has empeñado a ver solo lo negativo de esta. Es importante que dejes de mirar atrás, no te inche lamentes por lo que no pudo ser y concentra tus energías en lo que tienes, algunas veces caes muy fácilmente en provocaciones y debido a eso cometes errores muy p3ndejos al punto de lastimar a personas que son muy importantes para ti. Manda al chorizo a amistad que anda de lengua suelta y ponla en su lugar de una buena vez. No te lamentes de lo que no pudo ser mejor agradece por lo que no paso porque por alguna razón el universo conspiró de esa manera. Te encanta el dinerito, pero no le quieres shingar para conseguirlo, es momento de emprender ese negocio que tienes en mente pues todo se ve perfecto para que lo logres de la mejor forma. Vienen días en los cuales deberás de centrarte en tu cuerpazo y en la dieta para que puedas verte y sentirte mucho mejor.

SAGTARIO

Deja que el amor te sorprenda y busca la manera de ser feliz con quien está llegando a tu vida, no te desesperes y trata de reencontrarte con esa persona que fuiste y que ahora has dejado en el pasado; a veces es bueno recordarte y analizar el camino que has vivido al paso de los años. Date la oportunidad de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo, ya no te rindas, no hay tiempo de quedarte con ganas de nada, disfruta lo que la vida te brinda y agradece por lo que hoy en día tienes contigo. La vida te devolverá con intereses cuestiones que no te dio en tu pasado. Se más persuasivo o persuasiva a tu alrededor pues ciertas personas que te rodean podrían estar hablando mal de ti a tus espaldas. Ponte bien perra en las compras para que no te quedes sin dinero en lo que resta de este mes. No trates de aparentar algo que no eres y quien te quiera que sea ancina como eres, gorda, fea, aguada o flaca, acuerpada y tuneada. Ten cuido la manera en que les hablas a las personas pues podrías arruinar grandes proyectos, recuerda que tienes el hocico bien suelto y no mides tus palabras. Una amistad a distancia se alejará poco a poco de tu vida debido a que no le diste motivos para seguir a tu lado. Posiblemente en estos días te encuentres en un tono confuso pues andarás de un inche humor que ni quien te aguante. Aprende a decir que no yu a no opinar en temas que no son de tu incumbencia.