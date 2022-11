Orbelín Pineda le dio la espalda a la Liga MX: confesó que rechazó a Chivas y Rayados por quedarse en Europa

Orbelín Pineda, quien será uno de los representantes mexicanos que disputarán el Mundial de Qatar, reconoció que hace unos meses pudo volver a la Liga MX; sin embargo, declinó varias ofertas porque su prioridad era mantenerse en Europa.

En entrevista para ESPN, el mediocampista del Tri confesó que cuatro equipos importantes del fútbol mexicano buscaron contratarlo, incuyendo Chivas, club con el que fue campeón de Liga, Copa y Supercopa, y Rayados de Monterrey, el club con la plantilla más costosa del balompié azteca.

“Había oportunidad de volver a México. Toluca, Chivas, Santos y Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá (Europa). Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo, ahora lo estoy haciendo, explicó, haciendo alusión a que en el Celta de Vigo no tuvo muchas oportunidades para jugar, ya que en toda la temporada apenas disputó 100 minutos.

“Cuando llegué al Celta fue difícil porque venía de estar jugando la mayoría de los partidos con Cruz Azul y cambió totalmente. Llego y no juego nada, no me toman en cuenta. Me concentraba, estaba en la banca y calentaba, pero no entraba. Yo decía ‘¿pues qué estoy haciendo mal, qué está pasando?’”, agregó.

Sin embargo, ahora en el AEK Atenas, de la Superliga de Grecia, el jugador es titular y ha disputado 13 encuentros, en los cuales ha marcado 3 anotaciones y ha mostrado un gran nivel, mismo que le valió la convocatoria al equipo nacional para disputar el Mundial de Qatar 2022.

Pese al éxito que está teniendo en el fútbol griego, el jugador sólo tiene un objetivo en mente y ese es regresar a La Liga de España, que tiene uno de los niveles más altos del mundo.

“Quiero volver a España, eso es una revancha”, concluyó.

