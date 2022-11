Científicos descubren un fármaco que puede combatir tanto el cáncer como el COVID-19

Aunque las vacunas contra el COVID-19 son eficaces, los científicos siguen buscando fármacos con los que afrontar posibles nuevas (y peligrosas) cepas del virus. El último hallazgo ha sido la proteína chaperona GRP87, esencial para que se propague el SARS-CoV-2.

El estudio, dirigido por la bioquímica Amy S. Lee, de la University of Southern California (USC) y publicado en Nature Communications, ha descubierto que esta proteína –implicada en la propagación de otros virus– desempeña un papel esencial en la propagación del virus que causa el covid.

⚡️RESEARCH ALERT: A new study of the chaperone protein GRP-78 shows inhibiting its activity with a new targeted drug could be effective in fight against both COVID-19 and certain kinds of #cancer. https://t.co/BmrRmh772D

