Exestrella de ‘BayWatch’ vuelve la fama a sus 54 años gracias a OnlyFans

Los años parecen o pasar por algunas personas y tal es escaso de la Donna D’Errico, exestrella de la serie televisiva ‘BayWatch’, quien recientemente volvió a la fama por publicar fotos sensuales en sus redes sociales.

Donna D’Errico, de 54 años, compartió recientemente una sensual foto en lencería en Instagram, vestida con un sujetador de encaje negro con lazos de corsé y un tanga de encaje a juego.

“Alexa, pon ‘Girl on Fire’ de Alicia Keys”, tituló la también exconejita de Playboy la instantánea, burlándose de sus 1,1 millones de seguidores con #linkinbio – conduciéndolos a su cuenta OnlyFans.

Pese a que muchos de sus seguidores celebran la mayoría de sus fotos sensuales publicadas en Instagram, hay algunos que critican a la modelo por mostrarse con tan poca ropa a sus casi 55 años.

Y ella ha reaccionado con una reflexión al respecto. “Puede molestar a algunas personas. No me importa”, añade en el post donde anuncia su ingreso en la plataforma de OnlyFans.

Y ha añadido: “Si alguien de la sociedad decente se atreviera a abrir una cuenta allí, podría despedirse de su reputación e incluso de su trabajo”.

Famosas desde la década de los 90

Donna D’Errico saltó a la fama cuando posó para la revista Playboy, llegando incluso a ser Playmate del mes de septiembre de 1995. Tras ese éxito, ​ actuó en la famosa serie Baywatch​ de 1996 a 1998, representando a una socorrista llamada Donna.

También fue anfitriona del show Battlebots y protagonizó ‘Candyman 3: Day of the Dead’. Después de dejar Baywatch, apareció en películas independientes, incluyendo ‘Intervention’ (2007), ‘Inconcebible’ (2008) y ‘The Making of Plus One’ (2010).

Más recientemente participó en una de las últimas películas de Bruce Willis (En tierras peligrosas) y en Frank and Penelope.

