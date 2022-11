Los Dúo 3: Revelan la canción inédita que Luis Miguel no quiso grabar con Juan Gabriel

Seis años se cumplieron, el pasado mes de agosto, del fallecimiento del cantautor mexicano, Juan Gabriel, es por ello, que se lanzó un disco póstumo que posee varias colaboraciones.

Una de las cuales y más aclamadas por todos es junto a Luis Miguel, pero el cantante no quiso grabar “Debo hacerlo”, canción inédita que iba a ser incluida en Los Dúo 3, la tan anhelada entrega tras su muerte.

El disco póstumo Los Dúo 3 fue publicado el pasado 11 de noviembre, mientras para esta canción inédita, que no fue incluido en este álbum póstumo, el “Divo de Juárez” dejó un video grabado para que “El Sol” pudiera incluir su parte, pero este nunca pudo hacerlo y el tema quedó incompleto.

Pedro Torres, director y productor, fue el encargado de dar esta información y alegó que le pidió a Luis Miguel hacer el dueto con “Divo de Juárez” en esta canción inédita, como una manera de agradecerle por participar en su video “La media vuelta” en 1994.

Sin embargo, ‘Luismi’ nunca dio una fecha clara para la grabación y no concretó el proyecto, es por ello que “Debo hacerlo” no se completó y no se incluyó en este disco.

Torres fue quién ofreció detalles del por qué Luis Miguel se negó a grabar y dijo que estaba ocupado grabando un disco de ranchero. “Acabamos de firmar una campaña para Guerrero, estábamos muy cercanos, entonces le dije a Micky y me contestó: ‘Déjame ver, estoy muy ocupado, estoy grabando un disco de ranchero'”.

A través del Instagram oficial de Juan Gabriel, se informó de la publicación de este disco, el cual con la participación de artistas como Anahí, Gloria Trevi, Ángela Aguilar y su papá Pepe Aguilar, así como Mon laferte y la banda el Recodo de Cruz Lizárraga.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, debido a un paro cardiaco.

