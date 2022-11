Qué debes hacer antes de vender tu teléfono Android para proteger tu información personal

Es posible que estés pensando en cambiar tu teléfono Android porque deseas comprar uno más nuevo y avanzado y para ello estás considerando la opción de vender tu equipo actual para ahorrar algo de dinero.

Esta puede ser una excelente opción pues además de deshacerte de tu teléfono antiguo puedes al tiempo que aprovechas para reunir un poco más de dinero, algo que puede ser muy importante si el nuevo equipo que quieres adquirir es de gama alta.

Sin embargo, existen algunas recomendaciones que es necesario que tomes en cuenta para que este proceso no implique que tu privacidad se pueda ver comprometida. Recuerda que tu teléfono representa una gran fuente de información personal para cualquier persona que no te conozca, por lo que podría ser utilizado para obtener información privada que no estás dispuesto a compartir.

Esto incluye por ejemplo la lista de contactos, las contraseñas de aplicaciones de streaming como Netflix o Disney Plus, así como las aplicaciones de índole financiero como el banco o plataformas de criptomonedas.

Es por esto que antes de vender tu teléfono Android lo más recomendable es llevar a cabo una limpieza a profundidad que permita borrar todo el contenido que mantengas en el equipo. Esto incluye también los mensajes de texto y la música almacenada.

Si bien esto puede realizarse de manera metódica eliminando cada una de las aplicaciones y borrando cada uno de los archivos personales y fotografías, Android ofrece una opción más completa y rápida, que en solo unos minutos puede borrar toda la información que se encuentra en el teléfono.

Para ello es necesario utilizar la función de “restaurar de fábrica”, la cual se encarga de borrar todo lo que se encuentre almacenado en el teléfono.

¿Cómo eliminar toda la información de un teléfono Android?

La restauración de fábrica de un teléfono es un proceso irreversible que elimina toda la información almacenada en la memoria interna del equipo. Para activar la función es necesario acceder al menú de configuración del teléfono y buscar el botón llamada “Acerca del teléfono”, una vez accedas a este apartado podrás iniciar el proceso.

Esto activará una alerta en la que se informará que es necesario confirmar que deseas borrar la información, al hacerlo iniciará la eliminación de archivos. Este proceso puede demorar algunos minutos en función de la capacidad de la memoria y la cantidad de archivos almacenados en ella.

Al finalizar el equipo procederá a reiniciarse y quedará como si estuviera completamente nuevo, por lo que habrá que configurarlo posteriormente.

