Gerardo Martino descarta a Raúl Jiménez como titular para el inicio del Mundial Qatar 2022

Henry Martín o Funes Mori apuntan a la titularidad del primer juego del Mundial Qatar 2022 de México ante su similar de Polonia. Esto luego de que Gerardo Martino asegurara que era muy precipitado pensar en Raúl Jiménez como titular para el partido inaugural del Tri en Qatar.

“Lo más importante es que Raúl se sintió bien en lo físico, se va poniendo más en forma, es el último paso que nos quedaba porque solo había hecho futbol en espacios reducidos“, dijo el Tata en declaraciones para TUDN reseñadas por Mediotiempo.

“Es apresurado, buscaremos los mejores intérpretes para el duelo con Polonia“, prosiguió el argentino que dirige técnicamente a México.

Martino analizó la derrota ante Suecia y aseguró que lo visto en ese partido será lo que se verá ante Polonia en el debut

Para Gerardo Martino lo visto ante la Selección de Suecia será muy similar a lo que ocurrirá ante Polonia en el debut. Esto al menos pensando en el resultado no se escucha muy bien para la afición mexicana, sin embargo el Tata es optimista.

“Mucho del partido con Polonia lo habremos visto esta noche. Un rival que también te penaliza los errores en la salida, que es decisivo al espacio y en el contragolpe“, indicó.

El ingreso de Raúl Jiménez contra Suecia

En la derrota de México ante la Selección Sueca, Raúl Jiménez volvió a jugar con el Tri, Martino decidió darle unos minutos para que llegue a tono luego de dos meses y 22 días sin disputar un encuentro. A pesar de que Martino se siente satisfecho por el ingreso del futbolista, su titularidad no está para nada asegurada en la Copa del Mundo.

Las declaraciones del Tata han enfadado aún más a la afición que ya de por si no entendían el llamado de Jiménez, tampoco entienden como nombres de la talla de Chicharito, Santiago Giménez y Diego Lainez hayan quedado por fuera.

