Agenda de Eventos: diversión para todos

Show de música de banda

El fenómeno musical Fuerza Régida, que nació en San Bernardino, California, hará su debut en la codiciada arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), a donde llevará su gira Del barrio hasta aquí. El cuarteto interpretará temas como “Radicamos en South Central”, una de las canciones que los catapultó a la fama. Miércoles 8 pm. Boletos desde $39. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Botero en Long Beach

El Museum of Latin American Art (628 Alamitos Ave., Long Beach) presenta Fernando Botero: The Master, una exhibición que es parte de la celebración de más de 60 años ininterrumpidos de labor de Botero, una de las figuras del arte contemporáneo más representativas de Colombia y del mundo. A partir del sábado. Termina en marzo. Boletos desde $10; gratis menores de 12 años. Informes y horarios molaa.org.

Foto: Archivo

Muestra de Tesla

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá su nueva exhibición Inside Tesla: Supercharging the Electric Revolution, que explora el pasado, presente y futuro de Tesla y que incluye la más extensa colección de vehículos de esta marca. También repasa la historia de la compañía, desde su inspiración y humildes inicios hasta el líder en la creación de vehículos eléctricos y de energía limpia que es ahora. A partir del domingo. Boletos desde $12; gratis menores de 4 años. Información y horarios peteren.org.

Foto: Cortesía

Navidad en la Villa de Santa

En SkyPark at Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest) ya comenzaron las celebraciones de la temporada navideña, entre ellas fotos con Santa en su casa, la ceremonia de iluminación del árbol navideño, el show de luces en la villa, desfile de los personajes de la villa a través del Candy Cane Lane, y experiencias como desayuno con Santa, té con la señora Claus, shows de magia y de títeres es algo de lo que los asistentes pueden disfrutar durante su visita a este parque en medio del bosque. De hoy jueves y hasta el 8 de enero. Boletos desde $49. Informes y horarios skyparksv.centeredgeonline.com.

Navidad en 2nd y PCH

Las celebraciones de navidad ya están a todo vapor en el centro comercial 2ND & PCH (6400 E. Pacific Coast Hwy., Long Beach), donde a partir del domingo y hasta el 24 de diciembre los visitantes se podrán tomar selfies con Santa. También habrá días asignados para incluir a las mascotas en las fotos. Habrá proyección de películas navideñas con entrada gratuita el 2 y el 9 de diciembre en el área de Seaport Way así como otras actividades para la familia. Gratis. Informes y horarios completos 2ndandpch.com.

Fiestas de navidad en Legoland

La celebración de Merry Brick-mas! en Legoland (1 Legoland Dr., Carlsbad) dará inicio este fin de semana con la transformación de este parque temático en una ciudad invernal con decoración navideña, luces, guirnaldas, pinos, árboles de navidad y hasta nieve que cae. Habrá zonas festivas, la Peppermint Plaza, el Santa’s Tinseltown, la Wizard’s Winter Hill y Sweet Sugar Square, personajes de lego con trajes navideños, un árbol navideño de 30 pies de alto con más de 400 adornos y comida y bebidas de temporada a la venta. Del sábado al 8 de enero. Boletos desde $89. Informes y horarios legoland.com.

Foto: Cortesía

Fiestas en Santa Monica

El Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) ya está transformado en una fiesta navideña que incluye la oportunidad de tomarse fotos con Santa –algunos días con mascotas–, un show de las bailarinas Santa Monica Beach Belles, presentaciones a cappella por parte de los Oceanaires así como set musicales de DJs. Todo alrededor del árbol de navidad de 50 pies de alto ubicado en la Center Plaza. La visita de Santa termina el 24 de diciembre. Gratis. Informes y horarios santamonicaplace.com.

Foto: Cortesía

Navidad de Knott’s

En Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), las fiestas navideñas ya comenzaron con el tradicional Knott’s Merry Farm. Para celebrar el show sobre hielo Snoopy on Ice, se presentará Snoopy’s Night Before Christmas, con adiciones tecnológicas; En el teatro de Camp Snoopy debutará Best Wishes con toda la pandilla y Home for the Holidays se presentará en el escenario de Calico Mine. También habrá shows de coros, música a cappella, un grupo de bluegrass, comedia y comida de temporada. Por las noches el Ghost Town tiene un show de luces y cae nieve y hay oportunidad de tomarse fotos con Santa en su cabaña. Termina el 8 de enero. Boletos desde $49.99. Informes y horarios knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Sesame Place celebra las fiestas

A Very Furry Christmas es la celebración de navidad del nuevo parque Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista), en la que participan todos los personajes de la famosa calle Sésamo. Incluye espectáculos navideños, el Sesame Street Christmas Parade, la Furry Friends Christmas Dance Party y acceso a todas las atracciones. Habrá juegos, mercancía de la temporada y la oportunidad de tomarse fotos con los personajes de Sesame Place vestidos en sus trajes de navidad. Termina el 8 de enero. Boletos desde $65. Informes y horarios sesameplace.com.

Foto: Cortesía

Festival de cine brasileño

La décima cuarta edición del Hollywood Brazilian Film Festival tendrá lugar este fin de semana, y abrirá con la cinta Marte Um, de Gabriel Martins, en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Las otras sedes del festival son Lumiere Music Hall, Linwood Dunn Theatre y Los Feliz Theatre. Termina el domingo. Boletos desde $11. Informes y horarios hbrfest.com.