Es posible que estés pagando demasiado por tu internet

El análisis de Consumer Reports de miles de facturas mostró que los costes varían ampliamente, y los cargos pueden ser más altos cuando las personas tienen menos proveedores para elegir. Pero hay maneras de ahorrar.

El análisis de CR encontró facturas complicadas de entender que dificultan que los consumidores comparen planes.

Al igual que muchos de sus vecinos en el distrito de East Carroll, en el noreste rural de Luisiana, Wanda Manning ha tenido problemas para obtener un servicio de internet decente y asequible. “Estoy pagando mucho dinero cada mes, alrededor de $140, para obtener servicio de internet y teléfono, pero la internet no es confiable”, dice ella. “A menudo tengo problemas para mantenerme conectada. Estoy en una reunión en un minuto, y al minuto siguiente me doy cuenta de que ya no estoy en línea”.

Pero Manning, una maestra jubilada que forma parte de una organización de la iglesia local que ha aparecido en los titulares luchando para traer un mejor servicio de internet a East Carroll, está mejor que muchos otros en la comunidad, que no tienen internet o tienen que depender de el servicio de acceso telefónico. “Cuando enseñaba en la escuela de forma remota, teníamos personas caminando alrededor de sus tráileres sosteniendo puntos de acceso móviles MyFi solo para que sus hijos pudieran ir a clase”, dice ella.

East Carroll no es algo inusual. En comunidades de todo el país, a millones de personas les resulta difícil encontrar o pagar una conexión confiable a internet de alta velocidad. Además, muchas facturas son confusas, lo que dificulta y a veces imposibilita que los consumidores comparen precios cuando compran un plan mejor y menos costoso.

Esos problemas surgieron de un análisis de más de 22,000 facturas de internet que Consumer Reports y varias organizaciones asociadas recopilaron de personas de todo el país. Los datos del proyecto se utilizarán para respaldar una campaña de defensa y servicio público llamada “Lucha por un internet justo”, para alentar a los legisladores, reguladores y proveedores de servicios de internet (ISP) a mejorar el acceso y la asequibilidad de la banda ancha.

Las necesidades se han reforzado por el COVID-19. Incluso cuando la pandemia ya va disminuyendo, muchas personas todavía trabajan desde casa y usan internet para acceder a la atención médica. Además, es difícil para los niños tener éxito en la escuela sin una conexión de banda ancha rápida y estable en su hogar.

Esta investigación también proporcionó más indicaciones de un problema que los defensores de los consumidores han estado destacando durante años: muchos hogares carecen de opciones cuando se trata de proveedores de servicios de internet. Los estudios han encontrado que los precios de internet son generalmente más bajos en comunidades donde dos o más ISP (proveedores de servicios de internet) ofrecen servicio de Internet.

Las facturas de internet suelen ser confusas

La investigación sobre el acceso y los precios de la banda ancha generalmente se basa en datos proporcionados por la propia industria. Para generar una visión general independiente, la investigación de CR recopiló facturas de consumidores en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y de cerca de 700 ISP independientes. Los voluntarios que contribuyeron con sus facturas tenían varios tipos de servicios de internet, incluyendo cable coaxial, fibra óptica, satélite, fijo inalámbrico y DSL.

Muchos participantes también realizaron pruebas de velocidad de internet y completaron una encuesta diseñada para capturar datos demográficos y medir su satisfacción y la confiabilidad de su servicio de internet. Los investigadores no extrajeron información personal de las facturas; solo se conservaron los códigos postales para que los investigadores pudieran buscar diferencias regionales en la facturación y el servicio.

CR luego pasó más de 10 meses extrayendo y analizando datos de dichas facturas. Si bien este no es un estudio representativo a nivel nacional y no es predictivo del mercado de banda ancha, es uno de los esfuerzos más ambiciosos de este tipo para comprender cuánto pagan los consumidores en un momento dado.

Rápidamente quedó claro lo difícil que debe ser para muchos consumidores descifrar sus propias facturas.

Comcast/Xfinity, el proveedor de servicios de internet más grande del país, se encuentra entre las compañías que no enumeran el precio de internet por separado cuando ese servicio se combina con televisión por cable y servicio telefónico. Las tarifas resultaron ser particularmente confusas. A menudo era difícil determinar si estaban asociados con la banda ancha o con uno de esos otros servicios. (Si los investigadores no pudieron determinar si un artículo en una factura estaba vinculado específicamente al servicio de internet, no lo contaron).

Las facturas que incluían descuentos también eran confusas. A todo el mundo le gusta obtener una buena rebaja, pero muchas facturas dificultan que los consumidores, o los investigadores, determinen el precio real del servicio de internet. A menudo no está claro cuándo podría terminar un descuento promocional y cuál sería el precio después.

“Algunas de las facturas que recopilamos son increíblemente complicadas”, dice Jonathan Schwantes, asesor principal de políticas de CR, quien ayudó a dirigir el análisis. “En miles de casos, es demasiado difícil para las personas averiguar qué están pagando, qué significan las tarifas ocultas o incluso ubicar el precio del servicio de internet”.

Alan Patten, un trabajador técnico informático jubilado que vive a unas 30 millas de Atlanta, había visto que su factura mensual de internet y televisión por cable aumentaba de alrededor de $150 a casi $200 al mes, y quería saber cuánto tendría que pagar todavía si se quitaba cable. “Fue extremadamente difícil. Revisé mi factura varias veces tratando de descifrar todos los cargos, especialmente con todas las tarifas adicionales”, dice. “No podía decir qué tarifas se aplicaban a cada uno de los servicios. La única forma en que finalmente pude averiguar cuánto costaría solo internet fue llamando a la compañía y cancelando la parte de TV”.

La NCTA-Internet & Television Association, un grupo comercial, niega quejas como estas. “Los proveedores de cable continúan brindando a los consumidores información de facturación transparente en sus sitios web y ofrecen materiales promocionales”, dice Brian Dietz, vicepresidente senior de comunicaciones estratégicas de la organización.

El precio varía ampliamente

Casi un tercio de los estadounidenses que no tienen banda ancha dicen que es porque “cuesta demasiado”, según una encuesta de CR representativa a nivel nacional (PDF) a 2,076 adultos estadounidenses realizada en mayo de 2022. Alrededor de 3 de cada 10 personas que tienen servicio dicen que les resulta “algo” o “muy” difícil de costear.

Entre las facturas que analizaron los investigadores de CR, el precio previo al descuento por el servicio de internet varió desde menos de $10 hasta $200 al mes, con aproximadamente la mitad de las personas pagando entre $60 y $90 al mes. Las velocidades anunciadas en todo el estudio variaron drásticamente, y la mayoría fue desde 25 megabits por segundo (Mbps) hasta 1 gigabit por segundo (Gbps), aproximadamente 40 veces más rápido.

Esos precios incluyen tarifas por mejoras en el servicio, como “aumentos de velocidad”. Y muchos participantes en el estudio pagan tarifas por equipos (como el alquiler de routers o módems), instalación y activación. Otras tarifas son difíciles de entender. Por ejemplo, las facturas de Optimum analizadas por los investigadores incluyen una “tarifa de mejora de la red”.

Tales tarifas generalmente no están incluidas en el precio anunciado de un plan de servicio de Internet. A menos que un consumidor lea mucha letra pequeña antes de registrarse, es fácil sorprenderse cuando las facturas mensuales comienzan a llegar. (Consumer Reports ha encontrado problemas similares con la porción de cable de las facturas mensuales de los consumidores).

Los precios de los servicios de internet también pueden parecer impredecibles en otro aspecto. Los investigadores de CR encontraron varios casos en los que los ISP cobran precios muy diferentes por los mismos planes de servicio, aunque no necesariamente en las mismas comunidades.

Sin embargo, hay una forma en que los precios son bastante consistentes en todo el país: en los vecindarios donde hay competencia, los precios son generalmente más bajos, a veces de forma significativa.

“Nuestros hallazgos sugieren que los consumidores pagan menos por la banda ancha en áreas donde varios proveedores compiten por su negocio y, como era de esperar, tienden a estar más satisfechos con su proveedor de servicios de internet”, dice Schwantes de CR.

Los precios de internet fueron más bajos, en promedio, en los códigos postales donde CR recibió facturas de varias empresas. Los datos tienen algunas limitaciones: los investigadores no determinaron de forma independiente cuántos ISP operan en cada área. Sin embargo, estudios previos han llegado a la misma conclusión.

BroadbandNow, una empresa de investigación y agregación de datos, dice que el precio promedio de la banda ancha es un 15% más bajo para aquellos que viven en un área con al menos tres proveedores en comparación con aquellos que solo tienen uno. Y es un 40% más bajo en las ciudades con más competencia.

“En áreas de los EE. UU. con menos opciones entre los proveedores de servicios de internet, los consumidores se enfrentan a precios más altos y niveles de servicio más bajos”, dice John Busby, director gerente de BroadbandNow, que ha estado estudiando el acceso, la cobertura y los precios de internet desde 2016. “Esto se siente más en las áreas rurales donde los costos son significativamente más altos que el servicio equivalente para los habitantes de la ciudad que tienen múltiples opciones”.

Junto con los precios, BroadbandNow dice que los consumidores a menudo pueden obtener una banda ancha más rápida en áreas donde tienen múltiples proveedores para elegir. “Las velocidades tienden a aumentar a medida que se agrega más competencia al mercado, probablemente una función natural de la mayor competitividad en esas áreas”, dice Busby.

Muchos estadounidenses carecen de ese nivel de elección. En una encuesta a 33,204 miembros realizada por CR a principios de este año para informar sobre nuestras calificaciones de ISP, el 22% de los encuestados dijo que solo tenía un proveedor disponible, mientras que otro 30% dijo que solo tenía dos.

La NCTA cita números mucho más altos. “El 97% de los estadounidenses tienen al menos cuatro opciones de servicio de banda ancha por cable o inalámbrico, según la [Comisión Federal de Comunicaciones]”, dice Dietz, representante de la organización.

Tales cifras provienen de datos de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones por sus siglas en inglés) generados con una metodología “profundamente defectuosa”, según Schwantes de CR, una que se está revisando actualmente. Además, las cifras incluyen tecnologías consideradas lentas y poco confiables por muchos consumidores, incluido el servicio de internet satelital, que cubre prácticamente todo el país. (Los ISP satelitales han aparecido en la parte inferior de las calificaciones de CR con calificaciones bajas de confiabilidad, velocidad y valor).

“Al observar las opciones reales de los consumidores para la banda ancha tal como existen hoy en día, lo que más importa es la conexión por cable al hogar”, dice Schwantes. “Según los conteos de la FCC para banda ancha por cable como cable o fibra hasta el hogar, solo el 11% de los consumidores tienen tres o más opciones para el servicio de banda ancha”.

Qué pueden hacer los consumidores

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan muchos consumidores, hay motivos para el optimismo. La confusión sobre los precios podría disminuir a partir de 2023, cuando se requerirá que los ISP comiencen a producir algo como las “etiquetas nutricionales” de banda ancha estandarizadas a las que los consumidores pueden acceder cuando compran un plan de internet. CR ha apoyado durante mucho tiempo las etiquetas, que son obligatorias por la ley de infraestructura de 2021, y defiende firmemente que las etiquetas también sean obligatorias para las facturas mensuales.

Además, hay pasos que puedes seguir para asegurarte de obtener la mejor oferta posible y de tener un servicio confiable. Sigue estos consejos y consulta nuestra guía completa para ahorrar dinero en internet.

Verifica para asegurarte de obtener la velocidad que se anuncia. Puedes hacerlo en Speedtest by Ookla o M-Labs, idealmente usando una conexión Ethernet por cable a tu computadora. La mayoría de los ISP no llegan a garantizar una cierta velocidad, a menudo prometiendo solo ofrecer “hasta” esa velocidad. Pero si constantemente obtienes velocidades mucho más lentas, vale la pena ponerse en contacto con la empresa para ver si puede hacer algo para mejorar tu servicio, o al menos ayudarte a solucionar el problema.

Asegúrate de que tu WiFi funcione bien. Si encuentras que las velocidades parecen más lentas en los dispositivos conectados a través de WiFi, el problema podría estar en un router más antiguo o en su ubicación. Primero vuelve a hacer la prueba de velocidad conectándote a través de WiFi. Si es más lento, intenta mover el router a una ubicación más central en tu hogar. Puedes probar un extensor WiFi para llegar a una habitación más distante de la casa, o plantearte obtener un sistema de router de malla, que utiliza varias unidades para brindar cobertura en toda la casa.

Negocia con tu proveedor de internet. Encuesta tras encuesta, los miembros de CR han confirmado que vale la pena regatear con tu ISP por un precio más bajo o un mejor servicio, como velocidades más rápidas. Además, no hay inconveniente en intentarlo.

Evita los cargos de instalación. Muchos ISP ofrecen kits de autoinstalación gratuitos o de bajo coste que incluyen todo lo que necesitas para configurar tu WiFi. Una vez que llegue, simplemente sigue las instrucciones para enchufar todo y hacer que tu WiFi funcione. Algunas empresas tienen aplicaciones que ofrecen pautas paso a paso.

Compra tu router en lugar de alquilarlo. Puedes evitar esta tarifa mensual recurrente y, por lo general, se pagará dentro de los primeros uno o dos años de propiedad.

Aprovecha los descuentos de ISP y los programas de pago automático. También hay nuevos subsidios que pueden ayudar con la asequibilidad. Por ejemplo, bajo el nuevo Programa de Conectividad Asequible, los hogares que cumplan con los requisitos de elegibilidad pueden obtener un descuento de hasta $30 por mes en el servicio de internet, o $75 por mes para aquellos que viven en tierras tribales. Puede obtener más información en el sitio web de la ACP de la Comisión Federal de Comunicaciones.

