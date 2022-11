Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de noviembre de 2022

LEO

Dolores musculares e infecciones en estos días. Si tienes pareja ten cuidado, hay alguien que le ha estado coqueteando o hablando bonito al oído y él o ella le está siguiendo el juego. Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación de 3 en caso de estar soltero o soltera, ya has pasado por esas situaciones antes, no caigas en esas fregaderas o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú, date a respetar y no aflojes la caricia tan rápido o se perderá el encanto y ya no le volverás a ver la cara al o la interesada. Ya déjate de flojeras y ponte las pilas no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo. Que se te quite lo estúpido o estúpida y no vuelvas a cometer las mismas p3ndejadas. Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no va a mover un dedo por ti, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece y no debe estar en tu vida. Es importante que medites bien sobre tus sueños, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda y no te quedes con ganas de nada, recuerda que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo. Cuídate de tus pies y de dolores estomacales. Andarás bien arto o harta en tu trabajo pues sientes que ya no te llena y que se ha convertido en una rutina, busca mejores oportunidades y no sueltes lo que tienes hasta tener asegurado tu fututo.

VIRGO

Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Cuida esas agarraderas o lonjas que te escurren por cada lado y bájale de dulces a la piñata que vas a engordar bien feo en estos días, hay que darles a los ejercicios en casa, no platiques tus planes que te los van a cebar bien gacho, tus amigos o amigas son bien envidiosos y siempre buscaran la manera de arruinarte la vida sin que te des cuenta. Cuidado con caídas y golpes o accidentes pues estarán a la orden del día, te podrías partir la madre en cualquier momento. Si tienes pareja andará muy cariños o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás. Si quieres ser feliz algún día manda a la shingada a quien no te quiera y sigue adelante, no necesitas de nadie para estar bien y feliz. ¡Confía en tu instinto perruno y acepta eso que te convenga en tu vida sentimental y económica, te llega dinero, paga donde debes y ya no saques fiado porque hay probabilidades de problemas legales en algunos meses y hasta el buró de crédito vas a perder! ¡Aprende a controlar los celos con tu pareja o tus amigos en caso de tener pareja, eso te hace ver como un inseguro y solo los haces crecer más y hacerte dependiente de ellos o ellas! Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones que solo te han dado dolores de cabeza. Deja de juntarte con gente tonta que nomás le importa la vanidad y el dinero, sino lo haces te viene una racha mala de desamor y alejamiento de amistades y personas queridas, se van a hartar de tu actitud. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy cul3ra en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideals.

LIBRA

Tu familia necesitará más que nunca de ti en estos días y aunque no te lo haga saber directamente deberás de estar ahí con ellos. No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho. Te viene un dinerito extra. Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de ventas que tienen que ver con alimentos. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa. Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y de pensar para obtener mejores resultados. Si tienes miedo de caer y cometer los mismos errores jamás lograrás avanzar de las equivocaciones y de los errores se aprende mucho. Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, sino estas seguro o segura de la información quédate callado o callada y no digas nada. Podría nacer una buena amistad. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con el miércoles, no es momento ya de seguir flagelándote y haciéndote daño de esa manera, la vida está llena de oportunidades que debes saber aprovechar.

ESCORPIO

Tu carácter no te ayuda en nada, muchas veces a las personas les cuesta trabajo lidiar con alguien que no tiene pelos en la boca. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. No tienes por qué dar explicaciones a nadie, aprende a ser feliz con lo que tienes y eres ya no permitir que nadie se sobrepase contigo y aprende a respetar tus ideales. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Algunas veces tu sentido de humor ha cambiado mucho, te has vuelto algo frío o fría y comienzas a desconfiar de todo mundo, eso se debe a ciertas situaciones que viviste en tu pasado. Te viene un viaje y un cambio en tu económica, no gastes dinero que no tienes y comienza a pensar en un negocio pues te va a venir perfecto para resolver algunas deudas.

ARIES

Siempre tan inseguro e ingenuo, tienes siempre oportunidades en el amor, pero las dejas ir por miedo a volver a sufrir o a que no sea lo que esperas, deja ya de lamentarte y de hacerte la victima que no lo eres, al final cada quien tiene lo que merece y si te fue mal la vida se está encargando de devolverte con creces lo que te debía, el problema aquí es que no lo has sabido aprovechar por tus inseguridades y miedos que no te dejan avanzar. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo. En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia. Ya no temas a cambios en tu vida, ve por lo que quieres y no te quedes con ganas de comerte al mundo. Problemas en la familia se avecinan, pero sabrán arreglar dichas situaciones. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación.

TAURO

No permitas que errores del pasado trunquen tus sueños, te vienen días cargados de energía, te encuentras en fechas familiares de perdonar errores y de buscar la felicidad que hace ya tiempo dejaste ir. Esos asuntos que te traían con el Jesús en la boca pasaran a segundo término y entenderás que solo fueron exageraciones y tonterías tuyas. Termina relación de amistad por andar de más con otra persona. Vas a darte cuenta de muchas de mentiras que te han dicho personas cercanas a ti y te va a calar bien feo. No te compliques la vida con esas cosas y aprende a quererte y aceparte cómo eres que el día que lo hagas te va a llegar tu piores nada. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Si esa pareja se mostrará algo distante, pregúntale y arregla las cosas. Manda a la shingada a esa amistad de piel blanca o aperlada que solo te trae en chismes, debes aprender a no contar ninguno de tus planes pues por esa cuestión es que no se consolidan ni llevan a cabo. Viene dinero en puerta y mucha estabilidad en los dineros y negocios que si te pones perro podrás aprovechar y sacar delante de la mejor forma y manera. Ya no descuides tu cuerpazo criminal, bájale a la tragazón, ves la tempestad y no te hincas, si bien es cierto que el físico no importa tampoco puedes hacerlo un lado y entrar en la absurda idea de quién te quiera te querrá como eres, si quieres acceder a algo bueno y decente debes de poner de tu parte pa estar de la misma forma, recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada.

GÉMINIS

Mitad de semana de mentada y media, vas a convivir mucho con el tipo de personas que te prometen todo y al final no cumplen ni mergas, ya sabes a esa gente no le confíes nada ni pongas tus esperezas con ellos o ellas. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. El pasado comenzará a agobiarte más que nunca pues personas del pasado retornan y quizás te den algunos problemas. Muchas oportunidades de cambios en tu carácter que van a ayudarte a quitar la pasividad y mediocridad que te caracterizaba. Viene una situación muy complicada en la economía, vas a andar bien brujis, así que no gastes en lo que no ocupas y se mas ahorrativ@ si es que quieres mejorar y salir de pobre! no ¡no preses lana sino la tienes nomas por quedar bien, la gente es bien mal agradecida y jamás hará lo mismo por ti! o, no te atontes. Es probable que recibas noticias nada agradables de una persona y eso que te negabas a creer resultará cierto, vienen decepciones para ti. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Que eso no cambie tu manera de ser, porque cuando te enojas te pones piors que el mismo demonio, así que aguanta vara y mejor solo no confíes tanto en las personas y siempre deja algo de duda.

CÁNCER

¡Conocerás cuales son las intenciones de esa persona que te anda lubricando tus partes nobles hay probabilidades de iniciar una relación muy buena que va a durar buen tiempo pero que te va a enseñar muchas cosas! Sentirás necesidad de cambiar algo de tu vida que nomás no te deja más que dolores de cabeza. Es probable que un día de estos te lleguen noticias de persona que es importante para ti y no te va a gustar lo que vas a escuchar. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte, un familiar te ayudará con negocio que quieres poner. Es probable que enfrentes una situación algo compleja en próximas fechas, la vida te pondrá en tu camino muchos obstáculos en los cuales mostrarás de qué estas hecho o hecha en realidad, bájale de crema a tus tacos y no trates de aparentar algo que no eres. Posibilidad de aflojar la caricia con una amistad. Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita. Días de reflexión y mitad de semana llena de sueños y metas, algunas veces te desesperas el no concretar nada, pero debes de tener presente que lo único que te va a caer del cielo es el agua, aprende a darte cuenta de que lo que quieres y deseas lo conseguirás en la medida que trabajes y luches por conseguirlo. Chismes en puerta por parte de familiares. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea y estorba y no deja entrar a nadie más.

SAGITARIO

Amores del pasado retornan y con ellos nuevos caminos y esperanzas, debes aprender a decir que no y ver cuestiones nuevas para tu futuro si de verdad quieres un cambio. Movimientos lunares te podrían traer en un tono deprimente, pero sabrás sobre llevar esos cambios de humor que has estado presentando. No trates de arreglar cuestiones que no te corresponden o que no son tuyos, mira que nadie meterá las manos al fuego por ti. No den explicaciones a quienes no se las piden y aprendan a mantener el hocico bien fruncido, solo así no caerán de nuevo en chismes o provocaciones. Ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va a venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes. Ya deja de creer en chismes ni te hagas ideas que ni existen porque tu mente se va y se va buscando o construyendo cosas muy lejos de la realidad, déjate de cosas y preocúpate ya de tu vida que la tienes más descuidada que México a su seguridad. ¡Te manejas en seguridad a mil, te empezarás a dar cuenta de lo tonto que has sido y te reirás de las tonterías que cometiste en el pasado y que en tu tiempo te sacaron un pedo! Probabilidades de empezar a planear negocio. Ten presente que la vida está llena de altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad.

CAPRICORNIO

Recuerda que los tropiezos o caídas son pa aprender así que te valga todo lo que suceda, mitad de semana buena en lo que cabe, salida al cine en puerta y andarás bien calenchu queriendo aflojar, date tu lugar porque ahorita andan bien fértiles y puede haber embarazos en puerta o embarazar a alguien. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos acuerdes podrías perderlos. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. En el amor no se ve un terreno muy bueno pues tu carácter es cada día más duro y eso en cierta medida aleja un poco a las personas. Días llenos de bendiciones te esperan, no confundas tus metas y planes ni los cambies por seguir a quien quizás en tu futuro ya no esté contigo. Te viene grandes acontecimientos a tu vida, entre ellos la entrada de dineros por parte de deudas o prestamos que hiciste en tu pasado. La llegada de nuevas personas a tu vida hará tus días más llevaderos pues están concretándose amistades que serán pa toda la vida. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. No des segundas oportunidades y si lo haces después no andes moqueando en cada esquina que solo la gente tonta que no se valora regresa a comer dos veces de la misma miércoles.

ACUARIO

Te llegará una persona a tu vida en caso de estar más sola que la soledad, inclusive podría ser un poco mayor, te hará ver el mundo de manera distinta y tendrás las mejores noches de pasión que antes no habías tenido, es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la mala vida y vivir en el engaño y la mentira, deja de juzgarte, el peor juez que tienes eres tú pues sueles ser demasiado duro o dura contigo y eso no debería de ser así, si tú no te amas, te quieres y te valoras y te cuidas nadie lo va hacer por ti. Mitad de semana regia llena de aventuras, no hables mal de tus amigos o amigas, sean lo que sean es muy su problema, primero arregla tu vida y mírate tus defectos antes de ir a busiferar en contra de las demás personas ¡No te atontes y aprende a ser más bitch en la vida! no digo que cambies tu esencia, pero si a que te valores y aprendas a quererte un poco más! Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Si tienes pareja hay posibilidad de rompimiento debido a chismes de terceras personas en cuestión. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. No permitas que comentarios negativos te afecten el día. Podrías sobre pasarlos. Dolores en el cuello y hombros por tu cansancio se empezarán a quitar conforme termines tus pendientes, deja el feis y tiktok y ponte a terminar tus apuros sino quieres meterte en problemas en tu jale o en tu familia. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Una amistad se alejará de tu círculo de amistades, no te sientas mal y deja ir a quien no quiere quedarse ni seguir en tu vida. . Amor del pasado se presenta en tus sueños. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar.

PISCIS

No trates de arreglar cuestiones que no te corresponden o que no son tuyos, mira que nadie meterá las manos al fuego por ti. Días de mucha reflexión en lo cual debes de soltar y dejar ir todo eso que no te deja avanzar en tu andar. Es momento de renacer de entre las cenizas y cerrar cualquier ciclo que te ha detenido en el logro de tus sueños y metas ¡La vida es una, ya bájale dos rayitas a tus corajes y esos malentendidos y aquellos o aquellas que no quieran estar contigo mándalos a todo a la merga que no son necesarios en tu vida! ¡Hay dos personas que viven cerca de tu casa que han andado vociferando cosas de tu vida, no permitas que eso te afecte que se te resbale lo que la gente “come cuando hay” diga o piense! Eres de los signos el más sencillo, humilde y de buen corazón que siempre ve por los demás, y eso te hace ver vulnerable y ocasiona que te jueguen el dedo en la boca y hagan contigo lo que les de su gana. Debes aprender a ser humilde y mandar bien lejos a quien te quiera cambiar, no pretendas ser quien no eres ni darle gusto a nadie que no naciste pa eso, quien te quiera te aceptara así gord@, fe@, usad@, dejad@ etc. Si tienes pareja no siempre trates de ganar las discusiones no siempre tienes la razón, así que si quieres prevenir problemas futuros acepta también tus errores. Te darás cuenta de que tienes más de lo que esperaste en todos los aspectos y que si algo te falta ha sigo por tu p3ndejez de no ir tras eso, viene un fin de semana perro, te toca ya buscar el camino del bien y alejarte de todas las cosas negativas y gente tonta que te ha mermado la existencia, más que nada lo que viene siendo enderezar el camino es lo que necesitas.