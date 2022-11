Informan y advierten a los padres y estudiantes sobre una de las drogas más letales de la actualidad

El miércoles por la noche padres de familia, maestros y estudiantes llenaron el auditorio de la preparatoria Firebaugh de Lynwood para aprender acerca la gravedad del uso del fentanilo y que hacer para prevenir las sobredosis.

Entre los presentadores estuvo la señora Rosalinda Zepeda, quien cargaba un cuadro con una galería de fotos de su hija Athena Zepeda de 20 años. La joven era modelo y comenzaba su carrera de influencer en las redes sociales cuando falleció a causa de una sobredosis de fentanilo.

“Era preciosa, inteligente y muy graciosa. Si la veías siempre tenía una sonrisa, siempre estaba sonriente y bailando. Siempre ayudaba a la gente”, dijo Rosalinda.

La madre de familia contó que la joven era una luchadora de Artes Marciales Mixtas (MMA). Había ganado muchas peleas físicas pero esa fuerza no fue suficiente cuando se enfrentó a sus problemas de ansiedad.

Rosalinda contó que la tragedia ocurrió cuando Athena estaba con sus amigos, con las personas que se supone debería confiar.

“Ella comenzó a tener un ataque de pánico severo y su amigo le dijo, ‘aquí hay xanax, te va a ayudar’, y no la ayudó. Cuando dicen que una pastilla te puede matar. Puede hacerlo”, dijo Rosalinda.

El foro “Crisis del fentanilo; cómo está afectando a nuestra juventud” fue organizado por el asambleísta Anthony Rendon, representante de Lynwood.

Rendon, quien es presidente de la asamblea de California, dijo que su oficina trabaja se mantiene en contacto con las preocupaciones constantes de la comunidad.

“En este momento, escuchamos que la gente está preocupada por los riesgos que presenta el fentanilo y las sobredosis. Creemos que la mejor manera de proteger a las personas es con educación”, dijo Rendon.

El fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la morfina. A diario más de 150 personas fallecen a causa de sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. En California las muertes causadas por sobredosis de fentanilo aumentaron un 625% entre jóvenes de 10 a 19 años, indicó el Departamento de Salud Pública de California.

Jaime Puerta, presidente de Victimas de Drogas Ilícitas (VOID), perdió a su hijo Daniel José, de 16 años, a causa de una sobredosis del fentanilo en abril del 2020. Puerta encontró a su hijo inconsciente en su recamara después que consumió una pastilla que obtuvo de un traficante de drogas. El joven desconocía que contenía una dosis letal de fentanilo y falleció pocos días después.

Puerta dijo que el fentanilo ha cambiado todo porque está matando a gente indiscriminadamente.

“Si no fuera por el fentanilo nuestros seres queridos aun estuvieran con nosotros”, dijo Puerta.

Indicó que en las comunidades, principalmente de color y de bajos recursos, no se habla del problema porque es tabú.

Asambleísta Anthony Rendon. (Suministrada)

Puerta dijo que en la comunidad latina es común esconder los temas del alcoholismo, la violencia doméstica y drogadicción en las familias.

“Pero el fentanilo viene por todos porque no solo está matando a las personas que están usando las drogas pero está acabando con niños… que quieren automedicarse por un trauma psicológico o un trauma físico o quieren experimentar con drogas”, dijo Puerta.

Agregó que cuando los jóvenes quieren comenzar sus experimentos con las drogas se les hace más fácil hacerlo con las pastillas, las cuales ahora se han convertido en las más letales.

Hay dos tipos de fentanilo, el ilícito y el prescrito. El ilícito esta mezclado con la metanfetamina, heroína y cocaína. Es consumido en dosis letales, únicamente se necesitan 2 miligramos y se está vendiendo sin el conocimiento de las personas.

“Se están fabricando pastillas clonadas haciéndolas pasar por pastillas farmacéuticas”, dijo Puerta.

Indicó que esas pastillas se ven exactamente como las prescritas. Puerta dijo que padres de familia le han preguntado que se ganan los narcotraficantes con matar a niños a causa de la sobredosis.

“Lo que ellos están tratando de hacer es crear la adicción en tu hijo o hija porque una vez que tienes un adicto va a volver y va a comprar de nuevo, pero si su hijo muere eso es el costo de hacer el negocio”, dijo Puerta. “No les importa la vida de tus hijos ni familiares, es el costo del dinero”.

Lo más preocupante es que ahora están haciendo estas pastillas en forma de colores del arcoíris para que sean más atractivas para los jovencitos. El costo de una pastilla puede ser tan barato como $2.

Pruebas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) demostraron que 4.5 de cada 10 pastillas ilícitas contienen una dosis potencialmente letal.

Información es poder

El doctor Jorge Partida, director de psicología departamento de Salud Mental del condado de Los Ángeles, dijo que el fentanilo, en su dosis correcta, se le da a una persona que está muriendo o personas que tienen cáncer en forma de un parche para detener el dolor muy fuerte.

Agregó que los jóvenes no están buscando el fentanilo específicamente pero más bien es un interés de probar las drogas.

“[El fentanilo] se esconde en la cocaína, el éxtasis, la heroína y nuestros hijos desafortunadamente están buscando drogas ya sea pensando que son drogas legales como el xanax o drogas ilícitas que no pueden usar en casa”, dijo Partida.

Usualmente los jóvenes buscan estas drogas no tanto para perderse en sí mismos, pero en los últimos tiempos principalmente para enfrentar depresión, estrés y el ansia que enfrentan.

La doctora Maribel Martínez, directora de servicios estudiantiles del distrito escolar unificado de Lynwood, dijo que estos tiempos diferentes por lo cual es estrés que se vivía en el pasado no es lo mismo que en la actualidad.

“Ellos tienen acceso a diferentes cosas por los medios sociales, la comunicación es instantánea y todo es inmediato”, dijo Martínez.

Las cosas han empeorado mucho más en los últimos tres años que los niños y jóvenes se mantuvieron aislados más sin acceso a la comunicación con otras personas y amigos.

Rosalinda animó a los padres presentes a tener conversaciones abiertas con sus hijos, a normalizar el tema que no discrimina edad ni nacionalidad.

“Como latinos crecemos pensando que no se debe hablar de cosas”, dijo Rosalinda conteniendo las lágrimas. “Les digo que se eduquen para que hablen con sus hijos no solo del fentanilo pero de todo… y escúchenlos, no solamente hablen pero escúchenlos”.

Puerta dijo a los padres que deben recordar a sus jóvenes que nada es permanente y los momentos difíciles pasarán pero es importante buscar ayuda.

“No deberían de acudir ni a las drogas ni alcohol para enfrentar la situación”, dijo Puerta.

Partida añadió que debe haber más diálogos abiertos en casa y crear en los niños la inteligencia emocional y la importancia de expresar lo que sienten con palabras.

Partida indicó que si los niños están sufriendo en silencio en tu casa van a salir a buscar la solución en las calles.

“[Los niños] deben hablar de lo que están sintiendo en el momento que lo están sintiendo. Y como a nosotros no nos enseñaron eso cuando éramos niños es importante que quebremos con esos esquemas, con esa rutina y empezar a modelar eso en nuestras casas”, recalcó Partida.

Para saber más información acerca del fentanilo y otras drogas ilícitas visite: https://stopthevoid.org/