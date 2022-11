Lily-Rose Depp explica la razón por la que no participó en el juicio de su padre Johnny Depp contra Amber Heard

La joven actriz y modelo Lily-Rose Depp, hija del actor Johnny Depp y Vanessa Paradis, rompió el silencio sobre por qué se mantuvo alejada de los espectaculares durante el juicio de su progenitor y defendió su derecho a mantenerse al margen de los escándalos de sus padres, en especial cuando se trató de algo tan delicado como un juicio por difamación.

Si bien, al inicio de la polémica entre Johnny Depp y Amber Heard, tanto Vanessa como Lily-Rose expresaron su apoyo hacia el músico y actor, con el paso del tiempo se mantuvieron al margen, en especial cuando inició el juicio. Aunque esto no quiso decir que no creyeran en la inocencia del famoso.

Recordemos que en el pasado, cuando Lily tenía 17 años, momento en el que Amber comenzó a señalar a Johnny como un hombre violento, Lily lo describió como un hombre cariñoso e incapaz de hacerle daño a alguien.

En entrevista para una revista internacional, la primogénita de Johnny Depp aseguró que prefirió guardar sus opiniones para evitar generar polémica en redes y mantener una parte de su vida en privado. “Cuando algo tan privado y tan personal de repente ya no lo es tanto… Creo que tengo derecho a proteger mi vida privada de opiniones”.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también explicó que no desea permanecer toda su vida siendo una sombra de su padre, pues considera que la han querido relacionar constantemente con varios hombres, para a través de ellos reconocerla, algo con lo que no está de acuerdo pues sus méritos hablan por sí solos.

“También creo que no estoy aquí para responder por nadie, y siento que durante gran parte de mi carrera, la gente ha querido definirme por los hombres de mi vida, ya sean mis familiares o mis novios, lo que sea. Y ahora estoy preparada de verdad para que me definan por las cosas que pongo ahí fuera”, explicó la famosa.

Además, Lily-Rose destacó la importancia de uno de los aprendizajes que le dieron sus padres, la importancia de cuidar la vida privada y es mejor hablar menos que de más.

“Sé que mi infancia no se parecía a la de todo el mundo, y es algo muy particular con lo que hay que lidiar, pero también es lo único que conozco. Mis padres nos protegieron a mi hermano (Jack) y a mí en la medida de lo posible. Simplemente me han criado de una manera que me ha enseñado que la privacidad es algo que es muy importante proteger”.

Sumado a ello, la joven famosa aseguró sentirse contenta por uno de sus próximos proyectos que está por estrenar en la plataforma de streaming HBO Max, el cual lleva por nombre The Idol.

