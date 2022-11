Administración Biden dice que el príncipe Saudí MBS debe ser considerado inmune de las demandas por el asesinato de Jamal Khashoggi 

La administración Biden declaró que el principie heredero saudí, Mohammed bin Salmán, debería ser considerado inmune a una demanda por su papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, un cambio radical respecto a las fuertes denuncias de campaña de Joe Biden en contra del príncipe por el brutal asesinato.

“Creo que fue un asesinato rotundo. Y creo que deberíamos haberlo clavado así. Dije públicamente en ese momento que deberíamos tratarlo de esa manera y debería haber consecuencias relacionadas con la forma en que tratamos con ese poder”, así fue como Biden se refirió al caso durante una entrevista que ofreció a CNN en 2019.

De acuerdo con Associated Press, el gobierno dijo que la posición oficial del príncipe debería darle inmunidad en la demanda presentada por la prometida del asesinado columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, y por el grupo de derechos humanos que fundó, Democracy for the Arab World Now.

Si bien la solicitud no es vinculante, será un juez quien decidirá en última instancia si otorga inmunidad a Mohammed bin Salmán, o cierto es que en redes sociales los activistas han empezado a dejar en claro que no están de acuerdo con las declaraciones de la administración Biden, sobre todo porque Arabia Saudita ha intensificado los encarcelamientos y otras represalias contra los críticos pacíficos en el país y en el extranjero, además, han reducido la producción de petróleo, una medida que se considera que socava los esfuerzos del país y sus aliados de castigar a Rusia por la guerra que emprendió contra Ucrania.

La polémica declaración ha llevado al Departamento de Estado a ofrecer su sentir y calificó la decisión de la administración de tratar de proteger al príncipe de los tribunales estadounidenses en el asesinato de Khashoggi como “una determinación puramente legal” y agregó que “no tiene opinión sobre los méritos de la presente demanda y reitera su condena inequívoca del atroz asesinato de Jamal Khashoggi”.

Hasta el momento se sabe que funcionarios saudíes mataron a Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Se cree que lo desmembraron, aunque nunca se han encontrado sus restos. La comunidad de inteligencia de EE. UU. concluyó que el príncipe heredero de Arabia Saudita había aprobado el asesinato del conocido y respetado periodista, quien había escrito críticas sobre las duras formas del príncipe Mohammed de silenciar a quienes consideraba rivales o críticos.

