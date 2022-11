“Ni ve los partidos de la Liga MX”: Francisco Palencia atacó a Gerardo Martino y su trabajo dentro de la Selección Mexicana 

Solo faltan cuatro días para que la Selección Mexicana debute en el Mundial de Qatar 2022. El Tri iniciará su camino en la Copa del Mundo en medio de un terreno hostil, pues las críticas abundan y el principal señalado es Gerardo Martino. Uno de los críticos ha sido Francisco Palencia, ex jugador mexicano que continúa ofreciendo su opinión sobre la gestión del Tata.

“Esta selección no crea ilusión. Lo dicen los actos de los mismos seleccionados, el comportamiento del seleccionado nacional. No se presenta a un entrenamiento. No ve los partidos de Liga MX. Se va a Argentina a ver un derby en Rosario en lugar de ver los jugadores de acá. No tenemos un estilo de juego y la gente no cree en cómo juega la selección” , sentenció Palencia en una entrevista con Fútbol Total MX.

🏆 En #Qatar2022 🇶🇦 se enfrentarán en la fase de grupos por un lugar en octavos. Uno dirigirá a Argentina 🇦🇷, el otro a México 🇲🇽.



Pero mientras tanto, se encuentran y disfrutan del fútbol argentino y su querido Newell's Old Boys 👏.



Gerardo Martino y Lionel Scaloni 🤝⚽ pic.twitter.com/VohixasCBK — Bolavip (@bolavipcom) July 17, 2022

Por otra parte, Palencia cuestionó la idea de tener un delantero centro “asociativo” en una selección que, a su juicio, no genera fútbol en la mitad de la cancha y por ende no le llegan oportunidades al nueve.

“ Me causa mucha gracia, que hablemos de un ‘9’ asociativo, cuando la selección no se asocia.¿Cómo puedes hablar de un ‘9’ asociativo? Un ‘9’ tiene que estar para marcar goles, no para asociarse, para eso tienes un mediapunta”, explicó.

¿México tiene un grupo fácil?

El Tri quedó enmarcada dentro del grupo C junto a las selecciones de Argentina, Polonia y Aarabia Saudita. El partido contra la albiceleste desde México lo han catalogado de alto riesgo. Pero Palencia ve en Polonia y Arabia Saudita dos conjuntos de bajo nivel que podrían ser derrotados por El Tri. En este sentido, el ex futbolista mexicano tildó de “benévolo” el sector que afrontará México.

“El sorteo ha sido muy benévolo en ponernos con Polonia y Arabia Saudita. Esos dos partidos son ganables. Para solventar la fase de grupos estamos bien preparados por el talento de los jugadores, no así por el estilo del técnico”, concluyó Palencia. HUGE names in Group C. Which two teams will make it out of the group? ✨ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Bo2JITNSc4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 6, 2022

También te puede interesar:

° Qatar 2022 bajo sospecha: se reveló un presunto caso de soborno sobre jugadores ecuatorianos para la inauguración de la Copa del Mundo

° Mundial Qatar 2022: las estrictas prohibiciones para los aficionados que asistan a la Copa del Mundo

° Andrés Guardado confía en que México pueda dar la sorpresa en el Mundial de Qatar 2022