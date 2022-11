Grupo conservador demanda a la FDA para revocar la aprobación de la píldora abortiva

Una coalición de grupos médicos y proveedores que se oponen al derecho al aborto demandó el viernes a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), desafiando la aprobación de la mifepristona, una píldora que se usa en abortos con medicamentos, desde hace décadas.

El aborto inducido por medicamentos, el método de aborto más común en los Estados Unidos, se ha convertido en un tema cada vez más polémico desde que Roe v. Wade fue anulado en junio.

Los abogados del grupo legal cristiano conservador Alliance Defending Freedom presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Texas en Amarillo, en nombre de cuatro grupos antiaborto y cuatro médicos.

La demanda afirma que la FDA carecía de la autoridad para aprobar el medicamento, no lo estudió adecuadamente y que el medicamento no es seguro, según The Washington Post. Más de la mitad de los abortos en los Estados Unidos se realizan con mifepristona.

La “FDA falló a las mujeres y niñas de Estados Unidos cuando eligió la política sobre la ciencia y aprobó el uso de medicamentos químicos para el aborto en los Estados Unidos”, dice la demanda. La demanda dice que la agencia se equivocó al aprobar el medicamento bajo un proceso acelerado que tiene como objetivo agilizar la consideración de terapias para enfermedades que amenazan la vida, no una condición como el embarazo.

Los abogados de Alliance Defending Freedom, uno de los grupos que presentaron la demanda, formaron parte del equipo legal que ayudó a defender a Mississippi en el caso que llevó a la Corte Suprema en junio a anular Roe v. Wade, que garantizaba el derecho al aborto federalmente.

La administración de Biden y los defensores del derecho al aborto denunciaron la demanda.

“Durante décadas, las mujeres de este país han tenido acceso al aborto con medicamentos aprobado por la FDA como una opción segura y eficaz”, dijo el HHS. “Como dijo [el secretario del HHS, Xavier Becerra], negar a las mujeres el acceso a cualquier atención esencial que necesiten es francamente peligroso y extremo”.

La FDA dijo que no comenta sobre litigios pendientes.

La mifepristona bloquea la hormona progesterona, que es necesaria para mantener un embarazo.

La FDA aprobó el medicamento como seguro y efectivo durante las primeras siete semanas de embarazo hace unas dos décadas, luego lo extendió a 10 semanas. El medicamento a veces se usa después de eso, aunque no sea lo que dice su etiqueta. Las pacientes siguen el uso de mifepristona con misoprostol, lo que hace que el útero se vacíe.

