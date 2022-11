La Central de Abastos de la CDMX estaría siendo utilizada como bodega para almacenar drogas

El mayor centro de productos alimenticios que opera en Latinoamérica y al cual popularmente se le conoce como la Central de Abastos, también estaría siendo utilizado por grupos delincuenciales para almacenar drogas.

De acuerdo con informes oficiales, algunas áreas que conforman las más de 300 hectáreas del mayor mercado de productos alimenticios con sede en Ciudad de México, estarían siendo utilizadas por cárteles del narcotráfico que las utilizan como fachada para mover grandes cantidades de drogas ante la complaciente mirada de las autoridades que pasan por alto lo que se registra en las más de 5 mil cámaras de seguridad encargadas de monitorear tanto dentro como en las inmediaciones del complejo.

De acuerdo con la Revista Proceso, algunos cárteles trasnacionales se dedican a extorsionar a los propietarios de las bodegas, así como a los comerciantes bajo la amenaza de hacerles daño en caso de no pagarles una determinada cantidad de manera recurrente por lo que llaman el derecho de piso.

Ante la inexistencia de un solo cateo de las autoridades en más de una década, el semanario sostiene que varios de los tráileres que entran y salen de la Central de Abastos, lejos de transportar frutas y legumbres son empleados para el trasiego de droga de manera disfrazada, pues en las carreteras ninguno de estos vehículos pasa por una revisión adecuada que compruebe el contenido de las cargas ni tampoco la policía de la capital del país checa al transporte cuando recorre las calles.

▶️ Un diablero de la Central de Abastos en Iztapalapa aseguró que los pasillos de la zona en donde labora se consigue el cristal, la droga que consumen para soportar largas jornada de trabajo. #TelediarioMatutino ⭐️ con @liliana_sosa @anyalanis14 y @deividmedrano pic.twitter.com/L70C5HrLed — @telediario (@telediario) July 6, 2022

“Ellos controlan todo y no hay quien te pueda ayudar; ellos rentan algunas de nuestras bodegas y de eso nadie habla. Las autoridades no quieren saberlo y nosotros no queremos meternos en problemas; trabajamos, los dejamos trabajar y que todo siga igual”, cita una fuente a la publicación, quien por temor a represalias pide mantenerse en el anonimato.

El atractivo de la Central de Abasto es que se estima que al año en sus instalaciones se llevan a cabo operaciones por más de $9 mil millones de dólares, lo cual representa un buen distractor para que otro tipo actividades ilícitas pasen desapercibidas.

