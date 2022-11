Marcelo Ebrard habló sobre polémica por aficionado que ingresó alcohol a Qatar y pidió mantener la buena imagen de México

El canciller de México, Marcelo Ebrard se pronunció desde Qatar sobre la reciente polémica tras un video que se viralizó y muestra cómo un aficionado azteca ingresó alcohol tras aterrizar en Doha a pesar de las prohibiciones de consumo y portación de la nación asiática.

La controversia llegó hasta la política y el funcionario lamentó lo sucedido, pues considera que esa imagen no representa el verdadero comportamiento de los ciudadanos mexicanos.

“Eso no nos califica, pero debemos respetar las normas legales. México es conocido por tener una afición muy alegre, no conflictiva, yo diría que mantengamos la buena imagen de México, eso no es necesario, aquí lo puedes encontrar, puedes comprar, pero todo está establecido por las leyes locales”, dijo desde Medio Oriente en declaraciones a los medios y recogidas por La Afición.

"Eso no nos califica, pero francamente debemos respetar las normas locales. Yo diría que mantengamos la buena imagen de México": Marcelo Ebrard sobre mexicano que ingresó alcohol a Qatar



El político estuvo presente en la inauguración del Centro México-Qatar 2022 en Doha, junto al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa y el jefe de la diplomacia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alfonso Zegbe.

Cabe recordar que la elaboración de este centro fue una emanada desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ¿El objetivo? Apoyar a los hinchas mexicanos que arriban a Qatar para disfrutar de los partidos de la selección.

Ebrard compartió con varios aficionados que hicieron acto de presencia en el centro y que con ingenio y cánticos no dejaron de respaldar a la selección mexicana que debutará el próximo martes en el certamen ecuménico.

Marcelo Ebrard convive con los aficionados mexicanos que asistieron al Mundial de #Qatar2022



En redes sociales se han hecho virales varios videos de hinchas aztecas apoyando de forma muy creativa por las calles de Doha, pero también han trascendido algunos clips de fanáticos causando “desmadre”.

El episodio al que se refirió el canciller se trata de un material audiovisual que fue subido a la red social TikTok y muestra la forma en la que un pequeño grupo de hinchas pudo dar ingreso a una botella de una manera sencilla y sin que las autoridades se percataran, pues se utilizó una chamarra de la selección mexicana para taparla.

