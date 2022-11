Metatext y Toot!: cuál es la mejor aplicación de Mastodon para iOS

Mastodon ha venido ganando terreno en semanas recientes en el mundo de las redes sociales, luego de todo el caos en Twitter y la posibilidad de que la plataforma cambie tras la llegada de Elon Musk.

Debido a que Mastodon está diseñada bajo una arquitectura de código libre y a que está pensada para funcionar de manera descentralizada esta red social presenta características únicas como por ejemplo el contar con múltiples aplicaciones. Esto es debido a que cualquier programador puede, a partir del código libre de Mastodon, construir su propia app y publicarla en las tiendas de aplicaciones.

Esto puede verse con especial claridad en el caso de Apple ya que en la App Store existe una amplia variedad de aplicaciones de Mastodon, algunas incluso siendo de pago.

Ante esta variedad de aplicaciones es posible que los nuevos usuarios puedan sentirse un poco pérdidos y no sepan ubicar fácilmente cuáles son las mejores opciones. Es por eso que a continuación te vamos a contar cuáles son las dos mejores opciones de aplicación de Mastodon para iOS:

1. Metatext

La primera opción para aquellos usuarios de iOS que deseen probar Mastodon es Metatext, una app que gracias a su diseño estilizado y a su facilidad de uso cuenta con un promedio de votos positivos de 4.5.

Su principal aspecto diferenciador con respecto al resto de las aplicaciones es su velocidad y la capacidad de utilizar múltiples cuentas de manera simultánea para acceder a diferentes servidores. Algo a considerar también es que no cuenta con publicidad, lo que facilita que la navegación sea mucho más fluida.

Hay que mencionar también que Metatext es completamente gratuita, lo que puede representar un plus para muchos usuarios que aún no están seguros si quieren terminar de dar el paso de migrar a Mastodon y por lo tanto no se sienten cómodos pagando por una app que tal vez no continúen utilizando luego de unas semanas.

2. Toot!

Es la otra alternativa para quienes deseen probar Mastodon y que no tienen problemas en pagar $3.99 dólares por una app. Toot! es considerada por muchos como la mejor aplicación de Mastodon para nuevos usuarios ya que su fluidez y velocidad les permite navegar por la red con total libertad.

Si bien no permite a los usuarios disponer de múltiples cuentas activas tal y como ocurre en su contraparte gratuita, el proceso para migrar de una cuenta a otra es sumamente fácil y rápido.

Los únicos detalles de la aplicación es que debido al hecho de que es relativamente reciente, esta aún cuenta con algunos pequeños bugs, que están siendo atendidos por el equipo de desarrolladores.

Esto también te puede interesar:

– Cómo funciona Mastodon, la red social que crece rápidamente ante los problemas en Twitter

– Usuarios de Twitter se cambian a Mastodon: ¿qué es esta red social?

– Twitter: la farmacéutica que se derrumbó en bolsa tras ser víctima del caos en la red social