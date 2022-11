Nueva extensión de permisos de trabajo para hondureños, nicaragüenses y salvadoreños en TPS 2023-2024

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que “automáticamente” extenderá los permisos de trabajo para hondureños, nicaragüenses y salvadoreños actualmente inscritos y protegidos por el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés).



La notificación oficial del DHS fue publicada en el Registro Federal (Federal Register, en inglés) el miércoles, 16 de noviembre del 2022.

¿Cuáles permisos de trabajo de TPS han sido automáticamente extendidos para hondureños, nicaragüenses y salvadoreños durante el período 2023-2024?

Según DHS, permisos de trabajo de hondureños, nicaragüenses y salvadoreños bajo TPS en la categoría A-12 y C-19 y con las siguientes fechas de vencimiento recibirán una extensión automática de los documentos de autorización de empleo (EAD, siglas en inglés) hasta el 30 de junio del 2024.

Estas personas no necesitan solicitar un nuevo permiso de trabajo o pagar una cuota de reinscripción al gobierno federal.

Si algún empleador u oficina gubernamental requiere comprobante de la validez del documento con la fecha vencida, pueden mostrar la notificación oficial que fue publicada en el Registro Federal el miércoles, 16 de noviembre del 2022, donde indica la extensión automática de su permiso de trabajo.

¿Cuál es la razón por la extensión de permisos de trabajo para el 2023-2024?

El DHS extendió los permisos de trabajo para cumplir con órdenes judiciales que bloquearon temporalmente la terminación del TPS para varios países, incluyendo Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Los fallos judiciales protegen aproximadamente a 408,000 inmigrantes, incluyendo 80,570 hondureños, 4,508 nicaragüenses y 251,445 salvadoreños.

¿Es posible reinscribirse en el TPS de forma tardía?

Debido al bloqueo temporal a la eliminación del TPS para estos países, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también aceptará reinscripciones tardías de personas que tengan una razón justificada por no haberse reinscrito a tiempo.

Antes de intentar presentar una solicitud de reinscripción tardía se debe consultar con un abogado de inmigración.

¿Qué pasará con el TPS?

La Administración del ex presidente Donald Trump eliminó el TPS para varios países, incluyendo Honduras, Nicaragua y El Salvador, pero una serie de demandas entabladas por grupos pro-inmigrantes lograron obtener un bloqueo temporal a la suspensión del programa.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno federal puede poner fin a las protecciones humanitarias del TPS que ha permitido que cientos de miles de inmigrantes, impactados por desastres naturales y guerras civiles, puedan vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, durante los últimos 23 años. La decisión afecta a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Sudán.

Sin embargo, el bloqueo temporal sigue vigente porque los abogados que representan a los Demandantes/Apelados (Plaintiffs-Appellees, en inglés) le han pedido a todos los jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito que revisen el caso (rehering en banc, en inglés) y determinen si la decisión inicial del panel de jueces entre en vigor.

Si todos los jueces aceptan escuchar el caso y la mayoría de ellos emiten una decisión que avalé la terminación del TPS, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emitirá una directiva al tribunal de distrito para hacer efectiva su decisión la cual quitaría el bloqueo temporal y permitiera poner fin al TPS para los países afectados.

¿Cuándo podría terminar el TPS?

Cuando la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emita su directiva removiendo el bloqueo preliminar y autorice la terminación del TPS, eso permitiría que DHS le ponga fin al TPS para los países afectados, incluyendo Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Si eso sucede, la cancelación del programa para hondureños, nicaragüenses y salvadoreños entraría en vigor 365 días después que se emita la orden final autorizando la eliminación del TPS, o en la fecha de terminación anunciado anteriormente para cada país. Se tomará en cuenta la fecha que sea posterior.

Anteriormente, el DHS iba hacer entrar en vigor la cancelación del TPS para hondureños y nicaragüenses 120 después que se emita la orden final autorizando la eliminación del TPS.

Ahora las personas en el TPS de Honduras, Nicaragua y El Salvador tendrán la misma cantidad de tiempo para efectuar una repatriación ordenada sin provocar otra migración masiva a los Estados Unidos.

Evite ser víctima de fraude migratorio

Les recalco que la extensión de los permisos de trabajo de hondureños, nicaragüenses y salvadoreños actualmente inscritos y protegidos por el TPS es automática y gratuita.

No permitan que los engañen haciéndoles creer que tienen que pagar algún costo para tomar ventaja de la extensión del permiso de trabajo.

Tal como lo indica el nombre del programa, el TPS es temporal y por lo tanto, un día terminará. Por eso es importante que toda persona actualmente registrada en el TPS consulte inmediatamente con un abogado de inmigración para analizar sus opciones legales.

Hondureños, nicaragüenses y salvadoreños recién llegados a los Estados Unidos no son elegibles para inscribirse por primera vez al TPS. Estas personas deben asesorarse con un abogado de inmigración para ver si hay otros beneficios migratorios que pudieran solicitar.

Cuídense del fraude migratorio y no busquen asesoría legal con notarios, consultores de inmigración, multi-servicios o llena papeles. Estas personas, que por ley no pueden dar consejos legales, podrían poner en peligro sus casos migratorios al no tener los conocimientos necesarios, ni los permisos necesarios para ejercer leyes.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

