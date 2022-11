Cómo ahorrar en la factura de la calefacción con estos simples cambios en tu estilo de vida

7 consejos que pueden ayudarte a ahorrar dinero y mantenerte abrigado y seguro este invierno

Con los costos de calefacción amenazando con alcanzar nuevos niveles máximos este invierno, estos pequeños cambios en tu hogar y tus hábitos diarios pueden ayudarte a mantenerte caleiente y dentro del presupuesto en los próximos meses. No tienes que llevarlas a cabo todos, pero cada uno reducirá las facturas o mejorará la comodidad en casa.

Baja tus termostatos

El Departamento de Energía recomienda bajar los termostatos de 7 °F a 10 °F cuando no estés en casa y a la hora de acostarte para ahorrar hasta un 10 por ciento ($90) al año en una factura de calefacción promedio. Puedes considerar adquirir un termostato inteligente. “Un termostato inteligente puede ajustarse automáticamente a tus hábitos y al clima cambiante a través de sensores”, dice Rebecca Foster, directora ejecutiva de VEIC, que administra los programas de eficiencia energética, “por lo que este aparato hace el trabajo de optimizar el rendimiento por ti”. Por lo general, cuestan entre $100 y $300, pero pueden ahorrarte otro 8 por ciento en facturas de calefacción y aire acondicionado al año. En cuanto a tu calentador de agua, bajarlo de 140° a 120° F y reducir a la mitad las duchas de 8 minutos podría ahorrarte $168 al año.

Reconsidera el uso de la chimenea

“Me encanta una chimenea con el crepitar de la madera”, dice Larry Zarker, director ejecutivo de Building Performance Institute Inc., una organización sin fines de lucro que establece credenciales y estándares para la industria. Pero a menos que la chimenea tenga el mantenimiento y el uso adecuados, ésta puede hacerte gastar también mucho dinero. (Y debido a que el humo de la leña puede presentar riesgos para la salud, es posible que desees usar la chimenea solo de forma ocasional).

Haz que tu chimenea sea inspeccionada y limpiada anualmente, y usa una pantalla protectora para contener las chispas. Cierra la compuerta entre usos y considera un revestimiento de chimenea, así como puertas de vidrio templado y un intercambiador de calor de chimenea, que calienta el aire y lo devuelve a la habitación. Otra idea: pon sellador y burletes alrededor de la chimenea para reducir las fugas de aire en un 14 por ciento o más. Si no estás encendiendo tu chimenea para nada, un enchufe de chimenea (alrededor de unos $60) puede ser una buena idea.

Cubre bien las ventanas

Las persianas y las cortinas térmicas pueden reducir la cantidad de calor que se pierde a través de las ventanas en un 40 por ciento o más. Cuelga cortinas cerca de los paneles y déjelas caer al piso o alféizar de la ventana para bloquear aún más las corrientes de aire. Durante el día, mantén las persianas y las cortinas abiertas para capturar el calor del sol.

Ventiladores de techo abatibles

Invierte la rotación de tu ventilador de techo para que gire en el sentido de las agujas del reloj. Esto ayuda a empujar el aire caliente que ha subido hasta el techo hacia ti.

Guarda el calor de cocción

¿Terminaste de hacer la cena? “Apaga el horno pero deje la puerta abierta”, dice Christine Ciavardini de MD Energy Advisors, y deja que el calor residual que desprende caliente tu hogar. Ya lo has pagado.

Prepara bien tu cama

Las sábanas de franela tienen fibras esponjosas y acolchonadas que se convierten en bolsillos que atrapan el calor. Cúbrelas con una manta de lana, vellón, plumón o una alternativa de plumón, y pasa una botella de agua caliente o un calentador de cama (que van de $47.50 a $57.50 en Vermont Soapstone Co.) entre las sábanas antes de meterte en ellas.

Usa capas de ropa

En lugar de subir el termostato cuando sientes un escalofrío, vístete con capas de ropa que puedas ponerte y quitarte según sea necesario. Comienza con una parte superior e inferior ajustadas de material término (piensa en ropa deportiva o ropa interior larga), que ayuda a mantener el calor corporal, añade luego calcetines con forro polar y termina luego con un suéter de lana o una sudadera con forro polar.

Antes de salir, ponte capas de lana o seda. (Ambos materiales mantienen el calor mejor que el algodón). Siempre cubre las extremidades, puesto que se enfrían más rápido. Eso significa que no debes olvidarte de ponerte un gorro y guantes, junto con botas abrigadas.

Pon hielo derretido fuera de las puertas y en las aceras antes de que llegue una tormenta. Hazlo de nuevo una vez que caiga nieve, pero quédate dentro de casa si está lloviendo lluvia congelada.

En zonas nevadas y heladas, es aconsejable tener botas con suelas “Arctic Grip” (fibras diminutas y puntiagudas) o “Green Diamond” (similar al papel de lija). O prueba con tacos para hielo o microspikes, que brindan una buena tracción. Cuatro ofrecieron un excelente agarre en hielo en la revisión de CR de los mejores tacos de hielo: Kahtoolas, Sportneers, Stabils y Yatta. Yaktrax no funcionó tan bien.

Cuando salgas a caminar, hazlo como lo haría un pato para evitar resbalarse. Debes dar pasos cortos o arrastrar los pies con los pies planos y ligeramente apuntando hacia afuera y más separados de lo normal. Inclínate ligeramente hacia adelante a la altura de la cintura.

Mientras viajas, ten siempre un teléfono cargado contigo en caso de que te caigas y necesites pedir ayuda.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de diciembre de 2022 de la revista Consumer Reports.

