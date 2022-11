Anticipan que la inflación no detendrá el consumo el Viernes Negro

Julián López lleva 22 años viviendo en Estados y dice que siempre ha logrado vencer la tentación de no salir corriendo a aprovechar las ofertas del Viernes Negro.

“Nunca lo he hecho, y sería lo último que haría. Me parece una locura tener que hacer fila toda la noche afuera de una tienda, aún cuando pueda que encuentres buenos precios en productos electrónicos”.

Pero considera que si buscas siempre encontrarás ofertas. “Lo que pasa es que la gente se deja llevar por la fuerza de la publicidad y la mercadotecnia”.

Sin embargo, no todos tienen la fuerza de voluntad para resistirse a los descuentos que se ofrecen el Viernes Negro y el Lunes Cibernético.

Paula Hernández dice que ella hace unos años, se fue a formar desde las 12 de la noche a una tienda Walmart, y no lo vuelve a hacer. “Era un frenesí total. La gente salía cargando televisiones, pero cuando entré me sentí acosada como que todos los ojos estaban encima de mí para ver que agarraba. Terminé por comprar ropa casual muy barata”.

Pero dice que esa experiencia no la volvería a repetir. “Pasarse la madrugada haciendo fila, con 200 personas delante de ti, es un sacrificio que no vale la pena. No me vuelve a ganar la tentación”.

Dice además que para evitar endeudarse y salirse de su presupuesto, antes de realizar sus compras navideñas, hace una lista de los seres queridos a los que va a hacer regalos. “Generalmente son los más cercanos. Mi hija, mi esposo, mis dos nietas y mi hermana”.

Y dedica entre $50 y $60 por regalo. “Con mi hija, a veces subo hasta los $100, pero de ahí no salgo. Igual destino $100 para adornos navideños, y no me muevo de esa cantidad”.

Para evitar endeudarse durante las fiestas decembrinas, la escritora Deb Hipp da 10 tipos en el sitio Debt.com da loss siguientes tips:

Haz una lista antes del Black Friday para escribir a qué amigos y familiares les darás regalos. Luego apégate a la lista y evita las compras impulsivas

Investiga precios para que comparar precios entre diferentes minoristas, y así encuentres las ofertas

Pon un límite al gasto y haz un presupuesto para los regalos navideños y así evitar gastos excesivos.

Pon un límite al tiempo de unas cuantas horas antes de lanzarte a las tiendas o de comprar en línea. De esa manera, tiene más posibilidades de restringir las compras solo a lo que está en su lista.

Usa una tarjeta de crédito que te dé beneficios y descuentos a la hora de comprar

Haz un pacto con un amigo si crees que no podrás mantenerte dentro de tu presupuesto; y ofrécete a hacer lo mismo por él.

No dejes que las compras para ti se te salgan de control. Hazte el propósito de comprar solo lo que necesitas.

Está atento a las ofertas de tarjetas de regalo, así puedes hacer más compras o regalarlas.

No te olvides de verificar el precio en línea antes de comprar, ya que muchos comerciantes ofrecen igualar precios.

Otros consejos son no llevar a los niños de compras, no comprar cosas solo porque están en oferta, pagar con dinero en efectivo de ser posible, no comprar a los niños todo lo que pidan y no sentirse obligado a adquirir el regalo perfecto.

El Viernes Negro marca el inicio de la temporada de compras navideñas. De acuerdo a la National Retail Federation y Prosper Insight & Analytics, los consumidores planean gastar este año $832.84 en regalos, comida y decoraciones, entre otros.

A pesar de las preocupaciones por la inflación, un sondeo de Deloitte’s Research estima que los consumidores gastarán entre Acción de Gracias y el Lunes Cibernético (Cyber Monday) un promedio de $500 durante este periodo de compras, hasta 12% más con relación al año pasado.

En tanto el 48% planean usar sus tarjetas de crédito para pagar por sus compras navideñas y un 37% anticipan usar el sistema compra ahora y paga más tarde.