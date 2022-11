Canadá regresó a un Mundial de Fútbol tras 36 años con derrota ante Bélgica en Qatar 2022

Tras 36 años de ausencia, la Selección de Canadá regresó a un Mundial de Fútbol con una derrota ante Bélgica en Qatar 2022. A pesar del amargo resultado, los norteamericanos estuvieron más brillantes sobre el terreno de juego y controlaron por varias fracciones, chocando siempre contra el muro Thibaut Courtois.

BLOCKED BY COURTOIS



The search for a first-ever men's FIFA World Cup goal continues for Canada pic.twitter.com/M3v0ClUOfZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Y es que el arquero belga demostró por qué es el mejor en su posición actualmente cuando en el minuto 10 le detuvo un penalti a los canadienses. Alphonso Davies, talentoso carrilero del Bayern Múnich aleman, chocó contra un Courtois rozagante de confianza. Courtois with another big save for Belgium! 🧤 pic.twitter.com/34Be2ji5vF— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Hasta 21 remates produjo Canadá en busca del gol de la victoria y luego del empate; por su parte, los belgas tan solo metieron en su estadística siete. Belgium takes care of business against a tough Canada side in its first match of the FIFA World Cup 🇧🇪💪



Relive all the action in our 90' in 90" highlights ⬇️ pic.twitter.com/IJlQFKoak1— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Los belgas, si bien llegaron poco, al final de la primera parte marcó el que sería el tanto de la victoria. La puntería la tuvo Michy Batsthuayi, que al 44′ aprovechó un balón largo de Alderweireld y la mandó a guardar; controló de gran manera con el pecho, se la ubicó y de zurda la mandó a guardar, poco o nada pudieron hacer los dos defensores canadienses Vitoria y Johnston.

