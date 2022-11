Usando leggings deportivos Sara Corrales luce su retaguardia en el gimnasio

Sara Corrales es muy disciplinada en cuanto a sus rutinas de ejercicios, y ahora compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece en el gimnasio, levantando pesas y luciendo su figura en leggings deportivos de color naranja.

La estrella de la telenovela “Mi camino es amarte” publicó una recopilación de los mejores clips que la muestran poniéndose en forma, y la complementó con un mensaje positivo en el que anima a sus fans a hacer ejercicio: “Cómo se logra? Con D I S C I P L I N A 🔥🖤👌🏽 Llevo una vida entera acompañada del deporte. No importa cuál sea la disciplina que a ti te guste, encuéntrala y practícala, pero MUÉVETE!” 💥💥💥

Sara también hizo un viaje a Tepoztlán para desconectarse un poco de la vida en la ciudad, pero no perdió la oportunidad de posar en una sesión de fotos, presumiendo su tonificado cuerpo en bikini: “Viaje de reconexión, de recordar que si estoy en mi centro NADIE ni NADA me puede robar mi paz, mi felicidad, mi brillo. Es hermoso poder disfrutar de cada cosa que la vida me pone al frente.” View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

También te puede interesar:

-Sara Corrales impacta con una foto que la muestra en la cama, de espaldas y desnuda

-Sara Corrales, de “Mi camino es amarte”, posa en microtanga de hilo junto a la piscina