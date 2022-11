Evita estos 9 errores de seguridad alimentaria que quizás no sepas que estás cometiendo

Protégete de un caso inesperado de intoxicación alimentaria

By Trisha Calvo

Seguro que sabes que no debes descongelar la carne congelada en el mostrador de la cocina, volver a poner la comida cocinada en un plato que usaste para la carne cruda o comer masa de galletas cruda. Pero hay muchas más cosas que puedes para evitar la intoxicación alimentaria.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que 48 millones de personas se enferman por algo que comieron cada año; 128,000 son hospitalizados y 3,000 mueren. A veces la causa no está clara.

Para ayudarte a mantenerte lo más seguro posible, aquí hay nueve errores de seguridad alimentaria que quizás no te das cuenta de que estás cometiendo y qué hacer en su lugar.

1. No lavarse las manos con la frecuencia suficiente

La gente sabe que debe lavarse las manos cuando prepara la comida, pero no lo hace tan a menudo ni tan bien como debería. En un experimento realizado por el Departamento de Agricultura, los investigadores evaluaron los hábitos de seguridad alimentaria de casi 400 personas mientras preparaban hamburguesas de pavo y una ensalada en una cocina de prueba. En el 97% de los casos en que los participantes deberían haberse lavado las manos, no lo hicieron correctamente.

Una opción más segura: lávate las manos antes de comenzar a preparar los alimentos y cada vez que toques carne cruda, por ejemplo, después de colocar pollo crudo en una fuente para hornear o hacer hamburguesas. Cada vez que te laves, mójate las manos, usa jabón y frótate vigorosamente durante al menos 20 segundos antes de enjuagarte las manos con agua corriente. No frotarse las manos fue el mayor error de lavado de manos que cometieron las personas en el estudio del USDA.

2. Ser descuidado al sazonar la comida

Ese experimento del USDA, que se ha llevado a cabo más de una vez con resultados similares, también destacó el hecho de que lavarse las manos incorrectamente puede transferir bacterias a algunos lugares inesperados. Los contenedores de sal, pimienta y especias podrían ser una fuente importante de contaminación cruzada en la cocina, según los autores de un nuevo informe de una ejecución reciente de ese mismo experimento, publicado en el Journal of Food Protection.

Los investigadores rociaron la carne picada de pavo con un virus inofensivo para que actuara como sustituto de las bacterias que causan enfermedades y luego lo rastrearon. Casi la mitad de las personas transmitieron el virus de sus manos a los saleros y pimenteros y otros recipientes de especias que usaron mientras cocinaban, más que cualquier otra superficie. Por ejemplo, se supo que más del 10% de las manijas de los grifos estaban contaminadas y alrededor del 20% de los dispensadores de jabón también. “Las bacterias como la salmonella y la campylobacter pueden sobrevivir en superficies duras durante varias horas”, dice Sana Mujahid, PhD, gerente de investigación de seguridad alimentaria en Consumer Reports.

“Además de superficies más obvias como tablas de cortar, tapas de botes de basura y manijas de refrigeradores, hay algo más a lo que debes prestar atención cuando intentas ser limpio e higiénico en la cocina”, dijo un coautor de el informe, Donald Schaffner, PhD, especialista en extensión en ciencia de los alimentos y profesor distinguido en la Universidad de Rutgers, en un comunicado de prensa. “Nuestra investigación muestra que cualquier contenedor de especias que toques cuando estés preparando carne cruda podría contaminarse de forma cruzada”.

Una opción más segura: asegúrate de lavarte las manos antes de agarrar los recipientes de condimentos. También puede valer la pena limpiar los recipientes después de cocinar, según el estudio. O puedes verter las especias que planeas usar de antemano en un plato pequeño, luego espolvorearlas del plato a la comida que estás preparando y tirar las cantidades que uses. De esa manera, evitarás tocar los recipientes durante la preparación de alimentos.

3. Aferrándose a su esponja de cocina

Puede parecer ecológico usar la esponja hasta que comience a deshacerse, pero las esponjas son focos de acumulación de bacterias porque entran en contacto con muchas partículas de alimentos y son muy difíciles de mantener limpias. Tanto es así, de hecho, que el Código de Alimentos para restaurantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos establece que las esponjas no se pueden usar en servicios de contacto con alimentos limpios. (Como por ejemplo a la hora de limpiar las mesas o los mostradores de la cocina).

Una opción más segura: si lavas los platos o los mostradores de la cocina con una esponja, nunca la uses para limpiar los jugos de la carne; usa mejor en su lugar una toalla de papel o una toallita de limpieza. Desinfecta la esponja todos los días pasándola por el lavavajillas. O también puedes calentarla en el microondas durante 1 minuto (estando húmeda) si estás seguro de que no contiene ningún metal y tienes cuidado a la hora de sacarla del microondas. (Porque estará muy caliente.) Ambos métodos son efectivos para matar bacterias, levaduras y moho, según un estudio del Departamento de Agricultura.

Después de su uso, siempre enjuaga y escurre la esponja para que se seque más rápido. Pero incluso si eres escrupuloso con la limpieza y cambias la la esponja cada semana o dos, tírala si notas que empieza a oler (una señal clara de que se están acumulando bacterias). Mejor aún, considera cambiar a paños de cocina, que puedes usar de manera diaria y luego lávalos en la lavadora.

4. Reutilizar la misma bolsa de la compra

Las bolsas hechas de tela pueden ser un caldo de cultivo para las bacterias. “Los jugos pueden gotear de los paquetes de carne cruda y contaminar el exterior del envoltorio y de la bolsa”, dice Mujahid.

Una opción más segura: no vuelvas a usar bolsas de plástico. En su lugar, lava tus bolsas de tela con frecuencia en la lavadora con agua caliente. En la tienda, considera envolver la carne cruda que compras en una bolsa de plástico y sellarla herméticamente antes de colocarla en tu bolsa de tela cuando vas a pagar. Si deseas ser aún más cauteloso, envuelve toda la carne, las aves y los mariscos crudos en bolsas desechables o designa una bolsa de tela para dichos alimentos.

5. Mantener la carne en el estante superior del refrigerador

Las bacterias que causan enfermedades en la carne o las aves crudas pueden propagarse a los alimentos que no sospecharías y enfermarte gravemente. Caso en cuestión: hace unos años, 60 personas que trabajaban en la misma empresa de Connecticut se enfermaron con E. coli O157, una bacteria potencialmente mortal. Cuando los funcionarios de salud investigaron, descubrieron que todos los empleados habían comido filetes de pollo en la cafetería de la empresa. Algo que resultó desconcertante porque el pollo no es una fuente típica de este tipo de E. coli. Resulta que tampoco fue en este caso. Los funcionarios descubrieron que el verdadero culpable era la carne picada parcialmente cocida que se había almacenado justo encima de las tiras de pollo ya asadas. Los jugos de la carne gotearon sobre el pollo, que se sirvió sin más cocción.

Una opción más segura: mantén las carnes, las aves y los mariscos crudos en el estante inferior del refrigerador, donde de todos modos están más frescos. Asegúrate de que estén almacenados de forma segura en recipientes o bolsas de plástico selladas para evitar que los jugos contaminen otros alimentos. Limpia cualquier derrame en el refrigerador de inmediato y, al menos una vez al mes, limpia a fondo los estantes y todas las demás superficies internas. Como medida adicional de seguridad alimentaria, límpialos con una mezcla de 1 cucharadita de lejía en 1 litro de agua.

6. Enjuagar las aves antes de cocinarlas

No hay ningún beneficio culinario o de limpieza al hacer esto, y podrías enfermarte. Lavar al ave podría salpicar bacterias por todo el fregadero, las encimeras y los utensilios o platos cercanos.

Una opción más segura: Omite este paso y ahorra algo de tiempo.

7. Usar dispositivos eléctronicos mientras cocinas

Los teléfonos celulares y las tabletas se han convertido en elementos básicos de la cocina, ya sea para buscar recetas, reproducir música, enviar mensajes de texto o usar las redes sociales. Casi la mitad de las más de 4000 personas que participaron en la Encuesta de seguridad alimentaria de 2016 realizada por la FDA y el USDA usaron un dispositivo móvil mientras cocinaban, pero solo alrededor de un tercio se lavó las manos después.

Aunque no hay estudios que vinculen específicamente el uso de dispositivos móviles y la intoxicación alimentaria, tiene sentido que los teléfonos móviles y las tabletas puedan ser un vector de contagio. Las investigaciones han descubierto que están repletos de bacterias, que pueden pasar de las manos a la comida. También puede transferir bacterias de la comida a tu teléfono. En el experimento de hamburguesas de pavo del USDA, el 6% de las personas contaminó sus dispositivos móviles.

Una opción más segura: Algunas de las personas en la Encuesta de Seguridad Alimentaria dijeron que trataron de evitar la contaminación cruzada usando sus dedos meñiques, codos o nudillos para tocar sus teléfonos. Pero una mejor apuesta es evitar tocar tu celular mientras cocinas y, si no puedes, lávate las manos inmediatamente después.

8. No verificar la temperatura del refrigerador

Algunos tipos de bacterias que causan enfermedades pueden reproducirse y propagarse rápidamente en tu refrigerador si la temperatura interior no es lo suficientemente baja.

Una opción más segura: usa un termómetro de refrigerador para verificar la temperatura regularmente. Debe estar por debajo de los 40 °F (nuestros expertos dicen que 37 °F es lo ideal), y el congelador no debe tener más de 0 °F para una seguridad óptima de los alimentos.

9. Permitir mascotas en los mostradores de la cocina

La Royal Society for Public Health del Reino Unido recomienda mantener a las mascotas fuera de la cocina por completo porque pueden propagar patógenos. Si eso no es práctico, al menos mantén a tu gato o cualquier otra mascota fuera de los mostradores de la cocina y las mesas del comedor. (¡Recuerda, los gatos entran y salen de una caja de arena!)

Una opción más segura: mantén los mostradores y las mesas libres de comida para que tu gato no reciba una golosina cuando salte sobre ellos, lo que reforzaría su comportamiento. O prueba este consejo de Animal Humane Society: compra varios manteles individuales de plástico que sean económicos y cubre un lado con cinta adhesiva de doble cara. Ponlos en los mostradores y mesas cuando no los estés usando. A los gatos no les gusta la sensación pegajosa y pronto aprenderán a evitar el área. Si todo lo demás falla, al menos limpia tus mostradores y mesas antes de preparar la comida.

