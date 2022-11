Musk ve necesaria la divulgación de la discusión interna de Twitter sobre censurar la historia de la computadora de Hunter Biden

Con el afán de lograr reconstruir la confianza entre los usuarios de Twitter, el CEO de la compañía del pajarito azul, Elon Musk, publicó un nuevo comentario sobre la censura a la historia del diario New York Post sobre la computadora del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden.

El mensaje del multimillonario llegó después de que un usuario preguntó quién más quería que se hicieran públicas las conversaciones internas en Twitter que llevaron a la decisión de censurar el informe del diario antes mencionado previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

“Levanta la mano si crees que @ElonMusk debería hacer públicas todas las discusiones internas sobre la decisión de censurar la historia de @NYPost en la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020 en aras de la transparencia”, tuiteó el usuario.

Musk tuvo una respuesta rápida a la petición “Esto es necesario para restaurar la confianza pública”.

Esta no es la primera vez que el CEO de Twitter se ocupa del roce entre su empresa y el diario, meses atrás señaló que la decisión de censurar un artículo por parte de la plataforma fue “obviamente increíblemente inapropiada”.

El artículo censurado al que se refiere tanto el usuario como Elon es sobre información comprometedora que encontraron en la computadora portátil del hijo de Biden, razón que llevó a Twitter en su momento a alegar que sus políticas prohiben compartir información comprometida.

El The New York Post alegó que habían accedido a material de una Macbook dañada que fue llevada a un centro de servicio para su reparación. El cliente que trajo la computadora portátil nunca cobró ni pagó por los servicios. El dueño de la tienda dijo que trató repetidamente de contactar al cliente. Aunque no pudo identificar al propietario como Hunter Biden, dijo que la computadora portátil tenía la calcomanía de la Fundación Beau Biden.

Hasta el momento la respuesta de Musk ha sido retuiteado más de 12.000 veces, además, ha recibido 153.000 me gusta en forma de corazón.