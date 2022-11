Presidente de Ucrania pide ante la ONU más defensas aéreas tras ataques rusos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles (23.11.2022) a sus aliados que le faciliten más defensas aéreas y contra misiles, en respuesta a los últimos ataques de Rusia, país al que acusó de tratar de destruir las infraestructuras energéticas del país para hacer sufrir a millones de personas durante el invierno.

Zelenski habló por videoconferencia en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitada por su país después de que el Ejército ruso lanzara un nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas que dejó varios muertos y una treintena de heridos.

“Necesitamos sistemas efectivos y modernos de defensa aérea y antimisiles“, dijo el presidente ucraniano, que exigió a la comunidad internacional una respuesta firme al “terror” ruso.

Speaking about today's #Russian strikes on #Ukrainian energy infrastructure at #UN Security Council, #Zelensky says we must not leave room for #terror in world, asks for modern and effective missile defense systems.#RussiaUkraineWar

