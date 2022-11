Guía para los padres sobre COVID-19, gripe y RSV en niños

Esto es lo que debes saber para mantener a tus hijos sanos, qué hacer cuando tienen una enfermedad respiratoria y cómo reconocer una emergencia

By Kevin Loria

Es el comienzo de la temporada de gripe, y las consultas de los pediatras, los centros de atención de urgencias y los hospitales pediátricos ya están llenos.

El virus respiratorio sincitial (RSV, en inglés), que provoca resfriados y a veces problemas respiratorios graves en bebés y adultos mayores, “va realmente en aumento en un momento en el que normalmente no lo está”, afirma la doctora Tina Tan, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y profesora de pediatría de la Universidad Northwestern de Chicago. “Ha habido muchos bebés pequeños que han necesitado atención hospitalaria, y en múltiples estados se ha producido un alto nivel de actividad gripal”.

La combinación de la llegada temprana de la gripe con el aumento del RSV y la circulación del COVID-19 amenaza con desbordar el sistema de atención médica, afirma Elizabeth Murray, DO, pediatra especializada en medicina de urgencias del Centro Médico de la Universidad de Rochester y portavoz de la Academia Americana de Pediatría.

Aun así, aunque parezca que muchas personas se están enfermando, hay algunas medidas que los padres pueden tomar.

La situación actual

Al comienzo de la pandemia de COVID-19, mientras las salas de urgencias estaban desbordadas de adultos, los centros de atención pediátrica estaban tranquilos. Los niños, que en su mayoría no asistían a la escuela ni a las actividades habituales, no enfermaban gravemente al mismo ritmo que los adultos.

Ahora, según los expertos, los centros de atención pediátrica son los que están desbordados y saturados. El hecho de que en los últimos 2 años varios hospitales hayan cerrado sus unidades pediátricas ha aumentado la presión sobre el sistema, lo que significa que los hospitales infantiles más grandes tienen que atender a más niños que nunca, dijo Ron Keren, MD, director médico y presidente del departamento de pediatría del Hospital Infantil de Philadelphia, en una rueda de prensa celebrada en octubre.

En el Centro Médico de Rochester ha habido entre 40 y 50 pacientes pediátricos más al día de lo que suele haber en esta época del año, estableciendo un récord en el número de pacientes en el servicio de urgencias pediátricas. Alrededor del 30 % de esas visitas hospitalarias se deben al RVS. “Aunque no estamos viendo la cantidad de muertes causadas por las oleadas iniciales de COVID, el volumen de niños muy enfermos que requieren hospitalización hace que se siente como estamos en el 2020”, dice Murray.

Evitar que los niños sean hospitalizados, siempre que sea posible, ayudará a evitar las largas esperas y aliviará el estrés del sistema. Esto es lo que los expertos dicen que puedes hacer para tratar de evitar la enfermedad, aliviar los síntomas cuando se producen y reconocer cuando algo es realmente una emergencia.

Mantenerte saludable

No hay una forma mágica de asegurar que tus hijos no se enfermen, pero hay una serie de estrategias para reducir la probabilidad de infección y limitar la gravedad de algunos de los virus más peligrosos.

Mantén al día las vacunas de tus hijos. Aunque todavía no existe una vacuna contra el RSV, deben recibir la vacuna contra la influenza, las vacunas contra el COVID-19 y, cuando sean elegibles, las vacunas de refuerzo contra el COVID-19. “Protégete contra lo que puedes protegerte”, dice Tan. “Tenemos herramientas para hacerlo”.

Con la gripe ya tan extendida, no hay razón para retrasar la vacunación contra la influenza. Y los niños pueden recibir las vacunas contra la gripe y COVID-19 al mismo tiempo, dice Keren.

Lávate bien las manos y de forma regular. Asegúrate de que tus hijos aprendan a hacerlo correctamente al llegar a casa, después de ir al baño y antes de una comida o un bocadillo, dice Murray.

Usar mascarilla cuando sea necesario. La actual pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que el uso de mascarillas en determinadas ocasiones puede ayudar a reducir la exposición a una serie de infecciones. Esto es especialmente cierto, por ejemplo, cuando se sabe que hay ciertos microbios están rondando en el salón de clases, dice Tan, si un niño de la clase da positivo en COVID-19. También puedes considerar la posibilidad de usar mascarilla más a menudo cuando sepas que tienes un evento para el que no quieres estar enfermo, como una función, una reunión de atletismo o una celebración familiar de vacaciones, dice Murray. Especialmente los niños mayores pueden entender que las mascarillas son más útiles cuando se encuentran en espacios interiores concurridos, y que a menudo pueden quitarse en entornos menos concurridos o al aire libre, dice.

Tratamiento de COVID-19, gripe y RSV

No importa lo que intentes, en algún momento la temperatura de tu hijo subirá, o empezará a toser. Las enfermedades llegan, y los niños más pequeños suelen sufrir entre 8 y 10 resfriados al año, según Keren.

Céntrate en la comodidad. En el caso de las infecciones virales, que incluyen las enfermedades mencionadas anteriormente y otros virus respiratorios comunes, los niños generalmente solo necesitan tiempo para curarse, dice Tan. Pero quieres que se sientan lo más cómodos posible durante todo el proceso. “Todo se trata de comodidad”, dice Murray. “Deja que tu hijo descanse, vea películas: las reglas del tiempo de uso de pantalla no se aplican”.

Hidratar, hidratar, hidratar. La hidratación es una de las cosas más importantes en las que hay que centrarse porque la deshidratación es a menudo lo que puede enviar a un niño al hospital. Esto ocurre con especial frecuencia con los niños más pequeños que padecen el RSV, según explicó Katie Lockwood, MD, un médico de cabecera del Hospital Infantil de Philadelphia, en una rueda de prensa celebrada en octubre. Si es necesario, “es el momento de consentirlos con bebidas azucaradas como jugos o paletas heladas”, dijo. En el caso de los niños mayores de un año, un poco de miel mezclada con jugo de manzana caliente o té descafeinado puede aliviar la garganta, pero nunca se debe dar miel a un niño menor de un año.

Vaporiza el cuarto de baño. El vapor puede ayudar a liberar la mucosidad, dice Lockwood. Vaporiza un cuarto de baño haciendo correr la ducha caliente y luego deja que tu hijo lea un libro mientras respira el aire vaporizado, no en la bañera, solo sentado en la habitación. Un humidificador con vapor frío por la noche también puede ayudar, siempre que lo mantengas limpio y sin moho.

Si un niño tiene crup, caracterizado por una tos seca, sacarlo al aire libre por la noche también puede ayudar a relajar la garganta, dice Tan.

Ten cuidado con los medicamentos. En cuanto a la medicación, siempre que el pediatra haya dado el visto bueno, no hay problema en utilizar ibuprofeno o paracetamol infantil para que estén más cómodos o para bajar la fiebre. Sin embargo, no hay que dar medicamentos para la tos a los niños, dice Murray, porque no funcionan bien en ellos e incluso pueden ser peligrosos.

Mantén a los niños en casa cuando estén enfermos. “En el pasado, no hacíamos las cosas tan bien como debíamos hacer cuando se trataba de valorar la enfermedad y mantener a las personas en casa”, dice Murray. Es especialmente importante cuando los niños tienen fiebre o una tos fuerte, así que intenta tener un plan para mantenerlos en casa cuando sea necesario.

Cuándo acudir al médico o a la sala de emergencias

Siempre que tu hijo esté enfermo o tengas alguna duda sobre su salud, merece la pena llamar al pediatra. Ahora mismo, con las salas de urgencias tan ocupadas atendiendo casos graves y urgentes, es mejor acudir primero al pediatra de tu hijo o a un centro de atención de urgencias si puedes, dice Keren. Por ejemplo, muchos pediatras pueden realizar una prueba rápida para determinar si una enfermedad está causada por el COVID-19, la influenza o el RSV.

Pero si ves verdaderas señales de emergencia, debes ir a un hospital, dice Tan. Si tu hijo está muy enfermo, se le dará prioridad. Esto es lo que debes saber sobre cuándo hay que buscar atención médica.

Fiebre: Para los bebés de menos de 60 días, cualquier fiebre es una emergencia, dice Murray. Una fiebre de 105° F también es una emergencia médica para cualquier niño. Llama al médico si la fiebre no baja con medicamentos o si dura más de un día, y llama si la fiebre desaparece durante un día o más y luego vuelve a aparecer.

Deshidratación: Si tu hijo empieza a mostrar señales de deshidratación, llama al médico. Estas señales incluyen la falta de lágrimas al llorar y menos de 6 pañales mojados al día en el caso de los bebés, o la ausencia de micción durante 8 horas en los niños pequeños o mayores. Si tu hijo parece muy somnoliento o aletargado junto con estas señales, acude directamente a la sala de emergencias.

Problemas respiratorios: Las señales incluyen respirar mucho más rápido de lo normal y utilizar los músculos abdominales para respirar. Otras señales de emergencia son que el pecho del niño parezca hundirse bajo la clavícula o las costillas, o que sea incapaz de recuperar la respiración lo suficiente como para hablar. Algunos niños con problemas respiratorios también pueden tener un color azulado o morado alrededor de la boca o en las uñas. Según Murray, los ruidos roncos [gruñidos] al respirar, la inflamación de la nariz y el dolor en el pecho, que es muy poco común en los niños, también son señales de que debes ir a una sala de emergencias.

Confía en tu instinto: Si tu hijo se encuentra realmente en una situación de emergencia, “no lo dejarías pasar”, dice Murray. “Ninguno de estos síntomas es sutil; tú sabrás si tu hijo tiene problemas”. Es comprensible que los niños se vuelvan más letárgicos y se alteren con facilidad cuando están enfermos, pero deberías poder ver cuando su comportamiento es significativamente diferente o no parece proporcional a los síntomas que están experimentando.

¿Cuándo termina esto?

Esta avalancha de enfermedades parece estar ocurriendo ahora porque muchos niños no estuvieron expuestos al COVID-19, la gripe y el RSV por 1 o 2 años y ahora se han vuelto a exponer, dice Murray.

Eso está cambiando la temporada de estas enfermedades, y también significa que algunos niños parecen estar luchando un poco más de lo que se hubiera esperado. Por ejemplo, Murray dice que ha visto a algunos niños de 3 y 4 años luchar más de lo esperado contra el RSV, que suele ser un simple resfriado en niños de esa edad, pero que es un problema más serio para los bebés.

Pero aún no conocemos las perspectivas para la temporada completa de influenza y resfriados de invierno, ni el papel que desempeñarán o no las nuevas variantes de COVID-19. “Es difícil saberlo”, dice Murray. “¿Vamos a llegar a un pico temprano y terminar, o será continuamente malo?”.

En las regiones del sur y del centro-sur de los Estados Unidos, donde las tasas de gripe han comenzado a aumentar, las tasas de RSV están disminuyendo, dijo el Dr. José Romeno, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en una convocatoria de prensa.

Mientras tanto, “tenemos que aumentar las probabilidades a favor de la salud y el éxito”, dice Murray. Eso significa vacunar a los niños contra las enfermedades de las que podemos protegerlos, y mantenerlos en casa cuando están enfermos para evitar que las enfermedades se propaguen más.

Nota del Editor: Este artículo, publicado originalmente el 8 de noviembre de 2022, ha sido actualizado para añadir el contexto de Elizabeth Murray, DO, comparando la situación actual con la de 2020.

