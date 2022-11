Cosas que nunca deberías poner en el lavavajillas

By Pang-Chieh Ho

¿Puedes poner una olla de acero inoxidable en un lavavajillas? ¿Qué tal una sartén antiadherente? Esta semana estoy ahondando en las cosas que definitivamente no debes poner nunca dentro de tu lavavajillas.

Mi relación con cada electrodoméstico es diferente. Con el frigorífico, siento una familiaridad muy amistosa, y con mi microondas, una especie de camaradería tácita. Uso ambos con frecuencia, a veces varias veces al día.

Con el lavavajillas, hay una reverencia. Mi familia no tuvo uno hasta que yo era bastante mayor, y siempre me ha parecido un invento misterioso. Cada vez que lo uso, me preocupa hacer algo mal, específicamente si estoy poniendo algo en él que no debería. Si alguna vez has tenido preocupaciones parecidas a las mías, esto es lo que debes saber.

Las cosas que no debes poner en tu lavavajillas incluyen…



Acrílico. Pueden ocurrir grietas (pequeñas grietas a través del acrílico).

Latón, bronce, cobre y peltre. “El agua y el detergente a alta temperatura pueden causar decoloración”, dice Larry Ciufo, quien ha probado cientos de lavavajillas durante los últimos 20 años en CR.

Utensilios de cocina de hierro fundido. Corres el riesgo de eliminar el condimento -el aceite horneado de la sartén que ayuda a evitar que los alimentos se peguen-, lo que puede causar que la sartén se oxide.

Tazas con aislamiento. A menos que estén etiquetadas como aptas para lavavajillas, el agua puede entrar en el sello entre las capas interior y exterior de la taza, lo que podría afectar a la capacidad de la taza para retener el calor o mantener las bebidas frías.

Sartenes antiadherentes. “Si el fabricante no dice que son aptas para el lavavajillas, evita ponerlas en él porque podría desgastar el revestimiento”, dice Larry.

Cuchillos afilados. Incluso si están etiquetados como aptos para lavavajillas, debes lavarlos a mano porque los cuchillos pueden desafilarse después de frotarse contra otros cubiertos en la cesta.

Estaño. Se oxidará si se lava en el lavavajillas, por lo que debe lavarse a mano y secarse inmediatamente.

Madera. El agua y el calor pueden provocar que las ensaladeras de madera o las tablas de cortar se deformen y agrieten.

Las cosas que generalmente son seguras, pero con advertencias…

Aluminio. Por lo general, es apto para lavavajillas, pero los minerales en el agua pueden causar manchas u oscurecimiento. Si deseas eliminarlas, frota con una esponja de lana de acero llena de jabón.

Porcelana, cristal y gres. “En su mayoría es seguro, pero si las piezas están pintadas de forma artesanal o son frágiles, lávalas a mano. Y si tiene pan de oro, podría decolorarse o desvanecerse en el lavavajillas”, dice Larry.

Vidrio. El material de vidrio lechoso puede amarillear después de repetidos lavados en el lavavajillas.

El plástico. Los artículos de plástico varían en su capacidad para soportar el calor y los detergentes, así que verifica si son aptos para lavavajillas y asegúrate de colocarlos en la rejilla superior, lejos del foco de calor, y no selecciones ciclos que usen temperaturas más altas de lavado o secado.

Acero inoxidable y plata. Por lo general, son seguros, pero asegúrate enjuagarlos si no los vas a lavar de inmediato porque el contacto prolongado con los alimentos podría dañar su acabado.

Bonus link: así es como probamos los lavavajillas para ver qué tan buenos son eliminando los restos de alimentos.

