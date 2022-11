Ben Stiller llega a los  57 años y estos son algunos datos que quizás no sabes del actor

Si uno habla de Benjamin Edward Meara Stiller, quizás sean pocos los que logren identificarlo; sin embargo, cuando se habla de Ben Stiller ya muchos dan con su reconocido rostro.

Y es que el actor norteamericano hoy arriba nada más y nada menos que a los 57 años de edad.

Stiller es muy conocido gracias a la comedia y a sus papeles en películas como “There’s Something About Mary”, “Zoolander”, “Meet the Parents”, “Night at the Museum”, entre otras.

Ben nació en Nueva York el 30 de noviembre de 1965, es hijo de Jerry Stiller y Anne Meara, ambos ligados al mundo de la actuación.

La trayectoria artística de Stiller inició apenas a los 18 años de edad, cuando decidió dejar la Universidad de California y regresó a Nueva York para abrirse camino en el cine.

Datos que no sabías de Stiller

Aquí encontrarás algunos datos que muchos no conocen de este gran actor estadounidense:

Aparte de ser actor, Ben Stiller también es un reconocido y celebrado director, teniendo películas como “The Cable Guy”, “Reality Bites”, “The Secret Life of Walter Mitty” (película de 2013), bajo su mando.

Su gusto por la música es algo que poco se conoce del actor, tiene muchas amistades que son músicos y por ende, en su vida ha participado en varios vídeos musicales.

Ha podido aparecer en videoclips como “Closer” de Travis, “Rollin” de Limp Bizkit y “All star” de Smash Mouth.

Imitar es algo que se le da muy bien, un arte que los conocedores describen como muy complicada, pero Stiller es un gran imitador.

La más conocida aquella que le hizo a Tom Cruise hace algún tiempo. Stiller también ha imitado a Bono y Bruce Springsteer.

Owen Wilson un gran compañero

En sus más de 60 películas en las que ha prestado servicio, en 12 de ellas ha protagonizado tarima junto al actor estadounidense Owen Wilson.

La primera data de 1996, con El Insoportable, mientras que la última fue Zoolander 2, grabada en 2006.

Algo de lo que poco se sabe de Stiller es que sufre de trastorno bipolar. Este experto de la comedia, le ha tocado llevar una vida en la que mantener el buen ánimo no le ha resultado algo fácil.

Se trata de un tema hereditario y que llevó a que su abuela al suicidio. Stiller reconoce que no es fácil trabajar con este trastorno, pero es una lucha en la que ha salido victorioso y pretende seguir así.

